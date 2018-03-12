RoboMarkets получил награду Most Innovative Multi-Asset Broker 2018

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Финансовая компания RoboMarkets, предоставляющая услуги по онлайн-трейдингу на европейском рынке, получил престижную награду "Most Innovative Multi-Asset Broker 2018" на выставке "The London Forex Show 2018". Организаторы высоко оценили разнообразие услуг и инструментов, которое RoboMarkets предлагает своим клиентам, а также отдельно отметили инновационный подход компании к их предоставлению.

London Forex Show финансируется и проводится компанией Investor Conferences (UK) Ltd., которая была основана в 2010 году Лизой Кэмпбелл (Lisa Campbell), сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Это мероприятие - одно из важнейших форекс-событий Европы, спонсором которого в числе других стал и RoboMarkets. Эта однодневная выставка проводится ежегодно и предоставляет частным инвесторам и форекс-трейдерам возможность пройти независимое обучение или посетить тренинги, тематика которых будет интересна трейдерам любого уровня, а также лично пообщаться с представителями работающих в отрасли компаний.

Менеджер по маркетингу RoboMarkets Антон Иванов комментирует получение награды: “Мы считаем награду «Most Innovative Multi-Asset Broker 2018» ещё одним подтверждением продуктивности нашей работы в рамках развития спектра и уровня предоставляемых нами услуг в качестве одного из самых быстрорастущих мультирыночных брокеров. Одновременно, это - стимул не снижать темпы роста и обеспечивать нашим клиентам самый современный и качественный сервис профессионального уровня, а также продолжать разработку перспективных инновационных концепций”.

Напоминаем, что RoboMarkets предоставляет доступ к торговле более чем 8 700 торговыми инструментами. Это 7 различных классов активов, среди которых: Forex, ETF, Акции, Индексы, Металлы, Продуктовые товары, Энергосырьевые товары. Торговля осуществляется с использованием новейших технологий и проприетарных разработок на платформах MetaTrader 4, MetaTrader 5, R MobileTrader, R Trader и R WebTrader. Также брокер предлагает своим клиентам инвестиционные платформы собственной разработки - CopyFX и RAMM.