Понедельник 12 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» RoboMarkets получил награду Most Innovative Multi-Asset Broker 2018

RoboMarkets получил награду Most Innovative Multi-Asset Broker 2018

Понедельник, 12 Марта 2018 14:26
RoboMarkets получил награду Most Innovative Multi-Asset Broker 2018 Фото из открытых источников

Финансовая компания RoboMarkets, предоставляющая услуги по онлайн-трейдингу на европейском рынке, получил престижную награду "Most Innovative Multi-Asset Broker 2018" на выставке "The London Forex Show 2018". Организаторы высоко оценили разнообразие услуг и инструментов, которое RoboMarkets предлагает своим клиентам, а также отдельно отметили инновационный подход компании к их предоставлению.

 

London Forex Show финансируется и проводится компанией Investor Conferences (UK) Ltd., которая была основана в 2010 году Лизой Кэмпбелл (Lisa Campbell), сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Это мероприятие - одно из важнейших форекс-событий Европы, спонсором которого в числе других стал и RoboMarkets. Эта однодневная выставка проводится ежегодно и предоставляет частным инвесторам и форекс-трейдерам возможность пройти независимое обучение или посетить тренинги, тематика которых будет интересна трейдерам любого уровня, а также лично пообщаться с представителями работающих в отрасли компаний.

 

Менеджер по маркетингу RoboMarkets Антон Иванов комментирует получение награды: “Мы считаем награду «Most Innovative Multi-Asset Broker 2018» ещё одним подтверждением продуктивности нашей работы в рамках развития спектра и уровня предоставляемых нами услуг в качестве одного из самых быстрорастущих мультирыночных брокеров. Одновременно, это - стимул не снижать темпы роста и обеспечивать нашим клиентам самый современный и качественный сервис профессионального уровня, а также продолжать разработку перспективных инновационных концепций”.

 

Напоминаем, что RoboMarkets предоставляет доступ к торговле более чем 8 700 торговыми инструментами. Это 7 различных классов активов, среди которых: Forex, ETF, Акции, Индексы, Металлы, Продуктовые товары, Энергосырьевые товары. Торговля осуществляется с использованием новейших технологий и проприетарных разработок на платформах MetaTrader 4, MetaTrader 5, R MobileTrader, R Trader и R WebTrader. Также брокер предлагает своим клиентам инвестиционные платформы собственной разработки - CopyFX и RAMM.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости Награждение

Главное за сутки
Олег Табаков умер в возрасте 82 лет Олег Табаков умер в возрасте 82 лет Народный артист СССР Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в пресс-службе его театра. Актер умер в окружении семьи в госпитале, сообщает Лента.ру. Табаков несколько месяцев находился…
Россиянка Екатерина Румянцева стала чемпионкой Паралимпиады в лыжной гонке Россиянка Екатерина Румянцева стала чемпионкой Паралимпиады в лыжной гонке Лыжница Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе "стоя" на Паралимпийских играх 2018 года. Россиянка преодолела дистанцию за 49 минут…
Юлия Самойлова: В России определились с участником на «Евровидение-2018» Юлия Самойлова: В России определились с участником на «Евровидение-2018» На междунароном песенном конкурсе «Евровидение-2018» Россию будет представлять Юлия Самойлова, сообщает «Воскресное время» на Первом канале. «Задумка — фантастическая, это что-то неземное, волшебное, — рассказала певица о готовящемся номере I…

Читайте также
NASA: Вечная арктическая мерзлота высвободит углерод и ухудшит глобальное потепление NASA: Вечная арктическая мерзлота высвободит углерод и ухудшит глобальное потепление Вечная мерзлота, которая пока еще сохраняется в арктических районах Земли, совсем скоро станет одним из главных сообщников всё в большей степени ускоряющегося глобального потепления — предупреждают ученые, рассказывающие о грядущих…
Ученые выяснили, что позволяет воспринимать себя более красивым Ученые выяснили, что позволяет воспринимать себя более красивым Британские ученые протестировали новый подход к улучшению восприятия своего тела. В статье, опубликованной в журнале Body Image, группа ученых сообщает о том, что ими выявлено положительное влияние природы на данный…
Прорыв: Ученые создали полностью уничтожающую рак вакцину Прорыв: Ученые создали полностью уничтожающую рак вакцину Ученые из Соединенных Штатов Америки создали уникальную вакцину нового поколения, способную практически полностью уничтожать раковые клетки. Вакцина, по данным MedicalXpress, помогает активировать иммунные клетки организма и заставить их бороться с…
Эмиль Зайнетдинов, СЕО проекта FAIMA.ai, рассказывает о том, как искусственный интеллект поможет здравоохранению и сможет ли машина заменить врача-человека Эмиль Зайнетдинов, СЕО проекта FAIMA.ai, рассказывает о том, как искусственный интеллект поможет здравоохранению и сможет ли машина заменить врача-человека Эмиль, сформулируйте, пожалуйста, суть Вашего проекта в двух-трех словах. Это интересно. Пожалуй, суть предельно проста. Медицина без границ. Какие границы Вы имеете в виду? Географические или какие-либо иные? Все возможные…
Фото
Чарующая Жакаранда или фиалковое дерево Чарующая Жакаранда или фиалковое дерево

Жакаранда - род цветущих деревьев из семейства бигнониевых, включающий в себя 50 видов растений. Сво...

Видео

 

Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

Серена Уильямс заявила, что ненавидит играть против своей сестры, поскольку её оксикодон (имеется справка WADA) и гидроморфон (имеется справка WADA) не всегда могут перебороть триамцинолон (имеется справка WADA) и формотерол (имеется справка WADA) Винус Уильямс.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.