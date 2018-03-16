Пятница 16 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Boehringer Ingelheim и Университет Вандербильта расширяют партнёрство в сфере разработки новых методов лечения рака

Boehringer Ingelheim и Университет Вандербильта расширяют партнёрство в сфере разработки новых методов лечения рака

Пятница, 16 Марта 2018 12:14
Boehringer Ingelheim и Университет Вандербильта расширяют партнёрство в сфере разработки новых методов лечения рака Фото из открытых источников

ИНГЕЛЬХАЙМ (INGELHEIM), Германия, и НАШВИЛЛ (NASHVILLE), Tеннесси, 13 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Boehringer Ingelheim и Университет Вандербильта сегодня сообщили о расширении существующего партнёрства в сфере разработки инновационных противораковых препаратов.

 

Углублённая программа исследовательского партнёрства будет ориентирована на поиск и разработку новых химиотерапевтических методик воздействия на способствующий выживанию белок MCL1 как потенциальных средств борьбы с раковыми заболеваниями, зависящими от MCL1. Для Boehringer Ingelheim и Университета Вандербильта это третий совместный проект, направленный на создание научных открытий в лаборатории д.м. н. Стивена Фесика (Stephen W. Fesik), профессора Школы медицины при Университете Вандербильта.

 

«Boehringer Ingelheim и Университет Вандербильта располагают необходимой компетенцией и прилагают совместные усилия к созданию революционных препаратов для борьбы с канцерогенными протеинами KRAS, SOS, а теперь и MCL1, - отметил д.н. Дэррил МакКоннелл (Darryl McConnell), вице-президент и глава австрийского исследовательского центра Boehringer Ingelheim. -  Вместе мы делаем все возможное для проведения научных исследований и разработок в стремлении помочь пациентам в победной борьбе с раком».

 

«MCL1 - один из десяти основных сверхэкспрессированных генов, играющий роль фактора выживания пациентов, страдающих от раковых заболеваний», - прокомментировал д.н. Лоуренс Марнетт (Lawrence J. Marnett), декан факультета фундаментальных наук Школы медицины при Университете Вандербильта.

 

«Этот белок является отличной целью для терапии, однако препаратам-кандидатом необходимо нарушить взаимодействие между высокоаффинными белками, что представляет собой весьма сложную задачу, - добавил он. -  Лаборатории д-ра Фесика удалось достичь впечатляющего прогресса в разработке таких составов, и мы с нетерпением ждём возможности наблюдать за дальнейшим процессом клинических испытаний в рамках партнёрства с Boehringer Ingelheim».

 

При сверхэкспрессии белок MCL1 способен предотвращать запрограммированную гибель раковых клеток (процесс, известный под названием «апоптоз»). Это обуславливает необходимость создания молекулы, способной тесно связываться и селективно взаимодействовать с MCL1 для эффективного индуцирования таргетированной, необратимой гибели раковых клеток.

 

«Boehringer Ingelheim располагает превосходной инфраструктурой для разработки онкологических препаратов, позволяющей различным научно-исследовательским группам совместно преодолевать важнейшие проблемы в лечении рака, - отметил профессор биохимии, фармакологии и химии в Университете Вандербильта д-р Фесик. - Вместе с нашей мультдисциплинарной командой специалистов в области структурной биологии, медицинской химии и клеточной биологии мы будем создавать новые препараты, подавляющие MCL1 для удовлетворения потребностей этой сложной сферы онкологии».

 

Компания Boehringer Ingelheim уверена в перспективности своего партнёрства с Университетом Вандербильта и прилагает все усилия для создания революционных, передовых средств терапии, помогающих онкологическим больным по всему миру, невзирая на возникающие трудности. Соглашение между Boehringer Ingelheim и Университетом Вандербильта предполагает внесение авансовых и поэтапных платежей, сумма которых не разглашается, с целью скорейшего вывода на рынок новых противораковых препаратов.  

 

О деятельности компании Boehringer Ingelheim в сфере онкологии 

Рак забирает у нас любимых людей, время и нереализованный потенциал. Команда Boehringer Ingelheim дарит новую надежду пациентам, давая раку решительный бой. Мы тесно сотрудничаем с онкологическим сообществом, создавая научные прорывы, способные радикально трансформировать жизнь пациентов. Нашей основной специализацией являются онкологические заболевания лёгких и желудочно-кишечного тракта, а наша цель - разрабатывать революционные, первоклассные препараты, помогающие в борьбе с раком. Результатом нашей приверженности инновациям уже стало создание фундаментального метода терапии рака лёгких, и мы непрерывно работаем над оптимизацией уникальной линейки агентов, ориентированных на борьбу с раковыми клетками, иммунно-онкологических препаратов и интеллектуальных комбинированных терапевтических комплексов, помогающих бороться со многими видами раковых заболеваний.

 

Boehringer Ingelheim

На протяжении вот уже более 130 лет фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim известна разработкой инновационных препаратов для людей и животных. Boehringer Ingelheim входит в двадцатку лидеров фармацевтической индустрии и до сегодняшнего дня остаётся семейным бизнесом. Штат из 50 000 сотрудников день за днём создают ценные инновации для трёх направлений деятельности компании: выпуска фармацевтических препаратов для людей, ветеринарных средств и биофармацевтического контрактного производства. В 2016 году чистый объём продаж Boehringer Ingelheim составил около 15,9 млрд. евро. На долю трёхмиллиардных расходов на НИОКР приходится 19,6 процентов чистых поступлений от сбыта продукции.

 

Boehringer Ingelheim считает социальную ответственность своим естественным долгом. Поэтому компания принимает участие в таких социальных проектах, как инициатива «Making More Health». Boehringer Ingelheim активно пропагандирует социокультурное разнообразие персонала, что позволяет предприятию пользоваться преимуществами разнопланового опыта и навыков своих сотрудников. Более того, ориентированность на защиту окружающей среды и экологическую устойчивость прослеживается во всём, что делает компания.

 

Больше информации о Boehringer Ingelheim можно на веб-сайте www.boehringer-ingelheim.com или в нашем ежегодном отчёте: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

 

Об Университете Вандербильта

Расположенный в городе Нашвил (штат Теннесси) Университет Вандербильта является частным исследовательским вузом, предлагающим полный спектр программ подготовки бакалавров, магистров и специалистов.

 

О лаборатории Фесика

Д-р Стивен Фесик (Stephen W. Fesik) является передовым специалистов в разработке препаратов, ориентированных на борьбу с канцерогенными белками с использованием фрагментированного и структурного подхода. Создание препаратов в лаборатории Фесика - это командный процесс с участием структурных биологов, специалистов по медицинской химии и клеточной биологии. Кроме институциональной поддержки со стороны Университета Вандербильта лаборатория Фесика также получает финансирование в рамках программы экспериментальной терапии Национального института рака.

 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.boehringer-ingelheim.com или https://www.vanderbilt.edu/.

 

Контактная информация для представителей СМИ:

д-р Рейнард Малин (Reinhard Malin)

глава департамента коммуникационных инноваций 

Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbH

Media + PR

Тел.: +49 6132 77-90815

Mоб. тел.: + 49 151 150 20 690  

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Линда Ракел (Linda Ruckel) 

помощник директора по вопросам связей со СМИ и обеспечения корпоративной репутации

Boehringer Ingelheim U.S.

Media + PR

Тел.: 203-791-6672   

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Лиз Энтман (Liz Entman)

директор по связям с общественностью 

Университет Вандербильта

Media + PR

Тел.: 615-322-6397  

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

Главное за сутки
Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах Владимир Путин призвал граждан России принять участие в выборах российского президента 18 марта, чтобы мнение каждого из них в определении пути дальнейшего развития было учтено. "За кого проголосовать, как реализовать…
Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018 Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018 Россиянка Анна Миленина завоевала золото Паралимпийских игр, одержав победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок в южнокорейском Пхёнчхане. Миленина пересекла финишную черту с результатом 38 минут и…
Рассекречены новые подробности отравления Скрипаля Рассекречены новые подробности отравления Скрипаля Вещество, которым в Великобритании был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах. По словам источников, веществом была…

Читайте также
Технология, которая вылечит: о новых методах лечения суставов рассказывает доктор Геворг Гулулян Технология, которая вылечит: о новых методах лечения суставов рассказывает доктор Геворг Гулулян Многие люди сталкиваются с болезнями суставов. Кто имеет представление об этих страшных недугах, прекрасно понимают, насколько это больно, неприятно и как сильно мешает жить полноценной жизнью. Но современная медицина не…
Текст послания Владимира Путина станет основой методического пособия для московских учителей Текст послания Владимира Путина станет основой методического пособия для московских учителей Глава департамента образования Москвы Исаак Калина сообщил, что по его распоряжению городской методический центр займется изучением послания президента России, на основании материалов которого будут созданы методические пособия для учителей, сообщает…
Исаак Калина: применять в школах современные технологии нужно только по делу Исаак Калина: применять в школах современные технологии нужно только по делу Руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина 6 марта стал гостем программы «Вопросы, важные для всех». В рамках эфирного времени вожатый №2031 задал ему вопрос, когда стоит ждать использования в школах…
Ученые назвали неожиданную причину депрессии Ученые назвали неожиданную причину депрессии Депрессия является распространенным явлением и может возникнуть в любом возрасте. Проводилось немало исследований на эту тему, но до сих пор нет единого мнения по поводу самого эффективного подхода к терапии.…
Фото
Красоты зимы: В объятиях инея Красоты зимы: В объятиях инея

Мы подобрали фотографии, на которых переданы те редкие моменты, когда осень приходит на встречу с ра...

Видео

 

Самая быстрая в мире: Honda запрягла 192 «лошадей» в газонокосилку

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

Борьба с коррупцией — это борьба ветвей власти с деревом.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.