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Раскрашивая мир синими красками: Pepsi® любит и живёт футболом в своей международной рекламной кампании 2018

Суббота, 10 Марта 2018 19:55
Раскрашивая мир синими красками: Pepsi® любит и живёт футболом в своей международной рекламной кампании 2018 Фото из открытых источников

ПУРЧЕЙЗ (PURCHASE), Нью-Йорк, 6 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- #LOVEITLIVEIT – На протяжении всей истории своего существования Pepsi® неизменно приносит радость каждому поколению, объединяя поклонников с развлечениями, сделавшими бренд легендой и символом поп-культуры. Сегодня, когда самый популярный в мире вид спорта покоряет сердца и умы всё большего числа людей по всему земному шару, Pepsi представляет свою новую международную кампанию «LOVE IT. LIVE IT.FOOTBALL.». От насыщенного контента с участием самых знаменитых игроков мира до неожиданных футбольных моментов - поклонникам Pepsi непременно будет что любить и чем жить на протяжении всего года.

 

Ознакомьтесь с мультимедийным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/ru/7812852-pepsi-global-loveitliveit-football-campaign/

 

«Pepsi славится своей способностью представлять миру легендарных звёзд и одарённую молодёжь футбола в абсолютно неожиданной, оригинальной форме, показывая фанатам ранее неизвестные стороны любимых игроков, - отметила Наталья Филиппосьянц, старший маркетинговый директор по международным торговым маркам Pepsi подразделения PepsiCo. Global Beverage Group. -  Любовь к игре является той самой нитью, что тесно связывает футбол с нашим легендарным брендом, с игроками и поклонниками по всему миру. В этом году мы любим и живём игрой как никогда раньше - во всём, что мы делаем».

 

Насыщенная, всеобъемлющая кампания 2018 года – «LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL.», -  объединяет искусство и спорт, буквально пробуждая красивую игру к жизни, - как на поле, так и за его пределами, - благодаря уникальному, весёлому и дружескому взгляду на спорт и первоклассную команду наших звёзд мирового футбола, в состав которой вошли:

 

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» и четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Лионель Месси

Всемирно известный бразильский защитник и победитель двух сезонов Лиги чемпионов УЕФА подряд Марсело Виейра

Троекратный обладатель кубка Лиги чемпионов УЕФА и немецкий полузащитник Тони Кроос

Титулованный американский плеймейкер и двукратная обладательница титула «Лучшая футболистка года» Карли Ллойд

Восходящая звезда английского футбола и двукратный обладатель титула «Лучший молодой игрок года» Деле Алли

Бренд представит элементы кампании с выразительными эстетическим и анимационным акцентом - от лимитированных версий упаковки продукции с изображением игроков и яркой наружной рекламы, сравнимой с настоящими произведениями искусства в масштабах билборда, до захватывающего цифрового контента и горячо ожидаемого рекламного ролика, который появится на экранах телевизоров в более чем 60 странах мира, где присутствует торговая марка Pepsi.

 

Кинематографический креатив

Рекламный ТВ-ролик «Love It. Live It.», транслируемый наряду с официальной партнёрской кампанией Лиги чемпионов УЕФА, выводит пять лучших игроков мира на улицу для активного и энергичного «спаринга» с фанатами - и наполненными краской мячиками. Звёздная команда Pepsi 2018 - Лионель Месси, Марсело Виейра, Тони Кроос, Карли Ллойд и Деле Алли, - демонстрируют свои навыки и потрясающую гибкость, пробираясь сквозь шумную толпу и ловко уклоняясь от пейнтбольных мячиков, летящих в них со всех концов. Энергия и возбуждение нарастают с каждым моментом, и всё больше людей решают жить здесь и сейчас, присоединяясь к игре и подбадривая игроков.

 

Стены, окна и люди - все и вся оказываются покрыты краской с ног до головы. Делая столь неожиданный поворот и приглашая всех к игре, Pepsi в очередной раз дарит поклонникам абсолютно новый взгляд на любимую игру. Саундтреком к ролику выступает композиция «Light it Up (feat. Nyla & Fuse ODG) (Remix)» от трио Major Lazer.

 

Искусство футбола

От неудержимого господства Месси на поле до  хваткого стиля игры Марсело Вийеры - каждый спортсмен обладает своими уникальными чертами, которые Pepsi оживляют в серии смелых, чёрно-белых портретов от знаменитого фотографа Дэнни Клинча.

 

Фотографии Клинча - отражающие дух, характер и жизненную энергию каждого игрока команды Pepsi, – служат холстом для очень личных зарисовок, созданных художниками из родных стран спортсменов. Диего Хименез (псевдоним - DIYE) (Аргентина), Bicicleta Sem Freio (Бразилия), Деннис Шустер (псевдоним - DXTR) (Германия), Ким Зильбек (США) и Иэн Макартур (Великобритания) представили собственные графические интерпретации истории каждого игрока.

 

Месси x Дэнни Клинч x DIYE: DIYE создал художественную метафору - Льва, - представив Месси на площадке и за её пределами: взрывного плеймекера и безусловного короля футбольного поля, с честью несущего своё поистине легендарное наследие.

Виейра x Дэнни Клинч x Bicicleta: Жизненная сила и глубокий резонанс творения этого художественного дуэта тождественны душе и сердцу Марсело, а различные повествовательные элементы рассказывают об интересах знаменитого игрока, его родном городе и неизменной преданности своей семье и футболу.

Кроос x Дэнни Клинч x DXTR: Игривые иллюстрации изображают Крооса как «маэстро» – абсолютного лидера на поле, мастерски и с потрясающим изяществом организующего игру.

Ллойд x Дэнни Клинч x Ким Зильбек: Дуализм Ллойд на площадке и вне её – агрессивность и упорство в сочетании с удивительной самокритичностью и скромностью, - Зильбек иллюстрирует с помощью комбинации жёстких и органичных элементов, формирующих дикий ландшафт сложных эмоций и глубины, с мощной волей к победе.  

Алли x Дэнни Клинч x Иэн Макартур: Отражая отличный вкус и присущее Деле чувство стиля, разнообразные формы и фактуры создают ощущение движения, передающее его непредсказуемый, но чрезвычайно искусный и смелый стиль и характер.

На протяжении всего года Pepsi будет представлять дополнительный контент, давая поклонникам возможность по-настоящему любить и жить игрой, включая:

 

диалоги с игроками

Контент от эпохального медиа-бренда футбола и фан-культуры, COPA90

Доступ к Финалу Лиги чемпионов УЕФА и сопутствующим развлекательным активностям

Присоединяйтесь к онлайн-диалогу с Pepsi и #LOVEITLIVEIT.

 

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О компании PepsiCo

Продукция компании PepsiCo (код NASDAQ: PEP) употребляется миллиард раз в день потребителями в 200 странах мира. В 2016 году чистая прибыль компании от портфеля напитков и продуктов питания торговых марок Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker и Tropicana составила около 63 млрд. долл. США. В ассортименте продукции компании представлены 22 торговых марки, ежегодный объем розничных продаж каждой из которых превышает 1 млрд. долл. США.

 

В основе деятельности PepsiCo лежит принцип «Ответственно к цели» (Performance with Purpose) – наша неизменная уверенность в том, что успех компании неразрывно связан с самодостаточным и устойчивым развитием окружающего нас мира. Мы убеждены, что непрерывное усовершенствование нашей продукции, принятие на себя ответственности за защиту нашей планеты и предоставление людям по всему миру новых возможностей служат зароком успешной глобальной деятельности компании PepsiCo, приносящей долгосрочную пользу и ценность обществу и нашим акционерам. Для получения более подробной информации посетите www.pepsico.com.

 

 

 

 

 

 

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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