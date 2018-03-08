Ансамбль из чунцинского Тунляна представил захватывающий танец дракона в ходе Праздника фонарей на Тайване

ЧУНЦИН (CHONGQING), Китай, 4 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Местные жители тайваньского уезда Наньтоу были восхищены традиционным танцем дракона в исполнении артистов фольклорного ансамбля в ходе торжеств на площади Пяоша по случаю Праздника фонарей.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/649474/Tongliang_Fire_Dragon_Dance.jpg
В этом ярком и зрелищном представлении два огненных дракона исполнили захватывающий танец под градом искр от расплавленного железа, подбрасываемого артистами в воздух.
Танец дракона - некогда почётная традиция, ассоциируемая с такими торжественными событиями, как Праздник фонарей. По сообщению департамента пропаганды г. Чунцин, приглашённый местными властями фольклорный ансамбль из чунцинского района Тунлян в этом году в очередной раз выступил с шестью представлениями в честь традиционного праздника.
Два огненных дракона в сопровождении искр расплавленного железа, фейерверков и музыки исполнили свой экспрессивный танец, поздравляя всех собравшихся с Новым годом.
Танец огненного дракона в Тунляне в 2006 году одним из первых вошёл в список объектов национального нематериального наследия и входит в число десяти основных культурных символов города. Он имеет статус танца драконов №1 в Китае.
Впервые тунлянский танец огненного дракона был исполнен на Тайване в это же время в прошлом году. Тогда представление фольклорного ансамбля привлекло 170 000 зрителей.
Глава тунлянской делегации пригласил туристов из всех уголков земного шара посетить древнее городище Анцзю в районе Тунлян, чтобы познакомиться с аутентичной культурой Сычуаня и Чунцина.
История городища Анцзю насчитывает тысячу лет. Этот памятник древней архитектуры характеризуется богатым культурным наследием и живописными пейзажами. Древний город, окружённый горами и реками, пробуждает в путешественниках приятную ностальгию.
Источник: Департамент пропаганды р-на Тунлян г. Чунцин
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