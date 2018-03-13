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Как производится молоко от Простоквашино?

Вторник, 13 Марта 2018 17:51
Как производится молоко от Простоквашино? Фото из открытых источников

Простоквашино - любимая марка миллионов россиян. Обаятельный и хозяйственный кот Матроскин - душа бренда, этот кот знакомил нас с пользой цельного молока с самого детства. Компания живет по его заветам и изготавливает свою продукцию из цельного молока без примеси сухого порошка. Таким образом оно сохраняет всю ту пользу, которая заложена в коровьем молоке природой: легкоусвояемый белок, кальций для строения костей, ряд витаминов. Сегодня молоко, кефир, творог Простоквашино и другие продукты марки доступны практически в любом магазине, во всех уголках России. Как они производятся?

 

Многие хозяйки любят покупать молочные продукты, произведенные в их родном регионе. Они считают их более натуральными, чем продукцию марок общероссийского масштаба. Путь цельного молока на молочный завод должен быть самым коротким, чтобы продукт попал на прилавки свежим. Марка Простоквашино объединяет 79 российских молочных ферм, которые поставляют свежее молоко напрямую на производство. Принцип "отборных ферм" означает, что на фабрику поступает молоко, произведенное со строгим соблюдением норм качества. Для контроля компания использует регулярные и внеплановые проверки хозяйств. Коровы на таких фермах содержатся в хороших условиях, бережно доятся, им не вводят запрещенные лекарства или анаболики. В молоке этих животных отсутствует гормон стресса и остатки антибиотиков.

 

Также отборная ферма обеспечивает стерильные условия розлива и транспортировки продукта до фабрики. На стадии приема партию будущего молока Простоквашино анализируют по 13 показателям качества и натуральности. Группы местных хозяйств обеспечивают молочный завод так, что со времени дойки до выкладки молочного продукта на прилавок проходило не более 2 дней.

 

Поэтому когда вы покупаете, например, сметану Простоквашино, вы можете быть уверены, что она произведена в вашей области из местного молока, и по свежести не уступает местным молочным заводам.

 

Сам процесс производства продуктов Простоквашино происходит на высокотехнологичных заводах, где все максимально автоматизировано. Полное соблюдение технологии производства, санитарных норм и правильных температур для обработки позволяет получать стабильное качество продукта. Влияние оплошности человека на результат сводится к минимуму, молоко не соприкасается со внешней средой и воздухом, поэтому появление в нем чужеродных тел, бактерий исключается. Именно благодаря этим мерам, а также современной технологии пастеризации и ультрапастеризации у молока Простоквашино достигается оптимальный срок хранения без применения консервантов. Продукты марки Простоквашино по отзывам - всегда свежие, с натуральным, приятным запахом.

 

Секрет Простоквашино прост: на совершенном производстве выпускается совершенное молоко!

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Новости компаний  

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