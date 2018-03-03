Китайский производитель LONGi Solar побил собственный рекорд эффективности монокристаллических PERC-элементов, продемонстрировав показатель на уровне 23,6%

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ТОКИО (TOKYO), 28 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Китайский производитель фотоэлектрического оборудования, компания LONGi Solar Technology Co., Ltd. («LONGi Solar») 28 февраля 2018 года провела в Токио пресс-конференцию, в ходе которой объявила о достижении её монокристаллическими элементами с пассивированным эмиттером на тыльной стороне (PERC) рекордного показателя эффективности преобразования энергии на уровне 23,6%, что было подтверждено китайским Национальным центром инспекции и надзора за качеством фотоэлектрических продуктов (CPVT). Производитель солнечных элементов не только побил собственный рекорд, но и остаётся мировым лидером в выпуске монокристаллических PERC-элементов с высочайшими параметрами эффективности.

На протяжении двух последних лет технология PERC, обладающая выраженными преимуществами с точки зрения производительности и стоимости, приобретает всё большее признание и популярность в отрасли производства солнечных элементов - сегменте с высочайшими требованиями к эффективности, что стало результатом стремления энергогенерирующих компаний сократить стоимость киловатт-часа солнечной энергии и достичь сетевого паритета. В итоге, большое число производителей наладили производство монокристаллических PERC-элементов.

«LONGi Solar концентрирует свои усилия на проектно-конструкторских разработках монокристаллических элементов и модулей в стремлении достигать прорывов в данной технологии. Начиная с октября 2017 года, наша компания уже трижды побила мировой рекорд эффективности преобразования энергии монокристаллическими солнечными элементами, - отметил д-р Ли Хуа (Li Hua), президент по НИОКР компании LONGi Solar. - 27 октября прошлого года компания сообщила о достижении мирового рекорда эффективности преобразования на уровне 23,26%, превысив максимальный показатель, который, по мнению аналитиков, в принципе доступен для PERC-элементов, а ужу в начале 2018 года компания поставила новый мировой рекорд - на уровне 23,6%. Это достижение в очередной раз наглядно доказывает лидерский потенциал LONGi Solar в сфере монокристаллических технологий».

«Наша компания планирует и дальше вкладывать значительные средства и усилия в оптимизацию монокристаллических PERC-элементов, быстро расширяя объёмы производства для удовлетворения растущего спроса на высокоэффективные элементы и обеспечения массового выпуска продуктов с эффективностью преобразования энергии на уровне выше 22 процентов, что позволит нам предоставить нашим клиентам дополнительную выгоду», - заявил президент LONGi Solar Ли Вэньсюэ (Li Wenxue).

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/646695/world_record.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эми Ма (Amy Ma), +86-18392131832, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.