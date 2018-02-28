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nubia представит три революционных инновации на MWC

Вторник, 27 Февраля 2018 18:54
nubia представит три революционных инновации на MWC Фото из открытых источников

БАРСЕЛОНА (BARCELONA), Испания, 25 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- nubia, инновационный бренд смартфонов, решительно возглавивший сегмент безрамочных гаджетов своей моделью Z17S с коэффициентом полного экрана на уровне 90,36%, готова снова потрясти индустрию смартфонов на Всемирном мобильном конгрессе-2018 (Mobile World Congress) тремя новыми продуктами, подтверждающими репутацию китайского технологического гиганта как создателя устройств с превосходным дизайном.

 

В первую очередь, nubia представит очередной технологический прорыв в своей инновационной лаборатории. Этот сверхсекретный проект с алмазной огранкой наноуглеродного графитового корпуса уже готов к выходу в свет.

 

Во-вторых, компания планирует осуществить долгожданный дебют Z17miniS. Новинка отличается поистине первоклассными характеристиками, включая двухлинзовые фронтальную и заднюю камеры + ИИ-технологию NeoVision7.0 с новыми функциями - AI Portrait 2.0, светографикой, макрокамерой и клонированием изображения камеры. Корпус смартфона с четырёх сторон оформлен гнутым стеклом с потрясающим оптическим эффектом свечения. Это маленькое чудо ни за что нельзя пропустить!

 

И, наконец, nubia представит ряд новых моделей, решающих проблему «большой экран/короткий ресурс батареи». Новая линейка полноэкранных, энергоэффективных устройств N/V уже готова к выходу на рынок. Модели оснащены процессорами Qualcomm и большим объёмом ОЗУ. Мобильным геймерам стоит подготовить свои пальчики!

 

Компания подготовила множество других сюрпризов для участников MWC, где также планирует представить ассортимент люксовых аксессуаров для смартфонов, продуктов и решений на базе IoT.  Мы уже предвидим спекуляции о том, как и когда nubia представит свои 5G-прототипы в 2018 году, - ведь официальный запуск моделей нового поколения запланирован уже на 2019-й. 

 

В прошлом году компания расширила своё присутствие в США, Индии, Германии, Испании, Индонезии и Таиланде, одновременно заключив партнёрские соглашения с Amazon, Mediamax и Phone House. nubia также осуществила ряд успешных презентаций новых продуктов, включая линейки Z, M и N. И всё это лишь подтверждает: стенд nubia на Всемирном мобильном конгрессе-2018 нельзя обойти вниманием!

 

О компании nubia

 

Основанный в 2012 году бренд nubia стремится создавать высококлассные, инновационные смартфоны для смелых пользователей. Призывая весь мир «быть собой», nubia продолжает повышать комфортность жизни с помощью передовых портативных технологий. На сегодняшний день компания с головным офисом в Китае осуществляет свою деятельность по всему земному шару, включая Северную Америку, Европу и Юго-Восточную Азию. Бренд хорошо известен инновационными характеристиками своих смартфонов и профессиональными функциями мобильной фотографии.

 

Больше информации о nubia можно найти на официальном веб-сайте: www.nubia.com/en. Следите за новостями @nubiasmartphone в Twitter, @nubiasmartphone Instagram или www.facebook.com/ nubiasmartphone.

 

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/645765/nubia.jpg

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Nubia Technology Co., Ltd - Эшли Ли (Ashley Lee), тел.: (86) 755-86360200, Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; пресс-служба: www.nubia.com/en/press-center/

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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