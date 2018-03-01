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Honor объявляет о партнерстве с брендом из индустрии моды

Четверг, 01 Марта 2018 15:22
Honor объявляет о партнерстве с брендом из индустрии моды Фото из открытых источников

Бренд Honor объявил о заключении своего первого партнерского соглашения в мире моды - с дизайнерским брендом KOCHÉ. Подписание соглашения произошло на вечеринке после показа в рамках Парижской недели моды сезона осень/зима 2018, где присутствовали более 700 гостей и представителей СМИ.

 

Одним из объединяющих факторов стало схожее позиционирование брендов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Honor — лидирующий среди смартфонов сегмента e-brand, ориентированный на прогрессивную молодежную аудиторию. В свою очередь, KOCHÉ — это амбициозный дизайнерский бренд, вдохновляющий молодых людей быть такими, какие они есть.

 

«Будучи инновационным технологическим брендом и законодателем молодежной моды, Honor предан идее создания качественных мобильных устройств, отвечающих стремлению молодого поколения к собственному стилю и выражению своей индивидуальности, — сказал президент Honor Джордж Чжао. — Мы очень рады сотрудничеству с KOCHÉ и ожидаем, что первое партнерское соглашение с брендом из мира моды принесет нам успех. Утонченные аксессуары от KOCHÉ идеально дополнят лаконичный дизайн, высокую производительность и надежность смартфона Honor 9 Lite, сделав его одним из самых знаковых мобильных устройств 2018 года».

 

После подписания соглашения о сотрудничестве основатель и креативный директор KOCHÉ Кристель Коше дала видеоинтервью, в котором рассказала о своём отношении к технике и о том, как смартфон Honor 9 Lite помогает ей находить вдохновение.

 

«Сейчас мы входим в эпоху, когда технологии влияют на все аспекты нашей жизни, и мода не стала исключением. Технологии помогают в творчестве и становятся незаменимыми инструментами для художников и дизайнеров, — сказала Кристель Коше. — Бренды KOCHÉ и Honor делают технологии и моду доступными и актуальными для молодежи. Думая об этом, мы разработали шесть эффектных чехлов для смартфонов Honor 9 Lite».

 

Каждый из шести новых чехлов для Honor 9 Lite, созданных KOCHÉ, уникален по-своему. Дизайнеры KOCHÉ привнесли во внешний вид привычного повседневного аксессуара несколько забавных ноток, сделав упор на идею селфи.

 

Благодаря двум двойным камерам, состоящим из 13 МП и 2 МП модулей, Honor 9 Lite отлично подходит для создания качественных фото и ярких селфи. Стильный смартфон с передовым техническим оснащением, FullView HD экраном диагональю 5,65-дюйма и оптическим нанопокрытием играет роль модного аксессуара, подчеркивая индивидуальность своего обладателя.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости Мода

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