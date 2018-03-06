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5-миллионный международный венчурный конкурс в Коннектикуте начинает приём заявок от начинающих компаний

Вторник, 06 Марта 2018 16:40
5-миллионный международный венчурный конкурс в Коннектикуте начинает приём заявок от начинающих компаний Фото из открытых источников

РОКИ-ХИЛЛ (ROCKY HILL), Коннектикут, 1 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Организация Connecticut Innovations (CI), коннектикутское агентство по стратегическим венчурным инвестициям, ведущий источник финансовой и другой поддержки инновационных развивающихся компаний восточного побережья, сегодня сообщила о начале приёма заявок на участие в VentureClash. VentureClash представляет собой международный инвестиционный конкурс с бюджетом в 5 млн. долл. США, ориентированный на начинающие компании Коннектикута, специализирующиеся на цифровом здравоохранении, финансовых технологиях, Интернете вещей и технологиях для страхования.

 

 

«Мы проводим VentureClash вот уже третий год и ожидаем появления более высококачественных компаний в числе наших корпоративных партнёров в отраслевых вертикалях, - отметил главный исполнительный директор Connecticut Innovations Мэтт МакКу (Matt McCooe). - VentureClash и CI помогают потрясающим предприятиям Коннектикута расти и развиваться.  В качестве одного из примеров можно привести Dream Payments. Победив в нашем конкурсе в 2016 году, эта компания с тех пор провела два успешных раунда финансирования и привлекла свыше 10 млн. долл. США. С момента начала своей деятельности в США Dream Payments удалось пополнить свою клиентскую базу ведущими банками и страховыми компаниями, заключить партнёрства с крупнейшими кредитными и платёжными организациями».

 

Премии

 

Общий инвестиционный призовой фонд конкурса составляет 5 млн. долл. США, а размер главной премии равен 1,5 млн. долл. США.  Оставшиеся 3,5 млн. будут распределены судейским жюри в день проведения конкурса.

 

Подача заявок

 

VentureClash начинает первый раунд приёма заявок, который продлится с 1 марта по 8 июня 2018 года.  По результатам двух отборочных раундов около 10 компаний будут приглашены на финал конкурса в Коннектикуте, где смогут лично сразиться за инвестиционные премии. Независимое жюри поможет определить компании-победители VentureClash 2018.

 

Требования к конкурсантам

 

В конкурсе могут участвовать компании, которые:

 

осуществляют деятельность не менее 12 месяцев

Располагают базой клиентов, оплачивающих их услуги или активно тестирующих продукцию претендента

Имеют веские бизнес-основания для открытия собственного представительства в Коннектикуте (данное условие распространяется как на отечественные, так и на международные компании)

Специализируются на сферах цифрового здравоохранения, финансовых технологиях, страховых технологиях и Интернете вещей (включая технологии сокращения затрат на энергоресурсы)

Для получения дополнительной информации относительно квалификаций, требований, инструкций и процесса подачи заявок посетите веб-сайт www.ventureclash.com.

 

О конкурсе VentureClash

 

Конкурс VentureClash, организуемый и управляемый компанией Connecticut Innovations, представляет собой глобальное венчурное соревнование среди начинающих и перспективных компаний. Конкурс, впервые проведённый в 2016 году, идентифицирует предприятия с высоким потенциалом развития в отраслях цифрового здравоохранения, Интернета вещей, финансовых и страховых технологий, которые имеют шанс побороться за инвестиционный призовой фонд в размере 5 млн. долл. США. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.ventureclash.com.  

 

О компании Connecticut Innovations

 

Connecticut Innovations (CI) - коннектикутское агентство по стратегическому венчурному инвестированию и ведущий источник финансовой, а также другой поддержки инновационных развивающихся компаний. CI предоставляет венчурный капитал и стратегическую поддержку начинающим технологическим предприятиям; финансовое содействие в вопросах инноваций и сотрудничества; а также связи с развитой сетью партнёров и профессионалов. Для получения более подробной информации посетите www.ctinnovations.com.

 

 Контактная информация: Лорен Кармоди (Lauren Carmody) 

директор по маркетинговым коммуникациям

Тел.: (860) 258-7829 

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/648088/Connecticut_Innovations_VentureClash.mp4

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/431663/VentureClash_Logo.jpg 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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