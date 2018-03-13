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Завершены работы по гидроизоляции конструкций и усилению основания первого корпуса АО «Ильинская больница»

Вторник, 13 Марта 2018 11:05
Завершены работы по гидроизоляции конструкций и усилению основания первого корпуса АО «Ильинская больница» Фото из открытых источников

Жители Москвы и Московской области в ближайшее время смогут воспользоваться услугами многофункционального медицинского центра в деревне Глухово Красногорского городского округа. Не так давно свою часть работ по гидроизоляции конструкций и усилению оснований зданий завершила компания «Айпруф Фундейшн», что позволяет судить о переходе первого этапа строительства в завершающую стадию.

 

Жители Москвы и Московской области в ближайшее время смогут воспользоваться услугами многофункционального медицинского центра в деревне Глухово Красногорского городского округа. Не так давно свою часть работ по гидроизоляции конструкций и усилению оснований зданий завершила компания «Айпруф Фундейшн», что позволяет судить о переходе первого этапа строительства в завершающую стадию.

 

Амбулаторно-госпитальный центр «Ильинская Больница» рассчитан на 820 посетителей в день и готов принять до 6000 стационарных пациентов в год. Амбулаторное лечение в центре смогут пройти до 300 000 человек в год.

 

Посетителям «Ильинской больницы» будут доступны услуги современной диагностики и лечения во всех ключевых отраслях медицины, включая онкологию, офтальмологию, эндокринологию, неврологию и многое другое. Важная роль в деятельности госпиталя отводится детской медицине, офисам семейных врачей, а также патронажной службе и службы экстренной и неотложной помощи.

 

Управлением строительством на проекте занимаются Clinic Management Group и инвестиционная компания Emdeu Medline. Общий размер инвестиций в первый и второй этапы проекта составляет 120 млн. долларов.

 

По завершению первого этапа строительства граждане Российской Федерации и зарубежные гости смогут воспользоваться услугами объединенной больницы со стационаром и поликлиникой. В эксплуатацию будут введены такие объекты, как:

 

диагностический центр;

операционный блок;

реанимация;

отделение экстренной и неотложной помощи;

другие объекты.

 

На сегодняшний день первый этап строительства находится в завершающей стадии. Специалисты одного из подрядчиков проекта - Iproof Foundation (группа компаний Айпруф), завершили свои работы на объекте и рассказали о проделанной работе:

 

”Компания ООО «Айпруф Фундейшн» занимается усилением конструкций и гидроизоляцией, зарекомендовала себя положительно во многих регионах России и стран СНГ. В проекте «Ильинская больница» Айпруф применил высокотехнологический метод прогрессивного инъектирования для усиления оснований и гидроизоляции конструкций.

 

Среди существующих технологий укрепления и гидроизоляции бетонных (каменных) сооружений технология инъектирования является наиболее эффективной. Подбирая инъекционный состав, техническое решение и оборудование, можно решить большинство проблем бетонных структур, не выводя сооружение из эксплуатации либо ускорить сдачу строительства. Основным преимуществом инъектирования является возможность менять эксплуатационно-технические характеристики объекта, изменяя физико-химические показатели внутренней структуры конструкционных материалов. При этом нет необходимости в капитальных работах и, соответственно, связанных с ними временных, трудовых и материальных затрат.

 

При выборе того или иного материала для инъектирования следует объективно учитывать  большое количество технических и эксплуатационных требований для  конкретного объекта. На основании имеющегося опыта и постоянного мониторинга новой технической информации специалистами компании отработан ряд технологий и технических решений, помогающих эффективно и в сжатые сроки решать значительный круг технических задач по усилению и гидроизоляции сооружений и оснований.

 

Таким образом, задачи, поставленные руководством проекта «Ильинская больница», были выполнены в назначенные сроки с максимальной эффективностью. Мы рады, что смогли поучаствовать в строительстве столь важного медицинского комплекса. В нашей стране не так много современных медицинских учреждений, поэтому проект АО «Ильинская больница» действительно важен для региона и страны в целом.”

 

Открыть 1-ый корпус «Ильинской больницы» планируется в четвертом квартале этого года. В тоже время будет дан старт 2-му и 3-му этапу строительных работ. В него войдут такие объекты, как многофункциональный детский госпиталь и высокотехнологичный центр.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости

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