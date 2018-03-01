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С 19 по 21 марта в Петропавловске-Камчатском пройдёт Камчатский форум предпринимателей

Четверг, 01 Марта 2018 14:57
С 19 по 21 марта в Петропавловске-Камчатском пройдёт Камчатский форум предпринимателей Фото из открытых источников

С 19 по 21 марта 2018 года в г. Петропавловск-Камчатский пройдёт Камчатский форум предпринимателей. Организаторами мероприятия стали правительство Камчатского края и Агентство по технологическому развитию.

 

Форум объединит деловое сообщество, кредитные организации, представителей власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства. Камчатка привлекательна не только своими природными красотами, но и значительным инвестиционным потенциалом – взять хотя бы федеральный проект «Дальневосточный гектар» или проект компании «НОВАТЭК» по созданию газового терминала. Камчатский край – это территория больших возможностей для бизнеса любых направлений. Сегодня регион активно развивается: растут объёмы производства, во всех отраслях экономики открываются новые предприятия, создаются дополнительные рабочие места, модернизируется транспортный комплекс региона. Благодаря принятым мерам государственной поддержки Дальнего Востока, Камчатка стала привлекательной для инвесторов со всего мира. В настоящее время в крае реализуется порядка 110 инвестпроектов на общую сумму более 174 миллиардов рублей.

 

В течение трех дней гостей Форума ждет насыщенная деловая программа, в рамках которой будут обсуждаться инвестиционные и экспортные возможности региона, перспективы кластерного развития, меры поддержки МСП на Камчатке, а также пройдут мастер-классы от ведущих бизнесменов России. По инициативе Агентства по технологическому развитию в рамках Форума будут организованы сессии «Цифровая экономика: настоящее и будущее. Угрозы для бизнеса. Защита информации», «Бизнес на Дальнем Востоке России: финансовые возможности и перспективы развития», «Перспективы развития экспортного потенциала Камчатского края. Возможности для малого и среднего бизнеса», «Современная региональная промышленная политика» и «Перспектива формирования кластеров в Камчатском крае: выгоды взаимодействия».

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости форум

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