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Школа бизнеса HSBC при Пекинском университете организовала Зимний лагерь количественной экономики-2018 для лучших студентов страны

Вторник, 27 Февраля 2018 11:50
Школа бизнеса HSBC при Пекинском университете организовала Зимний лагерь количественной экономики-2018 для лучших студентов страны Фото из открытых источников

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 23 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Python встречается с экономикой. Что дальше?  Ответ на этот вопрос можно найти в ходе Зимнего лагеря PHBS-2018. Школа бизнеса HSBC при Пекинском университете (PHBS) успешно провела свой Зимний лагерь количественной экономики-2018. Лучшие студенты страны принимали участие в программе с конца января до начала февраля. Директором лагеря, организованного Сарджентским институтом количественной экономики и финансов (SIQEF) при PHBS, выступил лауреат Нобелевской премии по экономике за 2011 год Томас Сарджент. Программа лагеря включает интенсивное обучение программированию Python, математике и экономике для студентов бакалавриата, желающих в дальнейшем получить степень доктора экономико-финансовых наук.

 

В этом году в зимнем лагере приняли участие 31 лучших студентов ведущих вузов страны, включая Нанькайский университет, Китайский университет Гонконга и т.д. С будущими специалистами работали 10 квалифицированных инструкторов и лекторов из Нью-йоркского университета, Гонконгского университета науки и технологий, Федерального резервного банка Атланты, РНВ и других авторитетных организаций.  Цель 12-дневного курса интенсивного обучения программированию Python и возможностям его прикладного применения в экономической сфере - вдохновить студентов на достижение новых уровней профессионализма как в вопросах программирования на языке Python, так и в области экономических исследований. В течение пяти первых дней студенты осваивают прикладные инструменты программирования, а затем совместно с инструкторами прорабатывают различные темы, связанные с миром экономики.

 

Студенты программы приняли участие в церемонии открытия лагеря, в ходе которой декан PHBS Вэнь Хай кратко познакомил их с историей и принципами школы, а также анонсировал официальное открытие британского кампуса PHBS в 2018 году в ознаменование 120-летнего юбилея Пекинского университета. Проф. Сарджент дал комментарии относительно Python и экономики. Гениальный учёный кратко описал возможности этого языка программирования и порекомендовал студентам осваивать новые знания постепенно, шаг за шагом. 

 

Professor Sargent gives remarks on python and economics

Студенты, в свою очередь, выступили с самопрезентациями, в рамках которых выразили свой энтузиазм в отношении экономики и поблагодарили организаторов зимнего лагеря за предоставленную им редкую возможность принять личное участие в академических дискуссиях со столь обширным кругом высококвалифицированных преподавателей.

 

Программа зимнего лагеря переносит своих участников в центр самой интернациональной и знаменитой бизнес-школы Китая. Школа бизнеса HSBS Пекинского университета, расположенная в городе Шэньчжэнь - первой китайской специальной экономической зоне, - неизменно идёт в авангарде экономических реформ и управленческих практик Поднебесной, предоставляя идеальные условия для изучения новейших достижений в области финансов, экономики и менеджмента.

 

Group photo of 2018 PHBS Winter Camp

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/644912/Professor_Sargent.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/644913/Group_photo.jpg

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цзинь Инци (Yingqi Jin),  86-755-26039918, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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