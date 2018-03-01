ZTE возглавляет процесс коммерциализации решений 5G

Фото из открытых источников

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 26 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня, в ходе Всемирного мобильного конгресса-2018 в Барселоне, представила свои новейшие достижения в сферах коммерциализации 5G, 5G соединений, облачных сервисов, приложений IoT и терминалов, в очередной раз подтвердив своё лидерство в инновациях 5G.

ZTE стремится к скорейшей коммерциализации технологий 5G. В начале 2017 года компания выпустила полный спектр решений pre-5G как для высоко-, так и для низкочастотных полос, а также инициировала полевые испытания 5G. К концу 2018 года ZTE планирует внедрить инновационные решения pre-5G в коммерческую эксплуатацию, чтобы в первой половине 2019 года запустить продукты 5G в коммерческих сетях и помочь операторам связи в развертывании сетей 5G.

В ходе конгресса MWC-2018 ZTE продемонстрировала, как компания сотрудничает со своими партнёрами в реализации передовых коммерческих решений 5G и проведении испытаний для подтверждения ключевых технологий, включая первую конкурентоспособную экспериментальную сеть 5G, первый мультивендорный IoDT-тест на базе стандартов 3GPP и первое в отрасли сегментирование комплексной коммерческой сети 5G операторского уровня.

Следует отметить, что Qualcomm, China Mobile и ZTE планируют продемонстрировать тестирование передачи данных (IoDT) (в частоте 3,5 ГГц) для первой в мире системы 5G New Radio (NR) с передачей данных на базе стандарта 3GPP (релиз 15). Успешная передача данных является важной вехой на пути масштабной верификации технологий 5G NR и их последующей коммерциализации с поддержкой своевременного внедрения коммерческих сетей нового поколения.

ZTE также демонстрирует свои гибридные сетевые решения 4G / 5G и продукты, помогающие операторам быстро внедрять и развертывать решения 5G в существующей сетевой инфраструктуре 4G, а также последние продукты Pre 5G с возможностью коммерческого использования. Интегрированные решения Pre 5G позволяют создавать комплексные сети 5G с полным функционалом, сетевой архитектурой и бизнес-приложениями 5G. Решение 5G Flexhaul от ZTE со сверхвысокой точностью тактовой частоты и ультранизким показателем временной задержки, прошедшие комплексное тестирование в операторских сетях, а также TITAN, централизованная платформа маршрутизации и сигнализации, предоставляющая возможности 5G Fronthaul и FMC (конвергенции фиксированных и мобильных сетей) и обеспечивающая полную поддержку сетевой конфигурации на уровне доступа, позволят операторам быстро развёртывать сети 5G.

Облачные технологии скоро станут неотъемлемой частью при организации работы большинства компаний, в связи с чем на MWC 2018 ZTE представляет свои инновационные решения для облачной инфраструктуры 5G, облачной сети и сервисов, а также облачные бизнес-решения. Представленное на выставке решение ZTE vPIPE IP + Optical на основе SDN включает несколько иллюстративных примеров коммерческого использования и вместе с базовой вычислительной платформой операторского класса является одним из главных событий на стенде ZTE. Кроме того, интеллектуальные сетевые решения ZTE, сочетающие искусственный интеллект и большие данные, а также ключевые направления компании, такие как большое видео и IoT, помогут операторам успешно работать в эпоху 5G.

Обращаясь к работе ZTE в сфере решений для «Интернета всего», стратегия компании «чип, сеть и облако» в области IoT будет скоро внедрена в глобальных платформах провайдеров телекоммуникационных услуг. Более того, на выставке состоялся дебют новой IoT-платформы ZTE, созданной в сотрудничестве с крупнейшими глобальными операторами. Компания также представляет решения для бизнеса, включая системы интеллектуального управления уличным освещением, парковкой автомобилей, считывания датчиков и мониторинга качества воздуха, а в шанхайском музее Всемирной выставки EXPO была организована экспозиция прототипов этих систем.

ZTE является отраслевым лидером в вопросах внедрения сетей 5G, способных обеспечить потребителям высококачественные возможности сетевого взаимодействия и создать принципиально новую экосистему продуктов и услуг. Лидерство в сфере 5G позволяет компании лучше понимать будущее коммуникаций и создавать мобильные устройства, гарантирующие максимальный комфорт пользовательского взаимодействия и динамику сетей будущего. На Всемирном мобильном конгрессе-2018 подразделение мобильных устройств ZTE анонсировало смартфон со скоростью передачи данных на уровне 1,2 Гб/с, который станет отраслевым эталоном для устройств 5G. Компания выпустит на рынок первые мобильные устройства 5G в конце 2018-го или начале 2019 года. На данный момент идёт активная разработка планшетов, СРЕ и смартфонов 5G, которые появятся на прилавках магазинов, как только ведущие операторы мира начнут предоставление 5G-сервисов своим потребителям.

«Решения 5G от ZTЕ уже готовы к коммерческому внедрению и будут представлены широкой аудитории в ближайшее время». Являясь пионером эпохи 5G, компания сделала разработку и внедрение решений нового поколения своей главной целью. ZTE намеревается приближать эпоху цифрового общества и интеллектуальной трансформации, объединяя свои усилия с операторами и клиентами с целью создания конкурентных решений 5G, приносящих пользу как бизнесу, так и потребителям.

О компании ZTE Corporation

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на научно-исследовательскую деятельность и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.ru, www.zte.com.cn.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.