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Инновационное приложение NB-IoT от ZTE получило премию GLOMO на Всемирном мобильном конгрессе-2018

Воскресенье, 04 Марта 2018 12:08
Инновационное приложение NB-IoT от ZTE получило премию GLOMO на Всемирном мобильном конгрессе-2018 Фото из открытых источников

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 27 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня сообщила, что её инновационное приложение NB-IoT для умного управления парковкой транспортных средств было удостоено премии GLOMO 2018 в категории «Лучший мобильный сервис для взаимосвязанного мира». Вручение премий состоялось в первый день проведения Всемирного мобильного конгресса-2018 в испанской Барселоне. Данная награда дала весьма удачный старт участию ZTE в MWC 2018.

 

Компания ZTE прилагает активные усилия в разработке инновационных приложений и всей экосистемы для Интернета вещей. В сфере IoT деятельность компании ориентирована на реализацию стратегии «чип, сеть и облако». В частности, ZTE уже запустила свыше 20 сетей NB-IoT, выпустила высокопроизводительные и энергоэффективные чипы WiseFone и RoseFinch, а также представила IoT-платформу ThingxCloud. В целях эффективного содействия развитию сегмента IoT компания также учредила Международный альянс Интернета вещей (Global IoT Alliance (GIA)), в состав которого на сегодняшний день входят уже больше 200 партнёров из 30 отраслей экономики.

 

Дабы подготовиться к приходу эпохи 5G, ZTE активно сотрудничает с ведущими компаниями в таких  сферах, как VR/AR, интеллектуальное промышленное производство, умные сети и разработка «подключенных» автомобилей. Это партнёрство направлено на создание инновационных приложений, проведение верификационных испытаний и изучение бизнес-моделей.

 

Компания ZTE была удостоена ряда международных отраслевых наград. В ходе церемонии вручения GTI Annual Awards, состоявшейся до начала текущего Всемирного мобильного конгресса, ZTE получила премию в категориях «Рыночное развитие-2017» и «Инновационный мобильный сервис и приложение-2017».

 

В будущем компания планирует наращивать объём инвестиций в технологические инновации, в полной мере проявлять преимущества отраслевого сотрудничества и продвигать развитие отрасли и экосистемы IoT.

 

О компании ZTE

 

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н:  0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на научно-исследовательскую деятельность и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.ru, www.zte.com.cn.

 

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма ( Margaret Ma)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.     

 

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (CIS&Russia)

Тел.: + 7 (903) 6182962   

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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