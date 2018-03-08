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В Пекине состоялась пресс-конференция Китайской международной выставки отрасли больших данных-2018

Среда, 07 Марта 2018 19:53
В Пекине состоялась пресс-конференция Китайской международной выставки отрасли больших данных-2018 Фото из открытых источников

ПЕКИН (BEIJING), 2 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- В ходе состоявшейся 28 февраля в Пекине пресс-конференции оргкомитет Китайской международной выставки отрасли больших данных-2018 (China International Big Data Industry Expo 2018) официально анонсировал проведение этого мероприятия в Гуйчжоу. Основными темами выставки, которая пройдёт с 26 по 29 мая в Гуйяне - столице провинции Гуйчжоу, - станут безопасность данных, Интернет вещей (IoT), адресные меры по борьбе с нищетой и применение больших данных в реальной экономике и повседневной жизни людей. Это уже четвёртое мероприятие отрасли больших данных, проводимое в Гуйяне.

 

В рамках выставки состоятся пять тематических диалогов, посвящённых вопросам искусственного интеллекта, безопасности данных, IoT, экономики совместного пользования и адресной борьбы с бедностью. Участники профессиональных форумов обсудят ключевые аспекты дигитализированного экономического развития, больших данных, блокчейна, безопасности больших данных и их интеграции в быт людей.

 

Кроме того, в рамках выставки пройдёт и Китайский саммит по вопросам развития электронной коммерции. Повестка дня саммита будет включать обсуждение тенденций управления электронной коммерцией, глобализации и интеграции Интернет-бизнеса с другими отраслями и трансграничной торговлей. Руководители компаний электронной коммерции и представители гражданского общества проведут диалог для достижения нового консенсуса по вопросам данного сектора.

 

Своё участие в выставке уже подтвердили Apple, Intel, Oracle, Dell, China Unicom, China Telecom, Alibaba, Tencent, Huawei, фирма 360, специализирующаяся на Интернет-безопасности, а также ведущий разработчик средств распознавания речи iFlytek.

 

Мероприятие организуется Государственным комитетом по развитию и реформам, Министерством промышленности и информационных технологий КНР, Администрацией по вопросам киберпространства, а также Народным правительством провинции Гуйчжоу. Гостей выставки с участием 400 компаний-экспонентов ждут презентации инноваций в области супервычислений, технологий 5G, блокчейна 4.0, дополненной и виртуальной реальности, демонстрация свыше 100 сценариев практического применения больших данных, а также экскурсии на объекты обработки больших данных в Гуйчжоу.

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Чжан (Ms. Zhang), тел.: 86 10 63074101

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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