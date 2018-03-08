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Подарочный сертификат на биткоин можно оформить на Daribit.ru

Среда, 07 Марта 2018 18:42
Подарочный сертификат на биткоин можно оформить на Daribit.ru Фото из открытых источников

Daribit.ru позволяет оформить подарочный сертификат на биткоин всего за 5 минут. По прогнозам, сертификат, номинированный в BTC, станет самым оригинальным и востребованным подарком года.

 

Сертификат представлен в электронном виде или в виде пластиковой карты, которые номинированы в биткоине.  Заказ и оплата происходит на сайте Daribit.ru привычным способом в рублях с помощью платежных карт или наличными.

 

Для того, чтобы приобрести подарочный сертификат на биткоин, не нужно разбираться в сложных процессах добычи и транзакций криптовалют. Понятный и простой интерфейс Daribit.ru делает процесс покупки максимально быстрым. Всё что нужно — выбрать номинал сертификата, оплатить его и указать информацию о получателе подарка. Подарочный сертификат будет выслан на e-mail или доставлен курьером.

 

«Создавая сервис, я хотел перевернуть привычный взгляд на подарки. Мы представляем подарок будущего, который не только отражает современные тенденции, но и является абсолютно инновационным продуктом. Если посмотреть шире, фактически вы дарите финансовую инвестицию, а также причастность к технологическому прорыву. Это эволюция подарка в чистом виде», - так оценивает новый сервис автор идеи и создатель Daribit.ru Анатолий Евдокимов.  

 

Клиентам сервиса не придется тратить сотни тысяч рублей на покупку одной криптомонеты. Биткоин можно купить любыми долями. Так что цена одного подарочного сертификата не способна напугать: минимальный номинал равен 100 рублям, а максимальный — 15 тысячам рублей.

 

Что делать с подарочным сертификатом на биткоин — решать получателю. Начиная от простого вывода средств на электронный кошелек и использования их дальше по своему усмотрению, до хранения в личном BTC-кошельке или же сбережения сертификата на сервисе Daribit.ru и участия в азартной гонке за самым выгодным курсом биткоина.

 

По данным Hi-Tech Mail.Ru при ответе на вопрос о желании получить в подарок криптовалюту в качестве подарка более 40% респондентов ответили утвердительно, из них 20% уточнили, что это должен быть непременно биткоин.

 

Daribit.ru запустил собственную ферму по майнингу биткоинов, которая впоследствии способна покрывать часть потребности в валюте клиентов сервиса. Это позволяет гарантировать безопасность и независимость от внешних факторов использования подарочных сертификатов на биткоин.

 

Разработку сервиса вела опытная команда, работающая на рынке подарочных сертификатов с 2008 года. За спиной менеджеров такие успешные проекты как: интернет-магазин подарочных сертификатов Bantikov.ru, разработка и запуск подарочных карт ТРК «Афимолл» и «Галерея», внедрение вендинговых аппаратов по продаже подарочных карт в сети торговых центров «МЕГА».

 

Создатели Daribit.ru прогнозируют высокий спрос – несмотря на колебания валюты, биткоин уверенно показывает положительную динамику. Таким образом, наш сертификат - это не только подарок, но и выгодная инвестиция.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги биткоин

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