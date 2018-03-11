CleanEquity® Monaco 2018 - Представление компаний и новых коллабораций

ЛОНДОН, 7 марта 2018 года /PRNewswire/ -- В этом году CleanEquity Monaco, 8 и 9 марта, примет более 170 делегатов и 27 молодых компаний в сфере в сфере природосберегающих технологий со всего мира. В целом в этом году представлено 29 стран.
Представители встретятся с профессиональными финансовыми инвесторами, корпоративными венчурными инвесторами, потенциальными партнерами и компаниями-покупателями, управленцами, конечными пользователями и масс медиа. Ниже представлен список компаний:
|
Южная Африка
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Aqaix
|
США
|
Великобритания
|
Финляндия
|
Великобритания
|
Канада
|
Франция
|
США
|
Ирландия
|
США
|
Канада
|
Великобритания
|
Канада
|
США
|
США
|
Иллинойс
|
США
|
Германия
|
Испания
|
Великобритания
|
Германия
|
Великобритания
|
США
|
США
|
Великобритания
|
Великобритания
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Италия
Innovator Capital анонсирует два новых сотрудничества на 2018 год - с Cohesion Investments и STRATIS Impact.
Спайк Худхес, основатель и генеральный директор Cohesion Investments, прокомментировал: "Компания Cohesion Investments очень рада принимать участие в CleanEquity Monaco 2018. Cohesion определила воду как тему, у которой есть потенциал со временем создать существенное благополучие для инвестором с помощью портфолио из 20 сконцентрированных пакетов акций, которые доступны только UHNW. Мы с нетерпением ждем возможности наладить взаимоотношения на CleanEquity Monaco 2018".
Джон Ри, основатель и управляющий партнер STRATIS Impact, сказал: "Не важно, как наша команда STRATIS Impact смотрит на глобальные сложности, в основе большинства из них мы видим недостаток общества. Именно поэтому мы чувствуем, что у нас есть привилегии стать партнерами CleanEquity Monaco; это общество новаторов и отраслевых лидеров вдохновляет нашу команду. CleanEquity Monaco доказывает нам, что решения, которые мы ищем, возникают из зерна инноваций и всходят на другой стороне, готовой к мировому масштабу".
Для получения более детальной информации о CleanEquity® Монако 2018, см. контактную информацию ниже или посетите сайт: www.cleanequitymonaco.com.
Контактное лицо:
Конор Барретт
Innovator Capital
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