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Середина Festival del Habano отмечена празднованием его двадцатой годовщины

Вторник, 06 Марта 2018 09:27
Середина Festival del Habano отмечена празднованием его двадцатой годовщины Фото из открытых источников

ГАВАНА, March 1, 2018/PRNewswire/ -- В честь двадцатой годовщины фестиваля Habano Festival вечер, знаменующий его центральный момент, был посвящен его истории и пути к успеху.

 

Мероприятие проходило в помещениях Teatro Martí и Gran Teatro de la Habana.

 

Посетителям была предложена специальная серия Habanos: Romeo y Julieta Grand Churchills (56x190 мм) ― сигары уникального эксклюзивного формата, выпущенные ограниченной серией в 450 хьюмидоров. А также серия Hoyo de Monterrey Le Hoyo Río Seco (56 x 140 мм), формат которой обязательно полюбят приверженцы марки Le Hoyo Rio Seco.

 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8283251-celebration-20-anniversary-habano-festival 

 

На юбилейном вечере выступления таких мастеров, как Эдесио Алехандро (Edesio Alejandro), Карлос Акоста (Carlos Acosta), Лиц Альфонсо (Litz Alfonso) и Алайн Перез (Alain Pérez), воздали должное фестивалю посредством музыки, танца и искусства. Фуршет прошел в Gran Teatro de la Habana, завершившись выступлением Дессемера Буэно (Descemer Bueno).

 

Во время фестиваля более 1200 человек посетили Гавану, наслаждаясь культурой фестиваля Habano вместе с такими звездами как Джордж Дрекслер (Jorge Drexler), Том Джонс (Tom Jones), Чучо Вальдес (Chucho Valdés), Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), Джозеф Финнес (Joseph Fiennes), Джим Белуши (Jim Belushi) и Ара Маликян (Ara Malikian). В этом году на гала-концерте, посвященном закрытию фестиваля, будет выступать кубинская группа Orishas.

 

Сегодня посетители фестиваля могли насладиться особой дегустацией бренди Torres и двух наиболее популярных марок сигар Habanos: Partagás Serie D No 4 и Romeo y Julieta Short Churchills.

 

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет международный конкурсHabanosommelier. Предварительный этап конкурса прошел 26 февраля. Финалисты конкурса Дариус Намдар (Darius Namdar) из Великобритании и Мейбл Дюран (Mabel Duran) с Кубы поборются за первое место на заключительном этапе конкурса, который пройдет 2 марта.

 

На конкурсе Habanos World Challenge I будут проверяться знания и навыки любителей Habano со всего мира. Две пары финалистов конкурса: Раффи Дер Гарапетян (Raffi Der Garapetian) и Алексис Целепис (Alexis Tselepis) с Кипра, и Майли Мостаза (Mayli Mostaza) и Дэйлин Лопез (Daylin López) с Кубы.

 

Торжественный вечер пройдет 2 марта и будет посвящен Partagás и новой серии Maduro. Во время вечера также пройдет церемония награждения Habanos Awards и аукцион хьюмидоров.

 

Carla Lladó (Карла Льядо) 

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Тел.: +34-669-54-69-09 

 

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/647774/Habano_Festival_20th_Anniversary.jpg )

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/647774/Habano_Festival_20th_Anniversary.jpg 

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8283251-celebration-20-anniversary-habano-festival 

 

Source:

HABANOS SA

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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