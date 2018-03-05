Проект агентства Pro-Vision получил Гран-при премии «Золотой сайт»

Фото из открытых источников

Сайт Телеканала Деда Мороза, разработанный агентством Pro-Vision Communications, получил Гран-при премии «Золотой сайт» – крупнейшего конкурса интернет-проектов в Рунете. Ресурс стал лучшим по итогам народного голосования, взяв приз зрительских симпатий.

«В Новый год мы создали праздничное настроение для 300 000 пользователей сети, и теперь они сделали подарок нам. Спасибо всем, кто поддерживал, голосовал и оставлял свои мнения о сайте, отправлял через него письма Деду Морозу и размещал фотографии в галерее! Благодарим организаторов конкурса и поздравляем наших друзей и коллег с победой в других номинациях!» – говорит Рафаэль Абишин, директор по цифровым коммуникациям агентства Pro-Vision Communications.

Одной из задач, стоявших перед проектной командой, было сделать сайт одинаково привлекательным для детей и взрослых, создать для них новогоднее настроение. Для ее решения сайт был наделен широким функционалом, включающим в себя несколько игр, фоторедактор для обработки снимков в новогоднем стиле, возможность написания письма Деду Морозу и получения уникального ответа, а также другие активности.

Главная игра – управление поездом Деда Мороза – в соответствии с современными digital-тенденциями была адаптирована под VR. Кроме того, дизайн страниц менялся в зависимости от пола, указанного пользователем: розовые элементы оформления для девочек, красные – для мальчиков.