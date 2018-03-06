5-миллионный международный венчурный конкурс в Коннектикуте начинает приём заявок от начинающих компаний

РОКИ-ХИЛЛ (ROCKY HILL), Коннектикут, 1 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Организация Connecticut Innovations (CI), коннектикутское агентство по стратегическим венчурным инвестициям, ведущий источник финансовой и другой поддержки инновационных развивающихся компаний восточного побережья, сегодня сообщила о начале приёма заявок на участие в VentureClash. VentureClash представляет собой международный инвестиционный конкурс с бюджетом в 5 млн. долл. США, ориентированный на начинающие компании Коннектикута, специализирующиеся на цифровом здравоохранении, финансовых технологиях, Интернете вещей и технологиях для страхования.
«Мы проводим VentureClash вот уже третий год и ожидаем появления более высококачественных компаний в числе наших корпоративных партнёров в отраслевых вертикалях, - отметил главный исполнительный директор Connecticut Innovations Мэтт МакКу (Matt McCooe). - VentureClash и CI помогают потрясающим предприятиям Коннектикута расти и развиваться. В качестве одного из примеров можно привести Dream Payments. Победив в нашем конкурсе в 2016 году, эта компания с тех пор провела два успешных раунда финансирования и привлекла свыше 10 млн. долл. США. С момента начала своей деятельности в США Dream Payments удалось пополнить свою клиентскую базу ведущими банками и страховыми компаниями, заключить партнёрства с крупнейшими кредитными и платёжными организациями».
Премии
Общий инвестиционный призовой фонд конкурса составляет 5 млн. долл. США, а размер главной премии равен 1,5 млн. долл. США. Оставшиеся 3,5 млн. будут распределены судейским жюри в день проведения конкурса.
Подача заявок
VentureClash начинает первый раунд приёма заявок, который продлится с 1 марта по 8 июня 2018 года. По результатам двух отборочных раундов около 10 компаний будут приглашены на финал конкурса в Коннектикуте, где смогут лично сразиться за инвестиционные премии. Независимое жюри поможет определить компании-победители VentureClash 2018.
Требования к конкурсантам
В конкурсе могут участвовать компании, которые:
осуществляют деятельность не менее 12 месяцев
Располагают базой клиентов, оплачивающих их услуги или активно тестирующих продукцию претендента
Имеют веские бизнес-основания для открытия собственного представительства в Коннектикуте (данное условие распространяется как на отечественные, так и на международные компании)
Специализируются на сферах цифрового здравоохранения, финансовых технологиях, страховых технологиях и Интернете вещей (включая технологии сокращения затрат на энергоресурсы)
Для получения дополнительной информации относительно квалификаций, требований, инструкций и процесса подачи заявок посетите веб-сайт www.ventureclash.com.
О конкурсе VentureClash
Конкурс VentureClash, организуемый и управляемый компанией Connecticut Innovations, представляет собой глобальное венчурное соревнование среди начинающих и перспективных компаний. Конкурс, впервые проведённый в 2016 году, идентифицирует предприятия с высоким потенциалом развития в отраслях цифрового здравоохранения, Интернета вещей, финансовых и страховых технологий, которые имеют шанс побороться за инвестиционный призовой фонд в размере 5 млн. долл. США. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.ventureclash.com.
О компании Connecticut Innovations
Connecticut Innovations (CI) - коннектикутское агентство по стратегическому венчурному инвестированию и ведущий источник финансовой, а также другой поддержки инновационных развивающихся компаний. CI предоставляет венчурный капитал и стратегическую поддержку начинающим технологическим предприятиям; финансовое содействие в вопросах инноваций и сотрудничества; а также связи с развитой сетью партнёров и профессионалов. Для получения более подробной информации посетите www.ctinnovations.com.
Контактная информация: Лорен Кармоди (Lauren Carmody)
директор по маркетинговым коммуникациям
Тел.: (860) 258-7829
Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Видео - https://mma.prnewswire.com/media/648088/Connecticut_Innovations_VentureClash.mp4
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/431663/VentureClash_Logo.jpg
Джаботикаба или бразильское виноградное дерево – это довольно крупное вечнозеленое растение, произра...
Боевой запуск «Искандер-М» показали на видео
Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.