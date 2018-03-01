В Китае с большим успехом прошёл Саммит международных дилеров SANY-2018

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ЧАНША (CHANGSHA), Китай, 26 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- 8 февраля в Чанша состоялся Саммит международных дилеров SANY под тематическим названием «инновации, изменения, цифровизация и взаимовыгодное сотрудничество». Около 300 представителей международных дилеров компании из 60 стран мира, включая США, Германию, Индию, Кувейт, Таиланд, Южную Африку и т.д., обсудили с высшим руководством SANY историю компании, её международную стратегию и трёхлетний план развития. Они также приняли участие в тренингах по продукции SANY, обсудили маркетинговую тактику на зарубежных рынках и проекты взаимовыгодного сотрудничества. В ходе мероприятия международная штаб-квартира SANY Heavy Industry заключила соглашения о целевых показателях продаж на 2018 год с 61 дилером, тем самым открыв новую главу в своём международном развитии.

В различных активностях на саммите приняли участие директор SANY Group и президент SANY Heavy Industry г-н Сян Вэньбо (Xiang Wenbo), директор SANY Group и президент SANY Pump Machinery г-н Лян Линьхэ (Liang Linhe), вице-президент SANY Heavy Industry и президент SANY Port Machinery г-н Фу Вэйчжун (Fu Weizhong), главный исполнительный директор Rootcloud г-н Хэ Дундун (He Dongdong) и директор международной штаб-квартиры SANY Heavy Industry г-н Чжоу Ваньчунь (Zhou Wanchun).

SANY стремительно расширяет своё международное присутствие

В своей речи на главной площадке Саммита международных дилеров SANY-2018 г-н Сян Вэньбо, в первую очередь, поприветствовал собравшихся от имени президента SANY г-на Ляна Вэньгэна (Liang Wengen) и всего совета директоров компании и поблагодарил их за многолетнюю поддержку SANY, а также поздравил дилеров и других участников мероприятия с Китайским новым годом. Г-н Сян отметил, что на протяжении многих лет дилеры SANY по всему миру вносят колоссальный вклад в развитие компании, обеспечивая ей статус ведущего предприятия в регионе инициативы «Пояс и путь». Благодаря согласованным усилиям всех дилеров, в 2017 году объёмы продаж и прибыль компании удвоились, а по обороту денежных средств был поставлен новый рекорд.

Г-н Сян Вэньбо подчеркнул, что департамент международного менеджмента SANY пережил в ушедшем году фундаментальную трансформацию, что позволило реализовать идеи президента Ляна Вэньгэня, изложенные в его концептуальном плане «двух разделов, двух колёсных приводов и трёх транспортных средств». Реформа помогла SANY достичь стремительного роста в своём международном развитии. Г-н Сян выразил надежду, что компания вместе с дилерами смогут завершить две задачи в наступившем году. Первая задача, входящая в обязанности SANY, - разработать продукты, характеризующиеся абсолютной конкурентоспособностью. А вторая, возлагаемая на плечи как самой компании, так и её дилеров, - обеспечить лучший и самый продуманный сервис. Как отметил Сян Вэньбо, «давайте идти вперёд рука об руку, превращая SANY в корпорацию мирового уровня».

Г-н Чжоу Ваньчунь познакомил собравшихся с международной стратегией и трёхлетним планом развития SANY. Согласно данному плану, в ближайшие пять лет компания должна превратиться в ведущую отраслевую корпорацию мирового класса. В ходе Саммита главный исполнительный директор Rootcloud Хэ Дундун выступил с программной речью о деятельности компании. Представители различных департаментов SANY Heavy Industry представили планы SANY по развитию международных операций и маркетингу продукции.

По словам присутствовавших дилеров, Саммит позволил преодолеть границы между странами, расами и культурами. Участники мероприятия обсудили вопросы совместного развития, тем самым повысив уровень взаимного доверия и достигнув более чёткого понимания и уверенности в будущем росте SANY.

Новый механизм открывает новый потенциал

В рамках новой системы в 2017 году SANY удалось предоставить своим дилерам более эффективную и прямую поддержку и одновременно быстрее реагировать на потребности рынка. В прошедшем году компании удалось заключить договора более чем с 20 новыми дилерами. Новая система управления обеспечила SANY новую динамику и энергию в вопросах международного развития.

Благодаря согласованным усилиям всех зарубежных дилеров, компании удалось организовать свыше 500 промоушн-кампаний, конкурсов и тест-драйвов, что привело к росту продаж оборудования на иностранных рынках. Компания неоднократно принимала крупнейших клиентов в своей штаб-квартире, одновременно продвигая стандартизацию фирменных салонов SANY. Следует отметить, что команды специалистов SANY «работали и принимали решения» вместе с дилерами, тем самым обеспечивая им успех и внося вклад в развития корпоративного бизнеса.

Взаимовыгодное сотрудничество между SANY и её зарубежными дилерами достигло беспрецедентных высот. В ходе Саммита передовые иностранные дилеры компании поделились своим опытом успешного партнёрства с корпорацией, а SANY подписала соглашения о целевых показателях продаж с 61 дилером. Вместе с этим, представители компании выразили признательность 19 дилерам, ставшим золотыми и серебряными призёрами Специальной премии за 2017 год.

По словам г-на Чжоу Ваньчуня, многолетние усилия дилеров являются ведущей силой, помогающей SANY сохранять стабильные темпы роста на зарубежных рынках невзирая на все негативные процессы в мировой экономике. Согласно данным об экспорте китайской продукции, производимое компанией SANY оборудование для бетонных, свайных, землеройных и грузоподъёмных работ занимает ведущие позиции в отрасли по показателям экспорта, что стало возможным благодаря упорному труду и вкладу зарубежных дилеров SANY.

Что стоит за превосходным качеством продукции SANY

Дабы помочь дилерам компании лучше понять культуру SANY и позволить им собственными глазами увидеть качество производимого ею оборудования, для участников Саммита был организован визит в Цех №18 промышленного парка SANY в Чанша. Это цех называют демонстрационной мастерской китайского интеллектуального производства. Дилеры также познакомились с линией по сборке малотоннажных кранов в промышленном парке SANY в городе Нинсян, где они смогли лично испытать эксплуатационные характеристики дорожных катков и кранов.

В ходе экскурсии по Цеху №18 и линии сборки малотоннажных кранов в Нинсяне гид на прекрасном английском языке рассказал гидам о многочисленных продуктах SANY, предназначенных для бетонных, дорожных, грузоподъемных и землеройных работ. Экономичное производство и интеллектуальный менеджмент SANY глубоко впечатлили участников Саммита. В частности, дилеры смогли в полной мере оценить потенциал компании в вопросах интеллектуального производства после осмотра автоматической линии по выпуску насосных установок в оборудованном по последнему слову техники цехе.

В испытаниях дорожных катков и кранов приняли участие около 400 международных клиентов и представителей иностранных государств. Руководство SANY Heavy Industry ознакомило дилеров с превосходными эксплуатационными характеристиками и первоклассным качеством этих двух категорий продукции в ассортименте компании. Многие присутствовавшие дилеры смогли лично поуправлять техникой на месте и были поистине потрясены высоким качеством, исключительной технологичностью и эргономичностью новых разработок SANY.

Саммит произвёл неизгладимое впечатление на участников. Все дилеры отметили, что это мероприятие помогло им лучше понять SANY и вселило в них глубокую уверенность в блестящем будущем компании, тем самым заложив прочных фундамент для дальнейшего расширения сотрудничества.

Все без исключения представители и дилеры SANY разделяют общее стремление продавать оборудование компании по всему миру и приумножать славу SANY на международной арене. Г-н Сян Вэньбо выразил твёрдую уверенность в том, что благодаря совместным согласованным усилиям популярность бренда SANY будет расти, а компания будет предоставлять продукцию и сервисы более высокого качества, принося дополнительную выгоду всем заинтересованным сторонам.

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