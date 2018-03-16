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Оптимизированные решения ОВКВ от LG - в центре внимания на выставке MCE 2018

Четверг, 15 Марта 2018 22:55
Оптимизированные решения ОВКВ от LG - в центре внимания на выставке MCE 2018 Фото из открытых источников

МИЛАН (MILAN), 13 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания LG Electronics (LG) представит свои передовые решения и системы централизованного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), характеризующиеся интегрированными средствами управления и оптимальными параметрами эффективности, в ходе выставки Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2018, которая пройдёт с 13 по 16 марта в итальянском Милане.

 

Посетители выставочного стенда LG смогут ознакомиться с ассортиментом коммерческих и бытовых ОВКВ-решений, разработанных специально для европейского рынка. "Гвоздём программы" обещает стать комплексная линейка оборудования для систем отопления, включающая  LG Therma V, LG Hybrid Multi, а также адаптированное под региональные параметры решение VRF. 

 

LG Therma V Split отличается удобством в монтаже и значительно повышенными показателями производительности. Компания также представит чрезвычайно рентабельную систему Hybrid Multi, способную удовлетворить все потребности в охлаждении, отоплении и даже в горячем водоснабжении, что позволяет значительно сэкономить на монтаже.  Модульное решение MULTI V M ориентировано на европейский рынок и характеризуется чрезвычайной гибкостью при монтаже.

 

«Одновременно с демонстрацией своих передовых решений на MCE, компания LG продолжит активно осваивать европейскую отрасль ОВКВ, представляя инновационные решения, адаптированные под нужды местного рынка», -  отметил Джеймс Ли (James Lee), глава Группы продаж и маркетинга систем кондиционирования воздуха.

 

О подразделении систем кондиционирования воздуха компании LG Electronics

 

Подразделение систем кондиционирования воздуха LG Electronics (Air Solution Business Unit) является мировым лидером в сфере разработки систем ОВКВ и энергетических решений, располагающим комплексным портфелем высокопроизводительных и проверенных продуктов. Представив первый в Корее бытовой кондиционер воздуха в далёком 1968 году, LG проложила путь к созданию комплексных ОВКВ-решений на протяжении следующих пяти десятилетий с использованием стратегических передовых технологий. Обладая развитыми производственными мощностями и передовым отраслевым потенциалом, компания предоставляет клиентам из коммерческого и бытового сегментов эффективные ОВКВ-решения. Широкий спектр передовых систем для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха наглядно демонстрирует стремление LG к созданию самых оптимизированных решений для самых разнообразных сценариев практического применения. Следуя своему девизу – «Innovation for a Better Life» (Инновации для светлого будущего), - компания предлагает решения, характеризующиеся высокой энергоэффективностью и надёжностью, созданные на базе сверхсовременных «ноу-хау» и технологий LG, что позволяет обеспечить пользователям самые комфортные условия для жизни. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.LG.com.

 

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/653664/LG_HVAC_solutions_MCE_2018.jpg

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/653665/LG_Heating_MCE_2018.jpg

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: LG Electronics, Чайвон Мун (Chaiwon Moon), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ИЛИ LG-One, Тереза Чой (Teresa Choi), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., 82-2-3700-2465

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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