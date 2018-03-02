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Sercomm представляет новую линейку IoT-устройств LTE-M

Четверг, 01 Марта 2018 19:48
Sercomm представляет новую линейку IoT-устройств LTE-M Фото из открытых источников

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 27 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Sercomm (код TWSE: 5388), ведущий производитель и поставщик телекоммуникационного оборудования, сегодня сообщила о выпуске новой линейки IoT-устройств LTE-M. Характеризуясь такими преимуществами, как расширенный диапазон передачи, увеличенный срок службы батареи и повышенная мобильность, серия IoT-устройств LTE-M от Sercomm представляет идеальные решения для таких сфер прикладного применения, как обеспечение безопасности детей и пожилых людей, защита активов, интеллектуальная дозиметрия, транспорт и мониторинг состояния окружающей среды. Используя cервис полностью развёрнутой сети LTE-M от ведущего европейского оператора Orange (код NYSE: ORAN), новые устройства Sercomm удовлетворяют потребности различных сегментов рынка в использовании бизнес-возможностей, открываемых Интернетом вещей.

 

«Как ведущий мировой производитель телекоммуникационного и широкополосного терминального оборудования, Sercomm выделяет значительные проектно-конструкторские ресурсы на разработку инновационных и рентабельных IoT-решений, - отметил Джеймс Ван (James Wang), главный исполнительный директор Sercomm. -  Мы рады сообщить о выпуске новой линейки устройств LTE-M, не только подтверждающих наше лидерство в предоставлении инновационных продуктов нашим клиентам, но и возвещающих о наступлении повой эпохи технологий мобильного IoT».

 

«Создание сети LTE-M является частью нашей стратегии предоставления полного спектра возможностей сетевого взаимодействия с Интернетом вещей нашим клиентам в масштабах Datavenue. Наличие устройств LTE-M позволяет нашим клиентам начать разработку собственных приложений LTE-M до запуска полноценных сетей в 2018 году. Мы уверены, что LTE-M служит идеальным компаньоном для широкого спектра сценариев применения Интернета вещей в Четвёртой промышленной революции, управлении транспортным парком и отслеживания активов», - прокомментировал Оливье Онде (Olivier Ondet), вице-президент подразделения Orange Business Services по вопросам IoT и аналитики.

 

Новые устройства LTE-M от Sercomm поддерживают сервис Orange Datavenue Live Objects IoT, предоставляющий набор инструментов для установления взаимосвязи между устройствами и приложениями в целях обмена данными, управления оборудованием, маршрутизации сообщений и менеджмента информации. API-интерфейсы, определяемые активными объектами, позволяют производителям устройств с лёгкостью создавать приложения.

 

Компания Sercomm продемонстрирует возможности своих трекеров LTE-M в сочетании с полноценным покрытием сети Orange LTE-M на выставочном стенде №2G3 в Зале 2 Всемирного мобильного конгресса-2018, проходящего в испанской Барселоне с 26 февраля по 1 марта этого года.

 

О компании Sercomm Corporation

 

Sercomm Corporation (код TWSE: 5388) является ведущим мировым производителем телекоммуникационного и широкополосного терминального оборудования. Основанная в 1992 году компания специализируется на разработке встраиваемых решений, позволяющих сделать сетевые коммуникации простыми и доступными. Располагая полным спектром проектно-конструкторских возможностей на базе своего сверхсовременного производства, Sercomm предоставляет комплексный ассортимент широкополосных телекоммуникационных аппаратных решений, включая бытовые/корпоративные шлюзы, малые соты, а также продукты для Интернета вещей, являясь на сегодняшний день лидером отрасли. География деятельности компании со штаб-квартирой в тайваньском Тайбэе охватывает рынки Северной Америки, Европы и Азиатско-тихоокеанского региона. В число её клиентов входят ведущие мировые ODM-производители, телекоммуникационные подрядчики и системные интеграторы. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.sercomm.com.

 

О компании Orange

 

Orange является одним из ведущих телекоммуникационных операторов мира. В 2016 году объём продаж компании составил 40,9 млрд. евро, а штат персонала оператора по состоянию на 30 сентября 2017 года насчитывал 152 000 сотрудников по всему миру, включая 93 000 человек во Франции. Группа компаний, осуществляющая свою деятельность в 29 странах земного шара, по состоянию на 30 сентября 2017 года обслуживала базу из 269 млн. клиентов, включая 208 млн. абонентов мобильной связи и 19 млн. пользователей фиксированных широкополосных Интернет-сетей. Orange также является передовым поставщиком телекоммуникационных и ИТ-сервисов для мультинациональных компаний. В этом сегменте компания осуществляет деятельность под брендом Orange Business Services. В марте 2015 года Группа компаний представила новый стратегический план под названием «Essentials2020», согласно которому основой стратегии развития предприятия является качество обслуживания клиентов с предоставлением им возможности извлекать максимальную пользу из цифрового мира и сетей нового поколения.

 

Orange зарегистрирована на Euronext Paris (символ - ORA) и на Нью-йоркской фондовой бирже (символ - ORAN). Для получения дополнительной информации о мобильной связи и Интернет-сервисах посетите веб-сайт: www.orange.com.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/646817/Sercomm_Orange_MWC.jpg

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кэрол Ли (Carol Lee), Sercomm Corporation, +886-2-2655-3988, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Мари-Шарлотт Хью (Marie-Charlotte Hue), Orange, +33-1-55-54-60-02, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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