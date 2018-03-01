Глобальное потепление: Planeta.ru снижает комиссию

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Краудфандинговая платформа предлагает более выгодные условия авторам, которые уже запускали проекты на «Планете». При запуске нового проекта весной 2018 года пользователи сэкономят на комиссии сервиса.

Таким образом руководство площадки хочет поощрять «сверхсборы». Для авторов проектов, привлекших 160%-199% от заявленной финансовой цели, суммарная комиссия Planeta.ru и платежных систем с 10% снизится до 8, 5%. Если сумма сбора превысит заявленную цель вдвое и больше, то комиссия составит всего 7%. При этом расчет комиссии для сборов ниже 160% остается прежним. С авторов неуспешных кампаний Planeta.ru не взимает средства, в полном объеме возвращая потраченные деньги спонсорам, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

- Мы платформа народного финансирования, и постоянно стремимся к тому, чтобы пользователям было комфортнее работать с нами. Расчет финансовой цели – один из самых ответственных шагов в работе над крауд-кампанией, поэтому мы готовы поощрять авторов, которые внимательно относятся к этому шагу. Всегда рекомендуем соотносить свои возможности по продвижению проекта с заявленной суммой сбора, - отмечает генеральный директор и сооснователь Planeta.ru Федор Мурачковский.

На Planeta.ru запрещено собирать средства на личные цели, поэтому в случае пересборов деньги также идут на реализацию конкретного проекта. Некоторые авторы используют прием отложенных целей: разбивают работу над проектом на этапы, соответствующие разным финансовым целям, и показывают, что смогут сделать при достижении каждого из этапов. Это мотивация для пользователей поддерживать проект уже после стопроцентного сбора и страховка автора от неудачи, ведь заранее невозможно предугадать ход крауд-кампании. Среди пересобравших авторов «Планеты» журнал PhotoCASA (538%), фотожурналист Евгений Фельдман (431%), компания по производству функциональных протезов кисти «Моторика» (394%), группа «Алиса» (283%), музыкант Борис Гребенщиков (243%), автор и ведущая программы «Все как у зверей» Евгения Тимонова (435%), портал Colta.ru (276%), просветительский фонд «Эволюция» (219%) и другие. Рекордсменом российского краудфандинга по превышению финансовой цели стал фотограф и основатель виртуального музея наличников Иван Хафизов, который превысил заявленную цель на 1962%.

Запускать проекты со сниженной комиссией Planeta.ru приглашает авторов, имеющих завершенные проекты. Неважно, был ли предыдущий опыт краудфандинга успешным, отмечают представители платформы, но финансовая цель нового проекта должна составлять не менее 100 тысяч рублей. Для расчёта комиссии по новым условиям необходимо отправить заявку со ссылкой на предыдущую крауд-кампанию на почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 31 мая 2018 года.

Отметим, что для авторов благотворительных кампаний условия запуска на Planeta.ru не изменяются.