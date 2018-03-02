На CleanEquity® Монако представят новые компании в сфере природосберегающих технологий

Фото из открытых источников

ЛОНДОН, 27 февраля 2018 года /PRNewswire/ -- На CleanEquity® Монако, 8 и 9 марта, будет представлена новая линейка первоклассных компаний в сфере природосберегающих технологий. Каждая компания будет представлена будет представлена именитым финансовым, стратегическим, суверенным и семейным инвесторам, признанным представителям в отрасли, представителям государственной власти, конечным пользователям и международному торговому обществу.

В этом году мы детально рассмотрим переходные энергетические стратегии и выслушаем мнения экспертов о результатах новейших разработок в "новой ядерной" отрасли. Также мы обсудим Industry 4.0, четвертую промышленную революцию и как она относится к природосбережению.

Подразделение CleanEquity Innovator Capital отобрало свыше 600 компаний, и до 30 компаний будут выбраны для мероприятия в 2018 году. Ниже представлен список подтвержденных участников:

Innovator Capital с радостью принимает постоянную поддержку Hobbs & Towne. Стив Кирик, старший партнер, прокомментировал:

"Наша фирма сотрудничает с мировыми инвесторами и компаниями из их портфолио более 20 лет, и налаживает партнерские связи для предоставления инновационных талантливых решений и консультаций сообществу с устойчивой экономикой. С помощью нашей обширной сети авторитетных экспертов, а также наших собственных исследований и процесса приема на работу, мы предоставляем результаты для всемирного ассортимента исключительных VC, PE, семейных офисов и организаций финансируемых корпоративными инвесторами.

Компания Hobbs & Towne рада поддержать CleanEquity Монако 2018 и помочь инвесторам и предпринимателям в их стараниях создать и ввести в коммерческое обращение предприятия, занимающиеся устойчивой энергетикой и охраной природы. Мы с нетерпением ждем, когда вернемся на данное престижное мероприятие в качестве спонсоров и будем взаимодействовать с мировыми лидерами в секторе чистых технологий".

Мы также с радостью анонсируем начало сотрудничества с фондом Shell, благотворительной организацией из Великобритании, которая поддерживает предпринимателей-новаторов, которые предоставляют малоимущим слоям населения в Африке и Азии доступ к энергетике и транспорту. Прадип Пурснани, заместитель директора фонда Shell, сказал:

"Совместно с CleanEquity Монако 2018, нашей целью является выделить потенциал для бизнеса для развития социального, экологического и финансового возврата в масштабе развивающихся рынков. Мы работаем с удивительным портфолио новаторов в сфере технологий и бизнеса, которые предлагают важные услуги миллионам людей. Мы надеемся показать, что для частных инвесторов существуют актуальные возможности для поддержки таких видов бизнеса при достижении собственных инвестиционных целей".

Для получения более детальной информации о CleanEquity® Монако 2018, см. контактную информации ниже или посетите сайт: www.cleanequitymonaco.com.

Контактное лицо:

Конор Барретт

Innovator Capital

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Следить за нами на Twitter: @CleanEquity

логотип - https://mma.prnewswire.com/media/621823/CleanEquity_Monaco_2018_Logo.jpg