Школа бизнеса HSBC при Пекинском университете организовала Зимний лагерь количественной экономики-2018 для лучших студентов страны

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 23 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Python встречается с экономикой. Что дальше? Ответ на этот вопрос можно найти в ходе Зимнего лагеря PHBS-2018. Школа бизнеса HSBC при Пекинском университете (PHBS) успешно провела свой Зимний лагерь количественной экономики-2018. Лучшие студенты страны принимали участие в программе с конца января до начала февраля. Директором лагеря, организованного Сарджентским институтом количественной экономики и финансов (SIQEF) при PHBS, выступил лауреат Нобелевской премии по экономике за 2011 год Томас Сарджент. Программа лагеря включает интенсивное обучение программированию Python, математике и экономике для студентов бакалавриата, желающих в дальнейшем получить степень доктора экономико-финансовых наук.

В этом году в зимнем лагере приняли участие 31 лучших студентов ведущих вузов страны, включая Нанькайский университет, Китайский университет Гонконга и т.д. С будущими специалистами работали 10 квалифицированных инструкторов и лекторов из Нью-йоркского университета, Гонконгского университета науки и технологий, Федерального резервного банка Атланты, РНВ и других авторитетных организаций. Цель 12-дневного курса интенсивного обучения программированию Python и возможностям его прикладного применения в экономической сфере - вдохновить студентов на достижение новых уровней профессионализма как в вопросах программирования на языке Python, так и в области экономических исследований. В течение пяти первых дней студенты осваивают прикладные инструменты программирования, а затем совместно с инструкторами прорабатывают различные темы, связанные с миром экономики.

Студенты программы приняли участие в церемонии открытия лагеря, в ходе которой декан PHBS Вэнь Хай кратко познакомил их с историей и принципами школы, а также анонсировал официальное открытие британского кампуса PHBS в 2018 году в ознаменование 120-летнего юбилея Пекинского университета. Проф. Сарджент дал комментарии относительно Python и экономики. Гениальный учёный кратко описал возможности этого языка программирования и порекомендовал студентам осваивать новые знания постепенно, шаг за шагом.

Студенты, в свою очередь, выступили с самопрезентациями, в рамках которых выразили свой энтузиазм в отношении экономики и поблагодарили организаторов зимнего лагеря за предоставленную им редкую возможность принять личное участие в академических дискуссиях со столь обширным кругом высококвалифицированных преподавателей.

Программа зимнего лагеря переносит своих участников в центр самой интернациональной и знаменитой бизнес-школы Китая. Школа бизнеса HSBS Пекинского университета, расположенная в городе Шэньчжэнь - первой китайской специальной экономической зоне, - неизменно идёт в авангарде экономических реформ и управленческих практик Поднебесной, предоставляя идеальные условия для изучения новейших достижений в области финансов, экономики и менеджмента.

