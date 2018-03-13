Pro-Vision познакомило студентов с трендами в области digital и антикризисного менеджмента

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Топ-менеджеры агентства Pro-Vision Communications провели образовательную лекцию для студентов МГУ имени М. В. Ломоносова, занимающихся по программе профессиональной переподготовки. В ходе встречи эксперты рассказали о ключевых принципах антикризисных коммуникаций и трендах в интернет-маркетинге, а также познакомили молодых специалистов с реализованными проектами, многие из которых были удостоены престижных отраслевых наград.

Pro-Vision помогает учащимся профильных вузов осваивать тонкости профессии уже почти 20 лет. Компания регулярно делится опытом со студентами и выпускниками и приглашает их на стажировки, благодаря которым начинающие специалисты могут поучаствовать в работе над реальными проектами крупнейших брендов. Так, в 2017 году агентство реализовало более 15 масштабных антикризисных кампаний, и об особенностях их построения было, в том числе, рассказано студентам.

«Поддержание высоких стандартов маркетинговых коммуникаций – основный принцип работы и часть философии Pro-Vision. Мы заинтересованы в развитии отрасли, поэтому готовы передавать молодым специалистам качественные практические знания в области PR. В среднем в нашем агентстве проходит по 7 занятий для студентов в год. За это время участниками лекций и мастер-классов становятся порядка 250 человек, 5% из которых впоследствии присоединяются к команде Pro-Vision», – говорит Владимир Виноградов, президент группы компаний Pro-Vision.