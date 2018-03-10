Суббота 10 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» ILIFE A8: на AliExpress стартуют первые в мире продажи нового робота-пылесоса с панорамной навигацией

ILIFE A8: на AliExpress стартуют первые в мире продажи нового робота-пылесоса с панорамной навигацией

Суббота, 10 Марта 2018 21:27
ILIFE A8: на AliExpress стартуют первые в мире продажи нового робота-пылесоса с панорамной навигацией Фото из открытых источников

IШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 7 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Дебютировавшая на выставке CES 2018 модель ILIFE A8 – новый робот-пылесос с системой навигации в диапазоне 360о PanoView – недавно появился в продаже на AliExpress. Новинка в премиальной коллекции ILIFE - ILIFE A8, - знаменует значительный скачок в технологиях роботизированной уборки с панорамной навигацией. Новый беспилотный робот-пылесос, созданный на базе революционных разработок в области искусственного интеллекта (ИИ), демонстрирует стремление ILIFE внедрять новейшие технологические прорывы в системы «умный дом», предоставляя самому широкому кругу потребителей возможность воспользоваться всеми преимуществами прогрессивных технологий ИИ.

 

«ILIFE A8 объединяет наши новейшие достижения в области ИИ с технологиями беспилотных роботизированных устройств, - отмечает Чэнь Гуаньлян (Chen Guanliang), вице-президент ILIFE по вопросам НИОКР. -  Навигационная система PanoView состоит из панорамной интерактивной камеры, графического алгоритма CV-SLAM и трёх процессоров. Её возможности значительно повышают эффективность уборки ILIFE A8, делая этот пылесос бытовым прибором будущего и предоставляя потребителям доступ к передовым ИИ-технологиям».

 

Основные характеристики ILIFE A8:

 

Навигация PanoView: эта революционная навигационная система, состоящая из панорамной интерактивной камеры, графического алгоритма CV-SLAM и трёх процессоров, обеспечивает ILIFE A8 способность осуществлять методичную и тщательную уборку с меньшими временными затратами.

Система очистки CyclonePower 3-го поколения: юлагодаря этой инновационной системе с боковыми щётками, ведущей щёткой-валик и повышенной мощностью всасывания А8 тщательнее очищает поверхность пола.

Ультратонкая конструкция: пылесос ILIFE A8 толщиной всего 72 мм может ловко удалять пыль и грязь в самых труднодоступных местах.

Многофункциональные щётки: взаимозаменяемые щетки из щетины и резины позволяют эффективно очищать полы любых типов, включая ковры и твёрдые напольные покрытия.

Навигация PanoView: визуальный контроль процесса уборки

 

Роботы-пылесосы широко используются в жилых домах и офисах в качестве устройства для клининга, не требующего ручного вмешательства. Как правило, такие агрегаты способны работать в произвольном или запрограммированном режимах. Модели, осуществляющие уборку в произвольном режиме, доминируют на рынке, благодаря своему конкурентному ценовому диапазону. Несмотря на тот факт, что программируемые роботы-пылесосы отличаются повышенной «разумностью» и способны эффективнее очищать большую площадь пола, высокие технологические требования и увеличенные расходы на разработку делают их достаточно дорогим удовольствием. 

 

Новая модель А8 представляет собой робот-пылесос с системой самонавигации PanoView, способный точно ориентироваться в пространстве благодаря панорамной камере «живого» видения. Камера с высоким разрешением сканирует потолок, генерируя панорамные изображения и визуальную перспективу окружающей обстановки в режиме реального времени. Посредством графического алгоритма CV-SLAM полученная визуальная информация мгновенно передаётся трём процессорам устройства. Процессоры, обеспечивая высокоскоростную обработку картографических данных, вычисляют точные параметры ориентации и составляют план всего дома.

 

Навигационная система также обеспечивает ILIFE A8 достаточный объём памяти для работы функции «пауза/возобновление работы». При низком заряде аккумулятора пылесос автоматически возвращается на базу для зарядки. В случае, если процесс выполнения поставленной задачи был прерван для перезарядки, в последствии устройство возвращается к уборке, следуя исходным координатам, сгенерированным навигационной системой PanoView.

 

Повышенная эффективность уборки: Система очистки CyclonePower 3-го поколения

 

Благодаря этой системе с боковыми щётками, основной щёткой-валиком и повышенной силой всасывания A8 очищает поверхности более тщательно: боковые щетки эффективно устраняют пыль и мусор в углах или по краям мебели; основной валик удаляет загрязнения с ковров и твёрдых покрытий, а мощная система всасывания улавливает мельчайшую пыль и сор, собирая их в контейнере.

 

Интеллектуальная автоматизация: голосовые оповещения i-Voice и возможность индивидуальной настройки графика

 

Технология i-Voice обеспечивает ILIFE A8 возможность общаться с пользователями, отчитываясь о ходе выполнения поставленной задачи и предупреждая о возникновении неисправностей. ILIFE A8 также оснащён функцией индивидуальной настройки, позволяющей задавать график уборки на любой период времени.

 

Оптимизированный дизайн: минимализм и тонкость

 

Устройство толщиной всего 72 мм оснащено бесшовной и ударопрочной верхней стеклянной пластиной рояльного чёрного оттенка с таким же чёрным основанием, что делает пылесос настоящим элементом декора в уточнённом, минималистичном дизайне. Поверхность агрегата имеет чистейший чёрный оттенок и необходимую степень непрозрачности, а специальное покрытие позволяет с лёгкостью удалять любые загрязнения и следы от пальцев.

 

Дабы соблюсти минималистичный стиль, дизайнеры предусмотрели всего одну клавишу AUTO на верхней панели, удовлетворяющую функциональным потребностям устройства. Сама панель также служит клавишей разблокировки пылесборника: всего одно нажатие - и контейнер плавно выезжает вверх. Конструкция пылесоса предотвращает оседание пыли на внутренних поверхностях отсека пылесборника и её дальнейшую циркуляцию в воздухе.

 

Для самых разных поверхностей: многофункциональные щётки

 

Модель ILIFE A8 оснащена двумя взаимозаменяемыми ведущими щётками: щетинная щётка предназначена для эффективного удаления пыли и чистки ковровых покрытий, а резиновая щётка с защитой от образования клубков волос и шерсти идеально подойдёт для уборки твёрдых покрытий, а также помещений, где обитают домашние питомцы. Для ILIFE A8 в буквальном смысле не существует слепых зон или невозможных задач.

 

ILIFE A8 на AliExpress

 

В марте этого года продажи ILIFE A8 стартуют на AliExpress. Отныне приобрести прибор смогут клиенты в 14 странах мира, включая США, Канаду, Россию, Австралию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Сингапур и Нидерланды.

 

ILIFE A8 также будет представлен в разделе рекомендуемых продуктов в ходе международного фестиваля шопинга AliExpress с 28 по 30 марта этого года. Другие новые и уже известные модели роботов-пылесосов ILIFE, включая титулованный ILIFE V5s Pro 2-in-1, также можно будет приобрести в магазине ILIFE A8 на AliExpress со скидками и специальными предложениями на передовые решения для роботизированного клининга. 

 

О компании ILIFE

 

Основанная в 2007 году компания ILIFE со штаб-квартирой в китайском Шэньчжэне является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на разработке технологий роботизированного клининга. Международная сеть продаж компании охватывает свыше 30 стран и регионов мира. ILIFE предлагает потребителям технологически передовые, высококачественные и рентабельные автоматизированные продукты.

 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.iliferobot.com.

Контактная информация для представителей СМИ: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

 

 

Фотo - https://mma.prnewswire.com/media/650455/ILIFE_A8.jpg

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: +86-755-23772205, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

Главное за сутки
Большая политика: Путин рассказал об отношении Трампа к нему Большая политика: Путин рассказал об отношении Трампа к нему Президент США Дональд Трамп является опытным человеком и относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин. Путина спросили, почему Трамп относится к нему…
Из Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия Из Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия 13 безоружных боевиков покинули пригород Дамаска Восточную Гуту, воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко. "В результате…
Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Разница в ценах на газ на украинском рынке стала причиной коррупции и неэкономичного потребления, поэтому их необходимо повысить. Такое мнение выразил постпред МВФ на Украине Йост Люнгман. По словам представителя…

Читайте также
NASA: Вечная арктическая мерзлота высвободит углерод и ухудшит глобальное потепление NASA: Вечная арктическая мерзлота высвободит углерод и ухудшит глобальное потепление Вечная мерзлота, которая пока еще сохраняется в арктических районах Земли, совсем скоро станет одним из главных сообщников всё в большей степени ускоряющегося глобального потепления — предупреждают ученые, рассказывающие о грядущих…
Ученые выяснили, что позволяет воспринимать себя более красивым Ученые выяснили, что позволяет воспринимать себя более красивым Британские ученые протестировали новый подход к улучшению восприятия своего тела. В статье, опубликованной в журнале Body Image, группа ученых сообщает о том, что ими выявлено положительное влияние природы на данный…
Евгений Шумар об основных изменениях в законодательстве в отношении борьбы с организованной преступностью Евгений Шумар об основных изменениях в законодательстве в отношении борьбы с организованной преступностью На сегодняшний день ситуация такова, что борьба с организованной преступностью заключается в пресечении деятельности преступных групп. Другими словами, лишь только когда организованная преступная группа уже совершила противоправные деяния по факту,…
Пять лайфхаков, которые помогут школьникам из отдалённых уголков России поступить в престижный вуз Пять лайфхаков, которые помогут школьникам из отдалённых уголков России поступить в престижный вуз ЕГЭ был призван, помимо прочего, уравнять шансы на поступление в престижный вуз для детей из разных семей по всей России: школьники пишут одинаковый тест и могут отправить результаты экзамена в…
Фото
Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой

Небольшая деревня, лежащая на одном из 400 островов Шенгси, расположенных к востоку от китайской про...

Видео

 

Звезды российской эстрады записали гимн движения Putin Team

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.