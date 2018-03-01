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Оборудование XCMG демонстрирует превосходную работоспособность в Антарктике при температурах ниже -50 градусов по Цельсию

Четверг, 01 Марта 2018 14:29
Оборудование XCMG демонстрирует превосходную работоспособность в Антарктике при температурах ниже -50 градусов по Цельсию Фото из открытых источников

СЮЧЖОУ (XUZHOU), Китай, 26 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Краны и погрузчики от компании XCMG, ведущего мирового производителя строительной техники, применяются на строительстве бразильской исследовательской станции в Антарктиде - Comandante Ferraz (EACF), - и демонстрируют превосходные, стабильные эксплуатационные характеристики в экстремальных условиях антарктического холода.

 

Подряд на реализацию двухлетнего проекта EACF стал первым в мире контрактом, полученным китайской компанией для строительства не принадлежащей Поднебесной антарктической исследовательской станции. И этот факт наглядно демонстрирует углубление сотрудничества между Китаем и Бразилией. Все материалы, оборудование и персонал строительной бригады доставляются непосредственно из КНР. Четыре крана и погрузчика XCMG, включая специально изготовленную модель LW600KN, используются для транспортировки предварительно собранных модулей EACF и изоляционных плит в Антарктику для последующего монтажа - задачи, требующей наличия на площадке специальной строительной техники, способной функционировать в условиях очень жёстких допусков.

 

«Учитывая суровый климат самого холодного континента на планете, весь процесс строительства EACF должен был уложиться в краткий четырёхмесячный период, поэтому важнейшим заданием для проект-менеджеров нашей компании стал выбор правильного оборудования, - отметил президент XCMG Ван Минь (Wang Min). -   Располагая производственной базой в Позу-Алегри и разрабатывая всё больше продуктов, демонстрирующих стабильность и стойкость к экстремально холодному климату, а также в свете углубления связей между Китаем и Бразилией, наша компания являлась идеальным подрядчиком для поставки оборудования, способного справится с задачей монтажа революционного бразильского исследовательского комплекса».

 

XCMG неоднократно с успехом решала сложные технологические проблемы, связанные с функционированием оборудования в условиях экстремального холода, путём проведения углублённых исследований в таких холодных регионах, как Сибирь и Заполярье. Эти наработки позволили команде первоклассных инженеров компании разработать динамичные гидравлические и электрические системы, а также сконструировать кабину оператора, позволяющую без проблем работать при температурах ниже -40 градусов по Цельсию. Системы предварительного нагрева двигателя, аккумулятора, топлива и гидравлической жидкости способны функционировать при температуре ниже -50 градусов по Цельсию.

 

Работа над проектом EACF, требовавшим разработки оборудования, не только способного выдерживать экстремально низкие температуры, но и отвечающего специфическим потребностям заказчика, подтолкнула проектно-конструкторскую команду XCMG к созданию отраслевого стандарта разработки продуктов, подходящих для использования в условиях чрезвычайно холодного климата.

 

«Проектирование оборудования, способного надлежащим образом функционировать при экстремально низкой температуре, всегда было сложной задачей для нашей отрасли, и мы, как лидеры китайской индустрии строительной техники, считаем своей обязанностью решить эту задачу и разработать рыночный стандарт», - заявил г-н Ван Минь.

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Хань Чжан (Han Zhang), +86-516-87739408, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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