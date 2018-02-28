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Aetius Capital возглавляет ICO на 30 млн. долл. США для разработки магазина игровых приложений Cloud Alliance совместно с Unity Technologies

Среда, 28 Февраля 2018 17:03
Aetius Capital возглавляет ICO на 30 млн. долл. США для разработки магазина игровых приложений Cloud Alliance совместно с Unity Technologies Фото из открытых источников

СИНГАПУР (SINGAPORE), 26 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Сингапурская частная инвестиционная фирма Aetius Capital возглавила первое в регионе размещение монет цифровой игровой платформы – ICO на общую сумму в 30 млн. долл. США для Cloud Alliance, местного технологического стартапа, основанного опытными предпринимателями в сфере видеоигр с целью разработки отраслевых платформенных решений.

 

Все поступления от продаж «монет MOO» будут направлены на дальнейшую разработку магазина приложений на базе международной игровой платформы Unity Technologies  («Unity»). «MOO Store» представляет собой уникальный для Юго-Восточной Азии проект сотрудничества между Cloud Alliance и Unity, обеспечивающий публикацию игр на базе Unity в доступе более чем 100 млн. региональных геймеров.

 

Американская компания Unity, осуществляющая свою деятельность при поддержке Sequoia Capital, DFJ и SilverLake Partners, владеет крупнейшей в мире платформой разработки видеоигр, которой пользуются свыше 5,5 млн. создателей игрового контента по всему миру. По самым грубым подсчетам, более половины всех новых мобильных игр создаются с использованием платформы Unity, включая такие блокбастеры, как Pokemon Go, Hearthstone, Super Mario Brothers, Assassin's Creed и Honour of Kings.

 

Основанная в 2016 компания Cloud Alliance ранее уже получила от Aetius Capital 5 млн. долл. США на разработку интегрированной платежной платформы CloudMoolah для Unity.

 

CloudMoolah -- платежное решение, успешно интегрированное в редактор Unity Editor, уже можно найти в Amazon Apps, Apple iOS App Store и Google Play. Выбрав опцию интеграции CloudMoolah в Unity Editor, разработчики незамедлительно получают возможность собирать в приложении денежные поступления от более чем 500 000 розничных точек продаж по всей Юго-Восточной Азии, что экономит создателям игрового контента время и усилия, затрачиваемые на интеграцию многочисленных оффлайновых платежных каналов в регионе. Это эффективно сокращает период вывода новых разработок на рынок Юго-Восточной Азии с нескольких месяцев до менее чем 10 минут.

 

Новая криптовалюта MOO демократизирует процесс дистрибуции онлайн-игр в регионе, где по прогнозам к 2025 году объём онлайн-гейминга достигнет 9,6 млрд. долл. США (источник: отчёт Temasek и Google об электронной коммерции в Юго-Восточной Азии за 2017 год).

 

Мощный потенциал роста - один из ключевых факторов, стоящих за решением Aetius Capital вкладывать средства в эту компанию.

 

Г-н Бенджамин Шэр (Benjamin Cher), основатель и генеральный директор Aetius Capital, отметил: «Команда Cloud Alliance создаёт площадку для торговли виртуальными активами, на которой игроки могут обменивать монеты MOO на виртуальные игровые продукты в MOO Store. Площадка позволит геймерам обмениваться своими виртуальными элементами за пределами игры. Она также создаст возможность торговли издательскими сервисами между игроками и разработчиками».

 

Г-н Шэр добавил: «На сегодняшний день доходы от международных магазинов компьютерных приложений превышают 100 млрд. долл. США, а больше 70% от этого показателя приходится на долю мобильных игр и покупок в приложениях. Сотрудничая с Unity и делая акцент на быстро растущем рынке Юго-Восточной Азии, MOO Store будет ориентироваться на извлечение прибыли из продаж игровых приложений и покупок, осуществляемых внутри игр более чем 100 млн. геймерами в этом регионе. По нашим прогнозам, к 2022 году MOO Store может генерировать прибыль в размере свыше 200 млн. долл. США».

 

Unity и Cloud Alliance также продолжат искать новые возможности для применения блокчейновых технологий в MOO Store.

 

Как пояснил соучредитель Cloud Alliance г-н Джонатон Сзе (Jonathon Sze), «технологии блокчейна обеспечивают эффективность и неизменяемость транзакций. Внедряя блокчейн в виртуальную валюту для гейминга, мы стремимся устранять возможности отзыва платежей и сокращать риск мошенничества. Мы также хотим приносить больше пользы разработчикам игр. Ведущие магазины приложений сегодня, как правило, забирают у создателей контента 30% прибыли. В MOO Store мы намереваемся значительно снизить эту ставку путём использования блокчейновых технологий, тем самым давая разработчикам возможность экономить на промежуточных затратах - розничных наценках, сборах за конвертацию валюты и т.д. В результате разработчики получат больше денег за свою работу».

 

Монета MOO будет представлять собой полезный токен, созданный на базе блокчейнового интерфейса смарт-контрактов Ethereum.

 

Предпродажа токенов МОО уже идет полным ходом и завершится 23 февраля 2018 года. Публичные торги стартуют 1 марта и продлятся до 31 марта 2018 года. Дополнительную информацию все заинтересованные инвесторы могут найти на веб-сайте www.cloudmoolah.io .

 

О монете MOO

 

Монета MOO Token - это новая криптовалюта, ориентированная на поддержку разработки MOO Store, магазина приложений, создаваемого Cloud Alliance совместно с Unity Technologies.

 

Официальный веб-сайт ICO: www.cloudmoolah.io

 

Группа продаж Moo Token в Telegram: https://t.me/cloudmoolah

 

О компании Cloud Alliance

 

Cloud Alliance был основан предпринимателями, общий опыт которых в азиатском игровом издательском секторе и платежной индустрии насчитывает свыше 30 лет. Флагманский продукт Cloud Alliance, CloudMoolah, представляет собой платёжный агрегатор, интегрированный в ПО для разработки игровых приложений от Unity Technologies и предлагаемый на ряду с продуктами для покупок внутри приложений (IAP) от таких технологических гигантов, как Apple, Google, Amazon, Facebook, Xiaomi и Samsung. CloudMoolah позволяет Unity-разработчикам собирать денежные поступления в приложениях по всей Юго-Восточной Азии, где средний коэффициент распространения кредитных карт составляет менее 3%.

 

О компании Aetius Capital

 

Aetius Capital - сингапурская частная инвестиционная фирма, специализирующаяся на сотрудничестве и поддержке энергичных и целеустремлённых предпринимателей в различных отраслях промышленности и бизнеса. Фирма напрямую вкладывает средства в ценные бумаги и/или криптовалюту компаний, способных доказать привлекательность и перспективность сценария использования блокчейновых технологий в своих криптовалютах. В число наиболее заметных публично обнародованных проектов инвестирования входят Shopback, Toast и Cloud Alliance.

 

Контактная информация для представителей СМИ:

 

Stratagem Consultants Pte Ltd 

Там Мун И (Tham Moon Yee)

+65-62270502

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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