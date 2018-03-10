ILIFE A8: на AliExpress стартуют первые в мире продажи нового робота-пылесоса с панорамной навигацией

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IШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 7 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Дебютировавшая на выставке CES 2018 модель ILIFE A8 – новый робот-пылесос с системой навигации в диапазоне 360о PanoView – недавно появился в продаже на AliExpress. Новинка в премиальной коллекции ILIFE - ILIFE A8, - знаменует значительный скачок в технологиях роботизированной уборки с панорамной навигацией. Новый беспилотный робот-пылесос, созданный на базе революционных разработок в области искусственного интеллекта (ИИ), демонстрирует стремление ILIFE внедрять новейшие технологические прорывы в системы «умный дом», предоставляя самому широкому кругу потребителей возможность воспользоваться всеми преимуществами прогрессивных технологий ИИ.

«ILIFE A8 объединяет наши новейшие достижения в области ИИ с технологиями беспилотных роботизированных устройств, - отмечает Чэнь Гуаньлян (Chen Guanliang), вице-президент ILIFE по вопросам НИОКР. - Навигационная система PanoView состоит из панорамной интерактивной камеры, графического алгоритма CV-SLAM и трёх процессоров. Её возможности значительно повышают эффективность уборки ILIFE A8, делая этот пылесос бытовым прибором будущего и предоставляя потребителям доступ к передовым ИИ-технологиям».

Основные характеристики ILIFE A8:

Навигация PanoView: эта революционная навигационная система, состоящая из панорамной интерактивной камеры, графического алгоритма CV-SLAM и трёх процессоров, обеспечивает ILIFE A8 способность осуществлять методичную и тщательную уборку с меньшими временными затратами.

Система очистки CyclonePower 3-го поколения: юлагодаря этой инновационной системе с боковыми щётками, ведущей щёткой-валик и повышенной мощностью всасывания А8 тщательнее очищает поверхность пола.

Ультратонкая конструкция: пылесос ILIFE A8 толщиной всего 72 мм может ловко удалять пыль и грязь в самых труднодоступных местах.

Многофункциональные щётки: взаимозаменяемые щетки из щетины и резины позволяют эффективно очищать полы любых типов, включая ковры и твёрдые напольные покрытия.

Навигация PanoView: визуальный контроль процесса уборки

Роботы-пылесосы широко используются в жилых домах и офисах в качестве устройства для клининга, не требующего ручного вмешательства. Как правило, такие агрегаты способны работать в произвольном или запрограммированном режимах. Модели, осуществляющие уборку в произвольном режиме, доминируют на рынке, благодаря своему конкурентному ценовому диапазону. Несмотря на тот факт, что программируемые роботы-пылесосы отличаются повышенной «разумностью» и способны эффективнее очищать большую площадь пола, высокие технологические требования и увеличенные расходы на разработку делают их достаточно дорогим удовольствием.

Новая модель А8 представляет собой робот-пылесос с системой самонавигации PanoView, способный точно ориентироваться в пространстве благодаря панорамной камере «живого» видения. Камера с высоким разрешением сканирует потолок, генерируя панорамные изображения и визуальную перспективу окружающей обстановки в режиме реального времени. Посредством графического алгоритма CV-SLAM полученная визуальная информация мгновенно передаётся трём процессорам устройства. Процессоры, обеспечивая высокоскоростную обработку картографических данных, вычисляют точные параметры ориентации и составляют план всего дома.

Навигационная система также обеспечивает ILIFE A8 достаточный объём памяти для работы функции «пауза/возобновление работы». При низком заряде аккумулятора пылесос автоматически возвращается на базу для зарядки. В случае, если процесс выполнения поставленной задачи был прерван для перезарядки, в последствии устройство возвращается к уборке, следуя исходным координатам, сгенерированным навигационной системой PanoView.

Повышенная эффективность уборки: Система очистки CyclonePower 3-го поколения

Благодаря этой системе с боковыми щётками, основной щёткой-валиком и повышенной силой всасывания A8 очищает поверхности более тщательно: боковые щетки эффективно устраняют пыль и мусор в углах или по краям мебели; основной валик удаляет загрязнения с ковров и твёрдых покрытий, а мощная система всасывания улавливает мельчайшую пыль и сор, собирая их в контейнере.

Интеллектуальная автоматизация: голосовые оповещения i-Voice и возможность индивидуальной настройки графика

Технология i-Voice обеспечивает ILIFE A8 возможность общаться с пользователями, отчитываясь о ходе выполнения поставленной задачи и предупреждая о возникновении неисправностей. ILIFE A8 также оснащён функцией индивидуальной настройки, позволяющей задавать график уборки на любой период времени.

Оптимизированный дизайн: минимализм и тонкость

Устройство толщиной всего 72 мм оснащено бесшовной и ударопрочной верхней стеклянной пластиной рояльного чёрного оттенка с таким же чёрным основанием, что делает пылесос настоящим элементом декора в уточнённом, минималистичном дизайне. Поверхность агрегата имеет чистейший чёрный оттенок и необходимую степень непрозрачности, а специальное покрытие позволяет с лёгкостью удалять любые загрязнения и следы от пальцев.

Дабы соблюсти минималистичный стиль, дизайнеры предусмотрели всего одну клавишу AUTO на верхней панели, удовлетворяющую функциональным потребностям устройства. Сама панель также служит клавишей разблокировки пылесборника: всего одно нажатие - и контейнер плавно выезжает вверх. Конструкция пылесоса предотвращает оседание пыли на внутренних поверхностях отсека пылесборника и её дальнейшую циркуляцию в воздухе.

Для самых разных поверхностей: многофункциональные щётки

Модель ILIFE A8 оснащена двумя взаимозаменяемыми ведущими щётками: щетинная щётка предназначена для эффективного удаления пыли и чистки ковровых покрытий, а резиновая щётка с защитой от образования клубков волос и шерсти идеально подойдёт для уборки твёрдых покрытий, а также помещений, где обитают домашние питомцы. Для ILIFE A8 в буквальном смысле не существует слепых зон или невозможных задач.

ILIFE A8 на AliExpress

В марте этого года продажи ILIFE A8 стартуют на AliExpress. Отныне приобрести прибор смогут клиенты в 14 странах мира, включая США, Канаду, Россию, Австралию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Сингапур и Нидерланды.

ILIFE A8 также будет представлен в разделе рекомендуемых продуктов в ходе международного фестиваля шопинга AliExpress с 28 по 30 марта этого года. Другие новые и уже известные модели роботов-пылесосов ILIFE, включая титулованный ILIFE V5s Pro 2-in-1, также можно будет приобрести в магазине ILIFE A8 на AliExpress со скидками и специальными предложениями на передовые решения для роботизированного клининга.

О компании ILIFE

Основанная в 2007 году компания ILIFE со штаб-квартирой в китайском Шэньчжэне является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на разработке технологий роботизированного клининга. Международная сеть продаж компании охватывает свыше 30 стран и регионов мира. ILIFE предлагает потребителям технологически передовые, высококачественные и рентабельные автоматизированные продукты.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.iliferobot.com.

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