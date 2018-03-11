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Supermicro открывает путь к сетям 100G, представляя новые серверы и хранилища данных 25G Ethernet

Воскресенье, 11 Марта 2018 15:51
Supermicro открывает путь к сетям 100G, представляя новые серверы и хранилища данных 25G Ethernet Фото из открытых источников

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 8 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, работает над ускоренным переходом отрасли серверов и хранилищ данных на технологию Ethernet-коммуникации 25G, предоставляя широкий спектр сетевых интерфейсных плат (NIC) и надстоечных коммутаторов (ToR).

 

За повышением производительности памяти, процессоров и хранилищ информации естественным образом следует и рост спроса на расширенную пропускную способность сети.  В сочетании с повышенной производительностью системы 25G Ethernet помогает предприятиям быстрее выводить новые продукты и сервисы на рынок. Эти инновации обеспечивают поддержку для более «разумных» машин и увеличенного объёма данных, ускоряя работу однолинейной сети в 2,5 раза по сравнению со стандартом 10G - и всё это при неизменной цене. По прогнозам аналитиков отрасли, технология 25G позволит утроить объём пропускаемой информации уже в ближайший год-два.

 

«Время перехода от 10G к 25G уже наступило, и процесс этот происходит очень быстро! -  отметил президент и главный исполнительный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - Беспилотные автомобили, ИИ, машинное обучение, большие данные и технологии NVMe-over-Fabric доводят производительность системы до предела и стимулируют потребность в дополнительной пропускной способности сети. Получая доступ к повышенной производительности, большей гибкости, простому и понятному переходу на 100-гигабитные Ethernet-сети, клиенты модернизируют свою инфраструктуру до уровня 25G в целях повышения пропускной способности сети - и удовлетворения потребностей приложений, жаждущих всё большей широты пропускания».

 

Supermicro предлагает широкий спектр решений 25G NIC, позволяющих клиентам поддерживать в актуальном состоянии практически любую систему Supermicro, оснащая её технологией 25G Ethernet Networking. Все продукты Supermicro линейки 25G имеют два режима скорости и могут функционировать как в диапазоне 10G, так и в 25G.  Это гарантирует превосходные возможности защиты инвестиций тем компаниям, что только начинают процесс перехода от 10G на сетевую архитектуру нового поколения.  Клиенты могут устанавливать эти системы уже сегодня и сопрягать их с существующей инфраструктуры; а когда наступит время обновить систему до 25G, для этого понадобиться лишь внести корректировки в конфигурации - без каких-либо значительных и затратных процессов замены оборудования.

 

Всем предприятиям, готовым модернизировать свои надстоечные коммутаторы до уровня 25G, Supermicro может предложить свой флагманский коммутатор 100G и новую изолированную модель 25G. SSE-C3632S - коммутатор 100G, настраиваемый путём при помощи всех своих 32 портов, разделённых на группы по четыре, для поддержки 128 соединений на скорости 25G. Другая альтернатива - новая разработка SSE-F3548S, - представляет собой чрезвычайно рентабельную опцию с 48 портами 25G и шестью восходящими каналами 100G. Все восходящие каналы коммутатора могут быть разделены на четыре в целях поддержки до 72 соединений на скорости 25G.

 

Supermicro также предлагает коммутатор 25G (SBM-25G-100) с X11 SuperBlade®.  Это устройство может использоваться в комплекте с корпусами 8U SuperBlade (SBE-820J) и 6U SuperBlade (SBE-610J) и характеризуется поддержкой двадцати соединений по нисходящим каналам 25G, четырьмя портами QSFP28, каждый их которых может настраиваться в качестве восходящего канала связи 40G или 100G. При помощи кабелей-разветвителей отдельные порты 40G могут быть разделены на четыре порта 10G, а порт 100G - на четыре порта 25G. Как и стандартный надстоечный коммутатор 25G, лезвийный коммутатор автоматически определяет параметры сети и настройки сетевых устройств, совместим с сетями 10G и предоставляет клиентам простой и понятный путь к последующей модернизации существующей инфраструктуры до уровня 25G. Клиенты, знакомые с интерфейсом управления коммуникационным процессом лезвийного коммутатора MBM-GEM-004, смогут воспользоваться преимуществами использования аналогичного интерфейса GUI/CLI с помощью нового коммутатора 25G. Кроме того, устройство поддерживает новейшие сетевые протоколы, необходимые для среды существующих сегодня центров данных и облачной инфраструктуры. Мезонинная карта 25G, взаимодействующая с лезвийным сервером, в свою очередь, поддерживает RDMA/RoCE, DPDK, пакетную передачу, управление потоками и Ethernet-разгрузку.

 

Технология 25G Ethernet повышает продуктивность сетей в самых разнообразных сценариях применения.  К примеру, модели веб-центрического бизнеса или электронной коммерции требуют более широкой пропускной способности сети.  Аналогичным образом, высокопроизводительные вычисления (НРС), распределённые приложения и кластеризированные базы данных также нуждаются в быстродействующих сетях. А технология NVMe-over-Fabric (NVMe-oF) резко повышает потребность в высокопроизводительных NIC и повышенной скорости сетевых магистралей. Многочисленные решения 25G от Supermicro способны эффективно удовлетворять эти запросы.

 

Для получения дополнительной информации о 25G NIC и коммутаторах от Supermicro посетите веб-сайт https://www.supermicro.com/networking.

 

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О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

 

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions, SuperBlade и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

 

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

 

SMCI-F

 

Фото  - https://mma.prnewswire.com/media/651619/Super_Micro_Computer_25G_Ethernet.jpg

 

 

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Майкл Калодрич (Michael Kalodrich), Super Micro Computer, Inc., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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