Тренды рынка елочных украшений и новогодней продукции на выставке Сhristmas Вox. Podarki

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Christmas Box. Podarki – крупнейшая в России В2В выставка в сфере подарков, сувениров, новогодней, рождественской и праздничной продукции.

С 27 по 29 марта 2018 года пройдёт 9-я Международная специализированная выставка Сhristmas Box. Podarki (МВЦ «Крокус Экспо», пав. 2). Организаторы выставок: ООО «МОККА Экспо Групп», ГК «Майер Джей Групп» – член Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), при официальной поддержке Торгово-промышленной палаты РФ.

В выставке принимают более 250 российских и зарубежных производителей и дистрибьюторов новогодней продукции, подарков и сувениров из 11 стран мира. Среди участников, которые представят весенние новинки: BOMBKI, FIRST BIRD, KARLSBACH, ORNER (Украина), «АНКОНА», «ВИТУС», «ДЕВИЛОН М», «ДекорСтайлГласс», «ГИРЛЯНДУС», «ЗИМНИЕ ИГРУШКИ», «ЗИМУШКА ЗИМА», «КАЗ КОМ», «Корал М» (Украина), «МаксКристмас», «МОЗАЙКА», «НАХОДКА УПАК», ОАО «ЕЛОЧКА», ПК «АЛМАЗ ЕКБ», «Пластиндустрия – МОРОЗКО», «РУСЬ ЕЛКА», «СИГНАЛЭЛЕКТРОНИКС», «ТРИУМФ НОРД», «Фабрика ЕЛОК», «ЦАРЬ ЕЛКА» и многие другие.

В течение всех дней работы на территории выставки для участников экспозиции будет работать консультационный центр «Российского экспортного центра» (РЭЦ).

В рамках выставки организована деловая программа. Для представителей отрасли на территории специальной площадки TREND SPACE FOR CHRISTMAS ONLY будет организована демонстрация последних европейских тенденций на рынке новогодней индустрии и подарков на ближайшие 2 года. На TREND SPACE будут продемонстрированы товары, цвета, идеи декора и фактуры, которые будут иметь наибольший спрос у конечного потребителя в 2018–2019 гг.

Деловая программа выставки

27 - 29 марта 2018

12:00 – 12:40 Открытие и презентация TREND SPACE. Обзор и адаптация актуальных тенденций сезона осень/зима 2018-2019. Эмоциональная витринистика и эффективный визуальный мерчандайзинг – уникальные инструменты современного рынка, Кирилл Лопатинский

12:40 – 13:20 Новогодний нейромаркетинг или простое чудо сенсорного воздействия на эмоции целевых аудиторий, Николас Коро

13:30 – 14:10 ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ CHRISTMAS BOX. PODARKI ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ И НОВОГОДНЕЙ ПРОДУКЦИИ, Анастасия Птуха, Step-by-Step

Исследование подготовлено специально для выставки CHRISTMAS BOX. PODARKI

14:10 – 14:50 Эмоции в подарок себе и миру, Виктория Шиманская

14.50 – 15.20 Ароматы праздника, Олег Чазов

15.20 – 16.00 Палитра Нового года: цветовая гамма декора 2019» или «10 ошибок и 10 правил правильного новогоднего декорирования», Татьяна Королькова

16.00– 16:40 «Как вложить деньги в новогоднюю продукцию выгодно: тенденции на ближайшие 3 года», Ирина Богатикова

16.40– 17.20 «Украшаем дом на Новый год с детьми», Лариса Бундова

17.20 – 18:00 «Новогодние бизнес-подарки как способ построения добрых отношений с партнёрами. Где найти? Как заказать? Когда начинать?», Алексеева Марина

ДЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РИТЕЙЛА | 28–29 марта

Ожидания российских потребителей и изменения в законодательстве. Как магазину привлечь новых клиентов. Как работать c сезонным товаром.

ДЕНЬ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ | 29 марта Конференции от DIY-платформы MASTERGRAD.com

ДЕНЬ ДИЗАЙНА | 27–29 марта

Инновационные материалы и технологии в дизайне интерьеров, wow-приёмы и технологии в декоре, оформление торгового пространства. Дизайн жилых и общественных пространств к праздникам.

О компании: ГК «Майер Джей Групп» член Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI. Более 20 лет организует профессиональные В2В выставки и конгрессные мероприятия. В настоящее время компания ежегодно проводит 8 международных выставочных проектов, деловые форумы и конференции. Выставки ГК «Майер Джей Групп» проводятся при официальной поддержке Торгово-промышленной палаты РФ.