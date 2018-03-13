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АНО «АТР» заключило соглашение с Ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций»

Вторник, 13 Марта 2018 14:36
АНО «АТР» заключило соглашение с Ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» Фото из открытых источников

13 марта на «Дне главного инженера», который Агентство по технологическому развитию проводит уже во второй раз, было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере трансфера технологий между АНО «АТР» и Ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных материалов изделий и конструкций». Документ подписали генеральный директор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин и исполнительный директор Ассоциации Андрей Шелковой.

 

Согласно документу стороны будут реализовывать совместные проекты для клиентов Агентства и Ассоциации по модернизации производства, поиске, лицензировании и внедрении новых технологий в России и за рубежом, а также получения финансирования и создания рынков сбыта.

 

Сотрудничество партнёров коснётся мониторинга и анализа совместно реализуемых проектов, мероприятий и программ. Кроме того, стороны намерены принимать совместное участие в профильных семинарах и конференциях. АНО «АТР» и Ассоциация договорились организовывать рабочие группы для обсуждения направлений взаимодействия и выработки плана совместных действий и мероприятий.

 

«Мы очень рады, что партнёрская сеть АНО «АТР» постоянно развивается. Ассоциация «Национальное объединение производителей строительных материалов изделий и конструкций» поможет Агентству в поиске новых технологических решений. Мы, в свою очередь, сможем продвигать те решения, которые есть в портфеле нашего нового партнёра. Кроме того, Ассоциация обладает широкими компетенциями в специализированной сфере, поэтому мы будем привлекать коллег к экспертизе АНО «АТР», - подчеркнул Максим Шерейкин.

 

По словам Андрея Шелкового, совместная работа организаций откроет новые возможности для участников строительной отрасли. «Особенно нас интересует практическая сторона вопроса, а именно – возможность реализации и развития тех инновационных решений, которые уже разработаны производителями строительных материалов. И вместе с Агентством мы планируем активно заниматься внедрением этих передовых технологий в отечественной промышленности. Это позволит российским компаниям оптимизировать свои финансовые и трудовые затраты, повысит их конкурентоспособность и востребованность на внутреннем и глобальном рынках. Кроме того, применение таких решений поможет увеличить производительность самих предприятий, и в конечном итоге положительно отразится на качестве и долговечности строительной продукции и жилья», - отметил исполнительный директор НОПСМ, выразив уверенность в том, что соглашение сторон станет основой плодотворного взаимодействия и принесет серьезные результаты.

 

Основной задачей АНО «Агентство по технологическому развитию» является содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня. Агентство оказывает партнерам услуги поиска современных технологий в России и за рубежом, сборки инвестиционных и научно-технических проектов, подбора мер государственной поддержки, сопровождения проектов на этапе реализации.

 

Ассоциация «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» обеспечивает взаимодействие членов Ассоциации, органов государственной власти и местного самоуправления, а также потребителей строительных материалов, изделий и конструкций. Её работа направлена на повышение эффективности, конкурентоспособности и устойчивого развития промышленности строительных материалов Российской Федерации.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости бизнес

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