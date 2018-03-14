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Важная информация о безопасности веломобилей Kettcar с пневматическими шинам

Среда, 14 Марта 2018 15:09
Важная информация о безопасности веломобилей Kettcar с пневматическими шинам Фото из открытых источников

ЭНСЕ-ПАРСИТ (ENSE-PARSIT), Германия, March 12, 2018/PRNewswire/ -- Веломобили Kettcar пользуются большой популярностью у детей. Дабы гарантировать их абсолютную безопасность и качество, производитель KETTLER предоставляет клиентам следующую информацию по технике безопасности: мы не можем полностью исключить возможность разрыва пластиковых колёсных дисков в некоторых моделях Kettcar с пневматическими шинами с потенциально травмоопасным разлётом обломков. Вероятность подобного развития событий возрастает в случае чрезмерной нагрузки на Kettcar, а также при накачке шин выше рекомендуемого уровня.

 

По этой причине производитель обращается к клиентам с просьбой временно прекратить использование веломобилей Kettcar и ознакомиться с дополнительной информацией на веб-сайте http://service.kettcar.de. Данный веб-сайт был создан специально для предоставления дополнительной информации о безопасности продукта: с помощью артикула и серийного номера Kettcar можно узнать, распространяется ли данное сообщение на конкретный веломобиль, а также получить указания относительно замены колёс.

 

Артикул и серийные номера, необходимые для идентификации продукта, расположены на заводской табличке под передней осью Kettcar. На веб-сайте также представлены инструкции по поиску и правильному считыванию данных с заводской таблички.

Данное сообщение распространяется только на определённые модели Kettcar с пневматическими шинами.

 

Продукты, в серийных номерах которых содержится идентификатор B-2503 и выше, данная проблема не затрагивает (например, B-2802, C-0204 и т.д.). На веломобили Kettcar с пластиковыми шинами данное сообщение также не распространяется.

 

Контактная информация для представителей СМИ: 

KETTLER GmbH 

Стефани Райс (Stefanie Risse) 

Hauptstrasse 28 

59469 Ense-Parsit 

Germany (Германия) 

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Source:

KETTLER GmbH

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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