PGNiG: Поляки голосуют за диверсификацию поставщиков газа и поддерживают проект газопровода "Baltic Pipe"

Фото из открытых источников

ВАРШАВА, Польша, February 28, 2018/PRNewswire/ -- Последние исследования показали широкую поддержку импорта природного газа из Норвегии и устранения зависимости от текущего основного поставщика.

По результатам опроса "Энергетическая безопасность Польши 2017 - рынок природного газа", большинство респондентов считают, что Польше следует осуществлять импорт природного газа из различных стран и источников, чтобы устранить зависимость от российского поставщика.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/647136/Energy_Security_Poland.jpg )

Результаты исследования подтверждают широкую осведомленность населения в вопросах энергетической безопасности. 93% респондентов признают, что для обеспечения энергетической безопасности страны следует закупать природный газ из нескольких источников.

На текущий момент 70% природного газа импортируется в Польшу из России. При этом Польша, по мнению большинства опрошенных (75%), находится в невыгодном положении. В связи с этим широкую поддержку получил проект строительства газопровода "Baltic Pipe", который будет транспортировать добываемый в Норвегии газ в Польшу. 90% респондентов считают, что сам проект усилит энергетическую безопасность страны.

Поддержка сотрудничества с Норвегией по вопросам импорта природного газа выросла на 21% по сравнению с предыдущим исследованием, проведенным CBOS в 2001 году. Более того, 87% респондентов уверены, что диверсификация рынков импорта газа положительно отразится на его ценах, а 86% считают, что необходимо искать решения по ограничению импорта природного газа из России.

Подробная информация об исследовании

Опрос "Энергетическая безопасность Польши 2017 - рынок природного газа" проводился компанией GfK Polonia в декабре 2017 года на основе общенациональной выборки из 1000 человек старше 18 лет с использованием метода CATI.

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/647136/Energy_Security_Poland.jpg

Source:

PGNiG

Marcin Poznan (Марцин Познан), +48-22-589-4143, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.