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Конференция «Технологии разработки и отладки сложных технических систем» пройдет 27-28 марта в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Вторник, 13 Марта 2018 15:16
Конференция «Технологии разработки и отладки сложных технических систем» пройдет 27-28 марта в МГТУ им. Н.Э. Баумана Фото из открытых источников

МГТУ им. Н.Э. Баумана и Центр Инженерных Технологий и Моделирования «Экспонента» приглашают к участию в ежегодной конференции «Технологии разработки и отладки сложных технических систем» 27 и 28 марта 2018 года.

 

В мероприятии, которое состоится в Большом Зале Дворца Культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана, ежегодно принимают участие более 1000 специалистов и руководителей инженерных подразделений наукоемких производств России и стран СНГ – предприятий военной, радиоэлектронной и авиакосмической промышленности, ведущих разработку в том числе по требованиям повышенной сложности, автономности и надежности.

 

Участники конференции поделятся опытом применения Модельно-ориентированного проектирования в области систем автоматического управления и цифровой обработки сигналов для повышения эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в условиях импортозамещения электронной компонентной базы. На конференции выступят с докладом ведущие представители отрасли: ПАО «Туполев», Yokogawa, «ОДК-Авиадвигатель», «НПП «Салют», ДВФУ, «Радио Гигабит», «КБ Радар» и другие.

 

Инженеры ЦИТМ «Экспонента» представят презентации реальных проектов по высокоскоростной передаче видеопотока через радио канал, стандарту TETRA и многим другим. Первый день будет посвящен системам управления, второй – цифровой обработке сигналов и связи, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

К участию на бесплатной основе приглашаются главные конструктора, руководители проектов, инженеры, алгоритмисты, математики и разработчики. Количество мест ограничено, регистрация обязательна и осуществляется до 15 марта.

 

Для представителей СМИ в первый день конференции, 27 марта в 12-00, планируется проведение брифинга с участием спикеров от МГТУ им. Н.Э. Баумана, ЦИТМ «Экспонента», ГНЦ ФГУП «НАМИ», ОАО «Туполев», ПАО «Корпорация «Иркут». Тема брифинга: «Риски российской промышленности в случае отложенного внедрения методологий модельно-ориентированного проектирования при разработке наукоемкой продукции и подготовке инженерных кадров».

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости конференция

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