Покупателям KupiVip доступна доставка в пункты выдачи Hermes

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Крупнейший интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров KUPIVIP.RU предлагает покупателям доставку заказов в пункты выдачи федеральной сети Hermes. Получить отправления в пунктах Hermes на сегодняшний день могут жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Мы рады предложить покупателям KUPIVIP.RU наш сервис, который мы постоянно развиваем и улучшаем»,- комментирует коммерческий директор Hermes Мария Лебедева.

В работе со всеми партнерами Hermes использует индивидуальный подход. В зависимости от особенностей интернет-магазина Hermes разрабатывает оптимальную схему сотрудничества, при которой клиенты интернет - магазин получают сервис, который способен оправдать их ожидания.

«Проанализировав первые отправления для доставки и выдачи в нашей сети ПВЗ, а также величину среднего чека покупателей KUPIVIP, мы приняли решение по дополнительному сопровождению и мониторингу заказов KUPIVIP со стороны службы поддержки Hermes. Сотрудники сall-сenter Hermes за два дня до окончания срока хранения обзванивают получателей с целью напомнить им о способах получения заказов и в случае отказа от заказа выявить причину. Это полностью наша инициатива без дополнительных затрат для KUPIVIP. Таким образом, мы планируем держать показатель невыкупленных заказов на стабильно низком уровне, выявляя причины и корректируя свои операционные процессы. С той же целью мы ввели новую систему нотификации, благодаря которой покупатель интернет-магазина получает уведомление о прибытии заказа на пункт Hermes спустя всего 3 минуты»,- рассказывает Мария Лебедева.

«В компаниях, оказывающих доставку и выдачу заказов покупателям KUPIVIP, мы ценим не только качество доставки и уровень сервиса, но и гибкость, способность реагировать на изменения потребительского поведения наших клиентов. Hermes обладает уникальным опытом анализа потребительского поведения со стороны доставщика – это несомненно открывает возможности для разработки и реализации мер, направленных на повышение уровня лояльности покупателей», - комментирует Лия Четкина, Руководитель отдела агентской доставки KUPIVIP.