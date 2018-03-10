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После 200 миллионов юаней, Pisen сплотилась с AliExpress и готова потратить ещё 3 миллиона долларов для того, чтобы помочь иностранным пользователям Apple

Суббота, 10 Марта 2018 18:53
После 200 миллионов юаней, Pisen сплотилась с AliExpress и готова потратить ещё 3 миллиона долларов для того, чтобы помочь иностранным пользователям Apple Фото из открытых источников

CHENGDU, Китай, 5 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Второе полугодие 2017 года, была взрывная новость от Apple, что они умеренно снижают производительность старых iPhone по мере деградации их аккумуляторов, эта новость вызвала неофициальные недовольства по всему миру. На данный момент, говоря о пользователях получивших данное отрицательное влияние на телефоны iPhone 6/6s, iPhone SE и iPhone 7, самое оптимальное решение - это замена аккумулятора.

 

В декабре 2017 года, самый большой китайский производитель цифровых 3С аксессуаров Pisen предоставил китайским пользователям, заменяющим аккумулятор на товары в компании Pisen, 10 миллионов скидочных купонов общей стоймостью 200 миллионов юаней,(для того чтобы заменить свою батаею на аккумулятор компании Pisen.) Как только было начато данное мероприятие, с тех пор как начались такие мероприятия, Pisen в течении месяца решила данную проблему для одного миллиона пользователей. В настоящее время Pisen снова начинает запускать новое мероприятие, а именно собирается потратить 3 миллиона долларов для того, чтобы помочь иностранным пользователям Apple, страдающим подобными проблемами, поменять аккумулятор.

 

Как было заявлено, можно достать скидочные купоны, предоставленные Pisen общей стоймостью 3 миллиона долларов на официальном магазине в AliExpress с 1-ое по 30-ое марта. Pisen предоставит скидочные купоны общей стоймостью 3 миллиона долларов, получить которые можно зайдя на их официальный магазин в AliExpress с 1-ое по 30-ое марта. Сообщается также, что за месяц до мероприятия (28 марта), в марте этого года Pisen Official Store на AliExpress и сайте Вконтакте предоставит разнообразные скидочные купоны и большое количество различных интерактивных мероприятий. Для большей информации, вы можете подписаться на магазин Pisen: https://pisen.ru.aliexpress.com  , а также официальное сообщество Вконтакте: https://vk.com/pisenelectronics

 

Ответственное лицо компании Pisen заявляет, как производитель аксессуаров, большинство пользователей Apple является и верными пользователями Pisen, пользователи Apple это также и большая часть верных пользователей компании Pisen, поэтому данное мероприятие замены аккумуляторов также является неким откликом и благодарностью Pisen к пользователям Apple. Надеюсь, данные действия компании Pisen помогут решить уже отчаявшимся пользователям решить эту трудную проблему.

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ: Huang Hui Zhen, +86 15828523955

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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