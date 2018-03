Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования-2018 соберёт в Гуанчжоу 1 800 лидеров отрасли

Фото из открытых источников

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 27 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования-2018 (ISLE 2018), крупнейшее в мире событие отрасли передового рекламного оборудования, будет проходить с 3 по 6 марта в китайском Гуанчжоу. По расчётам, в выставке примут участие свыше 1 800 передовых производителей-экспонентов и 200 000 посетителей из всех уголков земного шара. В рамках мероприятия состоится больше 20 форумов, посвящённых обсуждению новейших тенденций отрасли.

ISLE 2018, посвящённая LED-дисплеям и сценариям их прикладного применения, гравировальному оборудованию, лайтбоксам и трафаретной печати, соберет лидеров отрасли из всех стран мира и послужит передовой площадкой для представителей рекламной и LED-индустрии.

«Наша задача - помочь участкам получить аналитическую картину рынка, понять динамические тенденции отрасли и узнать о передовых методиках, - отметил директор ISLE г-н Ли Инцзе (Lee Yingjie). - Гостям выставки мы предоставляем комплексные интегрированные закупочные решения, позволяющие им извлечь больше выгоды из нашей профессиональной платформы».

На ISLE 2018 будет представлена новая зона, посвящённая коммерческим дисплейным технологиям и прикладным интегрированным решениям. В число новых компаний войдут An Shan DAE WHA Display и GKG Precision Machine Co., LTD. - передовой производитель светодиодных упаковочных машин и крупнейший в Китае поставщик автоматических принтеров для нанесения клея на печатные платы.

YES TECH, профессиональный производитель LED-дисплеев, также представит свои новейшие продукты, уже успевшие показать себя на Олимпийских играх в Лондоне, Чемпионате мира по футболу в Бразилии, Азиатских играх в Инчхоне и Всемирной Экспо в Милане. Свою продукцию на выставке продемонстрирует и компания Linsn Technology, обладающая мощным потенциалом в различных сферах, включая произвродство LED-дисплеев, компьютерного ПО, разработка мультимедийных технологий и цифровых терминалов.

В рамках ISLE состоится и четырёхдневный форум, посвящённый тенденциям отрасли наружной рекламы и светодиодных индикаторов. В число тематических презентаций войдут «Инновационный дисплей - умное будущее» от Absen; «Yejibang: новые технологии крупных экранов» от Yejibang; серия мероприятий под названием «Крафтовые технологии Китая и семинар по созданию наружной рекламы»; а также лекция «Как расширить присутствие на японском рынке» от г-на Каваты Хироюки. В ходе форума с докладом, посвящённым «LED Cinema» и «LED 3D Cinema», выступит и г-н Ли Чао, первый в стране эксперт по управлению персоналов отрасли светодиодного оборудования.

Дополнительная информация о выставке:

Перечень экспонентов ISLE 2018: http://en.isle.org.cn/enboothlist/4100.html

Заявка на приобретение билетов на ISLE 2018: http://en.isle.org.cn/en/envisitorapplication.html

Сведения о других семинарах:http://en.isle.org.cn/ennews/3086.html

О выставке ISLE

Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования-2018 (ISLE) представляет собой полностью интегрированную платформу решений для отраслевой цепочки LED-индустрии, ориентированную на профессионалов в сфере создания харизматичной и умной наружной рекламы. Для получения дополнительной информации посетите: http://en.isle.org.cn/

