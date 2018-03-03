Relex выходит на рынок медицинских продуктов

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НЬЮ-ЙОРК, February 28, 2018/PRNewswire/ -- Канал блокчейновых инвестиций Relex объявил о подписании контракта на привлечение денежных средств для дальнейшего развития и расширения ассортимента ингалируемых биологически активных добавок Aura. Совсем недавно нью-йоркская компания Aura Inhale представила игналируемые каннабдиол и виагру. Компания нуждается в финансировании для дальнейшей разработки продуктов и расширения масштабов своего международного присутствия.

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Новое соглашение, подписанное главным исполнительным директором Relex Китом Хильденом (Keith Hilden) и финансовым директором Aura Питером Алкьюром (Peter Alcure), основано на успешных партнёрских взаимоотношениях между Aura и материнской компанией Relex – Squawk Advisors Inc., - начатых ещё в 2015 году.

Существующий ассортимент продукции Aurа, реализуемый на рынке США, включает биологически активные добавки, предназначенные для повышения физической и умственной активности, концентрации внимания, улучшения памяти, сна и снятия симптомов алкогольной интоксикации.

"Это первый в мире проект разработки ингалируемых лекарственных препаратов и БАДов, финансируемый блокчейном и криптовалютами", - отметил г-н Хильден.

В целях привлечения средств для данного начинания, Relex выпустит новый токен, предназначенный специально для медицинского подразделения компании, а владельцы исходных монет RLX, ориентированных на сегмент недвижимости, получат бесплатный бонус в виде токенов медицинского сектора RLX из расчёта 1 к 1.

Главный научный консультант Aura первым открыл и запатентовал технологию производства игналируемого витамина В и с тех пор разработал целый ряд ингалируемых биологических активных добавок и лекарственных препаратов.

"Мы обладаем обширными конкурентными преимуществами в данной категории продуктов и располагаем всем потенциалом, необходимым для скорейшего вывода на рынок новых ингалируемых препаратов", - прокомментировал г-н Алкьюр.

Relex привлекла филадельфийскую фирму-специалиста по стратегиям в целях оптимизации корпоративной стратегии получения одобрений FINRA (Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов) и SEC (Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам). Компания уже включена в регистрационную систему SEC и в настоящий момент проходит процедуру официального одобрения в целях использования краудфандинговых решений для застройщиков, зарегистрированных на платформе Relex. В данный момент на платформе можно напрямую приобрести соответствующие пакеты, а права собственности на краудфандинговые решения будут доступны после получения одобрения FINRA.

"Разрешения FINRA и SEC необходимы для дальнейшего расширения деятельности нашей фирмы", - добавил г-н Хильден.

Одобрение надзорных органов служит ключевым фактором, отличающим этот подход от конкурирующих криптовалютных компаний в вопросах инвестирования рынка недвижимости.

Токены Relex (RLX) котируются на криптовалютных биржах stocks.exchange, Forkdelta, Etherdelta, а также на новой сингапурской площадке Nebula.exchange. И этот список в будущем будет расширяться.

Для получения более подробной информации обращайтесь: Джон Бонар (John Bonar), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +44-773006533

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https://mma.prnewswire.com/media/635913/Relex_Logo.jpg

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Relex