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Huawei представляет решение Intent-Driven Network, помогая предприятиям создавать платформы цифровых сетей

Четверг, 01 Марта 2018 21:41
Huawei представляет решение Intent-Driven Network, помогая предприятиям создавать платформы цифровых сетей Фото из открытых источников

БАРСЕЛОНА (BARCELONA), Испания, 27 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- В ходе Всемирного мобильного конгресса (MWC)-2018 компания Huawei представила своё решение для сетей с механизмом анализа пользовательских целей и намерений (Intent-Driven Network). Это решение позволит сократить разрыв между физической сетью и бизнес-целями путём создания цифрового двойника сетевой инфраструктуры. Посредством анализа назначения сервиса, автоматического внедрения сетевой политики и непрерывной оптимизации данная разработка обеспечивает пользователям каждого приложения в любой отдельно взятый момент максимальный уровень сервиса и защищает сеть от широко распространённых неизвестных атак, создавая интеллектуальную, простую в эксплуатации, сверхширокополосную, безопасную и открытую цифровую платформу для предприятий.

 

Согласно результатам последнего опроса Gartner[1] с участием ИТ-директоров 3 160 компаний из 15 отраслей, на долю цифровизации приходится около 20% прибыли их предприятий, а на цифровые рельсы уже переведены около 35% всех бизнес-процессов. Прогресс цифровой трансформации предприятий всё больше зависит от развития Интернета вещей. На этот процесс влияют технологии искусственного интеллекта (ИИ), больших данных и облачных вычислений, делая методы интерактивного анализа пользовательского взаимодействия, адаптивной оптимизации и предиктивного управления важнейшими факторами повышения эффективности цифровой трансформации компаний.

 

Решение Huawei Intent-Driven Network внедряет большие данные и технологии ИИ в облачные сети. В основе этой разработки лежат бизнес-логика и стратегии обслуживания на базе анализа взаимодействия конечных пользователей, что помогает предприятиям создавать ориентированные на пользователя цифровые сети.

 

Решение Intent-Driven Network от Huawei обеспечивает инструменты активной автоматизации и аналитики с моделированием конкретных сценариев пользовательского взаимодействия, включая возможности проактивной идентификации намерений бизнеса, автоматической комплексной конфигурации сетей, анализа опыта пользовательского взаимодействия в режиме реального времени, прогностического анализа и упреждающей оптимизации. Сеть c механизмом анализа пользовательских целей и намерений также может функционировать в качестве ориентированной на конкретную отрасль открытой платформы предприятий. Она предоставляет обширный спектр ИПП, инструментов для разработки и программирования, а также верифицированных промышленных приложений, тем самым создавая широкую прикладную экосистему.

 

Президент Huawei по вопросам линейки сетевых продуктов Кевин Ху (Kevin Hu) отметил: «Наше решение Intent-Driven Network ориентировано на анализ и оценку опыта пользовательского взаимодействия и способно эффективно удовлетворять потребности конечных пользователей, позволяя предприятиям создавать интеллектуальное сообщество всеобъемлющей взаимосвязанности и достигать успеха в бизнесе».

 

[1]: Gartner «The 2018 CIO Agenda: Mastering the New Job of the CIO» (Политический курс ИТ-директоров 2018: освоение новой специальности директора по информационным технологиям), Энди Роузелл-Джонс, Томас Нильсен и др. (29 сентября 2017 г.)

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кьяра Кан (Kiara Kang), +86-13810676620, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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