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CleanEquity® Monaco 2018 - Представление компаний и новых коллабораций

Суббота, 10 Марта 2018 22:50
CleanEquity® Monaco 2018 - Представление компаний и новых коллабораций Фото из открытых источников

ЛОНДОН, 7 марта 2018 года /PRNewswire/ -- В этом году CleanEquity Monaco, 8 и 9 марта, примет более 170 делегатов и 27 молодых компаний  в сфере в сфере природосберегающих технологий со всего мира. В целом в этом году представлено 29 стран.

 

 

Представители встретятся с профессиональными финансовыми инвесторами, корпоративными венчурными инвесторами, потенциальными партнерами и компаниями-покупателями, управленцами, конечными пользователями и масс медиа. Ниже представлен список компаний:

 

AgriProtein

Южная Африка

Aqaix

США

ASI Solutions

Великобритания

Aurelia Turbines

Финляндия

BBOXX

Великобритания

BOCO Technology

Канада

boostHeat

Франция

ECOR® Global

США

Exergyn®

Ирландия

Greyrock

США

Inocucor Technologies

Канада

Invenia

Великобритания

Li-Cycle™

Канада

Lightbridge

США

MagneGas

США

NanoSpun Technologies

Иллинойс

Perma-Fix

США

Persistent Energy Capital

Германия

Plant Response

Испания

Recircle

Великобритания

REDAVIA

Германия

SAMAD Aerospace

Великобритания

Scoot Networks

США

Sheetak

США

Silicon Fuel

Великобритания

Superdielectrics

Великобритания

Terra Modena

Италия

Innovator Capital анонсирует два новых сотрудничества на 2018 год - с Cohesion Investments и STRATIS Impact.

 

Спайк Худхес, основатель и генеральный директор Cohesion Investments, прокомментировал: "Компания Cohesion Investments очень рада принимать участие в CleanEquity Monaco 2018. Cohesion определила воду как тему, у которой есть потенциал со временем создать существенное благополучие для инвестором с помощью портфолио из 20 сконцентрированных пакетов акций, которые доступны только UHNW. Мы с нетерпением ждем возможности наладить взаимоотношения на CleanEquity Monaco 2018".

 

Джон Ри, основатель и управляющий партнер STRATIS Impact, сказал: "Не важно, как наша команда STRATIS Impact смотрит на глобальные сложности, в основе большинства из них мы видим недостаток общества. Именно поэтому мы чувствуем, что у нас есть привилегии стать партнерами CleanEquity Monaco; это общество новаторов и отраслевых лидеров вдохновляет нашу команду. CleanEquity Monaco доказывает нам, что решения, которые мы ищем, возникают из зерна инноваций и всходят на другой стороне, готовой к мировому масштабу".

 

Для получения более детальной информации о CleanEquity® Монако 2018, см. контактную информацию ниже или посетите сайт: www.cleanequitymonaco.com.

 

Контактное лицо:

 

Конор Барретт

Innovator Capital 

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Следить за нами на Twitter: @CleanEquity

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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