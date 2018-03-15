Расширяя возможности: «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге 4 новых подразделения

Два небольших представительства формата «у дома» открыты непосредственно в черте города на Кондратьевском проспекте и Белградской улице. Офисы работают с посылками и грузами весом до 50 кг и ориентированы на частных лиц и представителей малого и среднего бизнеса.
Близость к спальным районам и транспортным артериям позволяет привлечь к традиционным услугам «Деловых Линий» новых клиентов и упрощает получение заказов для покупателей интернет-магазинов. Этот рынок, по оценкам экспертов, в последние годы прирастает на 20-30% ежегодно, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
Два других терминала открылись в южных районах Санкт-Петербурга, вблизи Волхонского и Колпинского шоссе. По оценкам специалистов компании, офисы в Горелово и Пушкине разгрузят подразделение «Армада» в Шушарах, куда до недавнего времени приходила значительная часть всех отправлений для региона. Новые представительства также значительно упростят логистику для торговых и производственных компаний региона.
В ближайшее время сотрудничество с «Деловыми Линиями» можно начать по сниженным ценам: на отправку небольших грузов до 35 кг действуют скидки до 50%.
До конца года общее число офисов группы компаний «Деловые Линии» в России вырастет до 350 единиц.
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