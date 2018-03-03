PGNiG: Поляки голосуют за диверсификацию поставщиков газа и поддерживают проект газопровода "Baltic Pipe"

ВАРШАВА, Польша, February 28, 2018/PRNewswire/ -- Последние исследования показали широкую поддержку импорта природного газа из Норвегии и устранения зависимости от текущего основного поставщика.
По результатам опроса "Энергетическая безопасность Польши 2017 - рынок природного газа", большинство респондентов считают, что Польше следует осуществлять импорт природного газа из различных стран и источников, чтобы устранить зависимость от российского поставщика.
(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/647136/Energy_Security_Poland.jpg )
Результаты исследования подтверждают широкую осведомленность населения в вопросах энергетической безопасности. 93% респондентов признают, что для обеспечения энергетической безопасности страны следует закупать природный газ из нескольких источников.
На текущий момент 70% природного газа импортируется в Польшу из России. При этом Польша, по мнению большинства опрошенных (75%), находится в невыгодном положении. В связи с этим широкую поддержку получил проект строительства газопровода "Baltic Pipe", который будет транспортировать добываемый в Норвегии газ в Польшу. 90% респондентов считают, что сам проект усилит энергетическую безопасность страны.
Поддержка сотрудничества с Норвегией по вопросам импорта природного газа выросла на 21% по сравнению с предыдущим исследованием, проведенным CBOS в 2001 году. Более того, 87% респондентов уверены, что диверсификация рынков импорта газа положительно отразится на его ценах, а 86% считают, что необходимо искать решения по ограничению импорта природного газа из России.
Подробная информация об исследовании
Опрос "Энергетическая безопасность Польши 2017 - рынок природного газа" проводился компанией GfK Polonia в декабре 2017 года на основе общенациональной выборки из 1000 человек старше 18 лет с использованием метода CATI.
Photo:
https://mma.prnewswire.com/media/647136/Energy_Security_Poland.jpg
Source:
PGNiG
Marcin Poznan (Марцин Познан), +48-22-589-4143, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
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