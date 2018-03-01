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MediaTek трансформирует будущее мобильной отрасли при помощи нового чипсета Helio P60 с повышенной мощностью ядер и ИИ-технологиями

Среда, 28 Февраля 2018 18:06
MediaTek трансформирует будущее мобильной отрасли при помощи нового чипсета Helio P60 с повышенной мощностью ядер и ИИ-технологиями Фото из открытых источников

БАРСЕЛОНА (BARCELONA) и СИНЬЧЖУ (HSINCHU), 26 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания MediaTek сегодня представила  MediaTek Helio P60 - первую систему на кристаллах (СнК), оснащённую многоядерным ИИ-процессором (мобильным гибридным процессором) и ИИ-технологией NeuroPilot от MediaTek. Сочетание процессоров Arm Cortex A73 и A53 обеспечивает повышение производительности ЦП на 70 процентов по сравнению с Helio P23 и Helio P30 в дополнение к аналогичной по показателям оптимизации производительности ГП. Платформа MediaTek Helio P60, созданная на базе новой технологии FinFET 12 нм, гарантирует потрясающую энергоэффективность, значительно продлевая ресурс аккумуляторной батареи устройства.

 

«Используя наши наработки в области инновационных технологий, новая СнК MediaTek Helio P60 способна буквально трансформировать традиционные ожидания потребителей от смартфона, - отметил генеральный директор бизнес-подразделения беспроводных коммуникаций MediaTek Т.Л. Ли (ТL Lee). - Демонстрируя значительную мощность ядер и потрясающие показатели производительности процессора, созданного специально для приложений ИИ, наш новый чипсет приносит потребителям такие передовые возможности, как детекция лица на базе технологий глубинного обучения, распознавание объекта и местности, безупречные игровые характеристики и «умные» функции фотокамеры.  MediaTek Helio P60 предоставляет всем и каждому доступ к отличным устройствам по доступной цене».

 

Платформа MediaTek Helio P60 оснащается четырьмя процессорами Arm A73 2,0 ГГц и четырьмя процессорами Arm A53 2,0 ГГц  в восьмиядерной конфигурации big. LITTLE. СнК изготавливается с применением производственной технологии TSMC 12 нм и является самой энергоэффективной системой в существующей линейке Helio P от MediaTek. Новинка на 12 процентов более эффективна по сравнению с устройством предыдущего поколения - Helio P23, - а также демонстрирует 25-процентное повышение производительности в чрезвычайно энергозатратной игровой среде, что гарантирует пользователям более длительный ресурс батареи в игровом режиме. Чипсет под управлением технологии MediaTek CorePilot 4.0 с функциями теплового контроля, мониторинга пользовательского взаимодействия и Energy Aware Scheduling (EAS) оптимизирует производительность процессоров и параметры экономии энергии для стабильной работы устройства даже в сценариях с большими объёмами вычислительных операций.

 

MediaTek Helio P60 приносит ИИ-технологию NeuroPilot от MeidaTek в самое сердце вашего смартфона. ИИ-вычислительная архитектура безупречно функционирует в ЦП, ГП и мобильном гибридном процессоре СнК, максимально повышая производительность и энергоэффективность всей системы. Удваивая КПД графического процессора, многоядерный гибридный процессор MediaTek Helio P60 демонстрирует превосходные показатели мощности и передовые параметры производительности на уровне 280 GMAC/s.

 

Проект разработки программ MediaTek NeuroPilot в системе P60 вполне совместим с Google Android Neural Networks API (Android NNAPI), а также поддерживает распространённые ИИ-стандарты, включая TensorFlow, TF Lite, Caffe и Caffe2. Всё это облегчает разработчикам задачу быстрого вывода на рынок инновационных ИИ-приложений. Являясь партнёром Open Neural Network Exchange (ONNX), компания MediaTek работает над внедрением поддержки ONNX в чипсет уже во втором квартале 2018 года, что даст разработчикам ещё большую гибкость в вопросах создания программ на базе технологий искусственного интеллекта.

 

По сравнению с предыдущими устройствами линейки Helio P платформа MediaTek Helio P60 в тремя процессорами сигналов изображения (ISP) отличается повышенной производительностью и потребляет на 18 процентов меньше мощности на работу двух камер. Благодаря сочетанию потрясающих фототехнологий Helio P60 с возможностями мощного мобильного гибридного процессора, пользователи могут наслаждаться потрясающими приложениями на базе ИИ с функциями улучшения изображения в режиме реального времени, графических накладок, ускорения AR/MR, оптимизации фотографий, предпросмотра видео и т.д.

 

MediaTek Helio P60 также поставляется со встроенным модемом 4G LTE WorldMod, двойной смарт-технологией 4G VoLTE и TAS 2.0, предоставляя потребителям безупречные возможности сетевого взаимодействия в любой точке земного шара. Характеризуясь превосходным балансом мощности и производительности, СнК MediaTek Helio P60 позволяет производителям устройств создавать умные, многофункциональные и более надёжные смартфоны среднего ценового сегмента.

 

Устройства на базе чипсета MediaTek Helio P60 появятся на прилавках магазинов по всему миру в начале второго квартала 2018 года. Для получения дополнительной информации о новом чипсете перейдите по ссылке:  MediaTek Helio P60

 

О компании MediaTek Inc.

 

MediaTek Incorporated (код TWSE: 2454) - международный разработчик полупроводников, ежегодно обеспечивающий функционирование 1,5 млрд. устройств с сетевыми возможностями. Мы являемся лидерами рынка в разработке инновационных систем-на-кристаллах (СоК) для мобильных устройств, домашних развлекательных систем, сетевых и IoT-продуктов. Стремление к инновациям обеспечило компании статус пионера рынка сразу в нескольких ключевых технологических сферах, включая энергоэффективные мобильные технологии и современные мультимедийные решения для широкого спектре продуктов - смартфонов, планшетов, цифровых телевизоров, ОТТ-приставок, носимой электроники и автомобильных устройств. MediaTek вдохновляет и предоставляет людям возможность расширить свои горизонты и с лёгкостью достигать своих целей посредством умных технологий. Мы называем эту концепцию «Everyday Genius» и именно она лежит в основе всего, что мы делаем. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.mediatek.com.

 

Пресс-служба MediaTek:

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Кевин Китинг (Kevin Keating), MediaTek

+1- 206-321-7295

10188 Telesis Ct #500, San Diego, CA 92121, USA (США)

 

Джои Ли (Joey Lee), MediaTek

+886 3-567-0766 # 31602

No. 1, Dusing 1st Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu City 30078, Taiwan (Тайвань)

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/645621/MediaTek_Helio_P60.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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