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SodaStream представляет новый бытовой аппарат для газирования воды - Fizzi One Touch

Четверг, 15 Марта 2018 08:22
SodaStream представляет новый бытовой аппарат для газирования воды - Fizzi One Touch Фото из открытых источников

АЭРОПОРТ-СИТИ (AIRPORT CITY), Израиль, 12 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания SodaStream International Ltd. (код NASDAQ: SODA), бренд газированной воды №1 в мире, представила свой новейший газировочный сифон - Fizzi One Touch, - в ходе проходящей в Чикаго выставки International Home + Housewares Show-2018.

 

Эта автоматическая версия титулованной машины Fizzi обеспечивает потребителям превосходное удобство в эксплуатации и передовой дизайн по доступной цене. Новый Fizzi One Touch уже в июне будет доступен в онлайн-магазине для клиентов из США, а затеми постепенно приобрести аппарат смогут и потребители на всех 45 рынках присутствия SodaStream.

 

Fizzi One Touch доступен в двух элегантных цветовых вариантах - рояльном чёрном и белоснежном, - и имеет три уровня газирования, способных удовлетворить запросы самых требовательных пользователей. Аппарат Fizzi One Touch поставляется с ёмкостью SodaStream из нержавеющей стали и карбонизатором 60 л, а также оснащается запатентованной системой блокировки, делающей размещение ёмкости в аппарате ещё удобнее и проще.

 

«SodaStream трансформирует привычный способ употребления жидкости людьми, и выпуск Fizzi One Touch в полной мере соответствует нашему стремлению революционизировать отрасль безалкогольных напитков», - отметил главный исполнительный директор компании Дэниел Бирнбаум (Daniel Birnbaum). «Миллионы людей по всему миру уже превращают обычную водопроводную воду в свежую газировку с помощью решений от SodaStream, а теперь и посредством Fizzi One Touch. Наша новинка всего одним нажатием клавиши позволяет сделать этот процесс увлекательнее и приятнее», - продолжил он.

 

Розничная цена автомата для газирования воды Fizzi One Touch составляет 119,99 долл. США, приобрести аппарат можно будет на веб-сайт www.sodastreamusa.comуже в июне 2018 года, а затем, начиная с сентября этого года, и во всех крупнейших розничных сетях Америки.

 

О компании SodaStream

 

SodaStream - бренд газированной воды №1 в мире. Мы предоставляем потребителям возможность с лёгкостью в считанные секунды преобразовывать простую водопроводную воду в обычную или ароматизированную газированную воду. Превращая обычную воду в интересный напиток, SodaStream помогает людям выпивать больше воды. Сифоны для газирования воды представляют собой очень необычную и инновационную альтернативу для потребителей газированных безалкогольных напитков в бутылках и банках. Продукты компании способствуют здоровому образу жизни, являются экологически безопасными, рентабельными, имеют возможность индивидуальной настройки и удобны в использовании. Продукция реализуется в более чем 80 000 розничных магазинов в 45 странах мира. Чтобы узнать больше о том, как SodaStream делает обычную воду интересным напитком, следите за новостями SodaStream а Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram и YouTube или посетите веб-сайт www.SodaStream.com.

 

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/652541/2017_12_18_Fizzi_One_Touch.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/636193/SodaStream_Logo.jpg

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Контактная информация для представителей СМИ: SodaStream International, Мааян Нав (Maayan Nave), глава департамента международных коммуникаций, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., SodaStream USA, Стефани Голдман (Stephanie Goldman), The Pollack PR Marketing Group, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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