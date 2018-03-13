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Агентство по технологическому развитию включилось в проекты по импортозамещению в ТЭК

Вторник, 13 Марта 2018 15:51
Агентство по технологическому развитию включилось в проекты по импортозамещению в ТЭК Фото из открытых источников

13 марта в инновационном центре «Сколково» на «Дне главного инженера» Агентства по технологическому развитию был заключен меморандум о сотрудничестве между АНО «АТР» и Национальной ассоциацией нефтегазового сервиса. Документ завизировали генеральный директор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин и президент НАНГС Виктор Хайков.

 

Согласно меморандуму, партнёры будут вести совместную деятельность по подбору технологических решений для объектов нефтегазовой сферы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Основанием для этого станут запросы, которые будут формировать партнёры Ассоциации и Агентства. Кроме того, АНО «АТР» и НАНГС будут проводить экспертизу технологических решений в рамках своих компетенций для обоснования выбора тех или иных технологий или технологических предложений, которые поступают АНО «АТР» или Национальной ассоциации нефтегазового сервиса.

 

Подготовка проектов наилучших доступных технологий (НДТ) к трансферу и локализации также подразумевает совместную работу АНО «АТР» и Ассоциации в сферах продвижения лучших технологических решений мирового уровня в РФ, привлечения финансирования, создания партнёрств, привлечения мер государственной поддержки и встраивания этих проектов в технологические кластеры.

 

«Новым направлением в работе Агентства по технологическому развитию являются проекты по импортозамещению в топливно-энергетическом комплексе, и соответственно сбора вокруг Агентства отраслевых игроков, отраслевые экспертизы. А в Национальную ассоциацию нефтегазового сервиса входят как потребители продуктов отрасли, так и производители. Мы далеки от мысли, что Агентство по технологическому развитию сможет самостоятельно всю эту историю собрать. Нам нужно максимально интегрироваться с существующими игроками, одним из которых и является Ассоциация, и использовать обе площадки, чтобы выполнять задачу по сборке проектов по импортозамещению в ТЭК», - подчеркнул Максим Шерейкин.

 

Виктор Хайков сообщил, что «в связи с тем, что на базе Агентства по технологическому развитию планируется создание проектного офиса по импортозамещению в профильном для нас нефтегазовом комплексе, то нам критически важно участвовать в этой работе. Ассоциация будет предлагать свои опыт, компетенции и наработки для эффективного выстраивания данной работы, давать обратную связь от участников отрасли - разработчиков и потребителей нефтегазовых технологий и оборудования. Для нас важно, чтобы процесс импортозамещения в отрасли шел максимально открыто и эффективно, учитывая интересы всех сторон. Это одно из основных направлений нашего взаимодействия с Агентством. Также мы намерены участвовать в реализации вполне конкретных проектов, связанных с нефтегазовым комплексом, в том числе предоставлять для них решения от членов Ассоциации, производить экспертные оценки. И конечно мы уже используем все наши достаточно широкие возможности для информирования нефтегазовой отрасли о деятельности Агентства. Все это будет способствовать дальнейшему ускоренному развитию отрасли и решения стоящих перед ней вызовов».

 

Основной задачей АНО «Агентство по технологическому развитию» является содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня. Агентство оказывает партнерам услуги поиска современных технологий в России и за рубежом, сборки инвестиционных и научно-технических проектов, подбора мер государственной поддержки, сопровождения проектов на этапе реализации.

 

Национальная ассоциация нефтегазового сервиса отстаивает общие интересы российских предприятий нефтегазового сервиса и машиностроения и является связующим звеном между бизнесом и органами власти, формирующими государственную политику в нефтегазовой сфере. НАНГС активно взаимодействует с федеральными и региональными властями. Ассоциация является членом ключевых профильных экспертных групп Научно-технического совета при межведомственной рабочей группе по импортозамещению при Минпромторге России.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости импортозамещение

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