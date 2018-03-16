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ZTE совместно с Ooredoo Group возглавят процесс коммерческого внедрения 5G на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Пятница, 16 Марта 2018 13:16
ZTE совместно с Ooredoo Group возглавят процесс коммерческого внедрения 5G на Ближнем Востоке и в Северной Африке Фото из открытых источников

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 9 мрта 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с ведущим оператором Ooredoo Group. Это соглашение позволит 164 млн. абонентов Ooredoo Group исследовать цифровой мир новым, увлекательным способом и извлекать больше пользы из ресурсов Интернета.

 

Стороны подписали протокол о намерениях в ходе Всемирного мобильного конгресса-2018 в испанской Барселоне.

 

По условиям соглашения, партнёры планируют, используя в качестве фундамента существующее сотрудничество, совместно провести ряд испытаний на технологическую верификацию технологий 5G в целях укрепления лидерских позиций Ooredoo и ускорения коммерческого внедрения 5G в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

 

Являясь ведущим отраслевым поставщиком комплексных решений 5G, компания ZTE предоставит Ooredoo Group всестороннюю техническую поддержку в данном процессе, включая поставку интегрированных сетевых решений, приложений и терминалов. Стороны осуществят совместную верификацию архитектуры, бизнес-модели и пользовательского взаимодействия с технологией 5G, что позволит заложить прочный фундамент для лидерства Ooredoo Group во внедрении связи нового поколения на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

 

«ZTE является давним стратегическим партнёром Ooredoo Group. Мы надеемся, что этот стратегический проект позволит нам укрепить существующее сотрудничество и совместными усилиями освоить будущие направления в построении сетей и разработке технологий, а также поспособствовать созданию экосистемы 5G в регионе нашего присутствия. Это даст нам возможность реализовать своё стремление обогатить цифровой опыт людей и предоставить им средства для более эффективного использования ресурсов Интернета», - отметил шейх Сауд бин-Насер аль-Тани (Saud Bin Nasser Al-Thani), главный исполнительный директор Ooredoo Group.

 

Президент ZTE Corporation Чжо Сяньмин (Zhao Xianming), в свою очередь, заявил: «Являясь ведущим мировым поставщиком ИКТ-решений, наша компания создаёт поистине революционные разработки для сферы 5G - ключевого сегмента в нашей бизнес-стратегии. Мы уверены, что этот проект сотрудничества в сфере 5G поможет Ooredoo использовать свой потенциал как лучшего оператора в регионе для создания сети мирового класса».

 

Компания ZTE считает развитие технологий 5G своей ключевой стратегией и прилагает все усилия для создания инноваций для сетей нового поколения. Предприятие заключило партнёрские соглашения в сфере 5G со многими известными ведущими операторами мира, включая Telefonica, T-Mobile, итальянский Wind Tre, Belgium's Telenet, VEON, Telecom Malaysia, южнокорейский KT, China Mobile, China Unicom и China Telecom.

 

О компании ZTE

 

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной прибыли на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.  

 

Контактная информация для представителей СМИ:

 

Маргарет Ма (Margaret Ma)                                                       

ZTE Corporation                                                 

Тел.: +86 755 26775189                                      

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.    

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/648292/ZTE_teams_up_with_Ooredoo_Group_to_lead_5G_commercialization_in_MENA.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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