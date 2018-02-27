Четверть века в России: 25 лет региональной организации Bosch

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Ровно 25 лет назад в 1993 году начала работу российская региональная организация Bosch

В 1996 году в городе Энгельс состоялось открытие производства свечей зажигания и компонентов систем бензинового впрыска

В 2014 году в подмосковных Химках была открыта новая штаб-квартира Bosch

За четверть века компания открыла в России семь заводов, на которых трудится почти 4 тысячи человек

Впервые продукция Bosch появилась на российском рынке в 1904 году, спустя 18 лет после того, как инженер-электрик Роберт Бош открыл в г. Штутгарт собственную мастерскую «Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik» (Мастерская точной механики и электротехники), которой суждено было стать одним из пионеров промышленной революции. Девизом предприятия стала фраза «лучше потерять деньги, чем доверие».

С той поры Robert Bosch GmbH стал огромным концерном, предприятия которого работают во многих странах мира. Неизменным остались только высокое качество и инновационная направленность деятельности компании.

Представительство Bosch в СССР открылось в 1979 году в гостинице «Метрополь», а ровно 25 лет назад, в 1993 году, начала работу российская региональная организация, включающая в себя два сервис-центра Bosch по обслуживанию автомобилей - уже тогда при обоих центрах функционировали магазины запчастей и аксессуаров.

С первых дней существования российская региональная организация ориентировалась не только на продажу готовых изделий, но и на организацию локальных производств. В 1996 году в Саратове было создано российско-германское предприятие, одним из учредителей которого выступила компания Bosch. Производство наладило выпуск компонентов для электронных систем управления автомобильными двигателями, что позволило заметно улучшить характеристики отечественных моторов. Продукция предназначалась не только для России, но и для других стран СНГ.

В том же году состоялось открытие завода свечей зажигания и компонентов систем бензинового впрыска в городе Энгельс. Став владельцем завода, компания Bosch сразу приступила к его реконструкции.

В результате площадка превратилась в современное промышленное предприятие, соответствующее самым высоким стандартам производства. Ежегодно заводом Bosch в Энгельсе выпускается 60 млн свечей зажигания. Унифицированная технология производства гарантирует качество свечей российского производства и позволяет использовать их во всем мире.

Сегодня промышленная площадка Bosch в Энгельсе включает в себя 4 завода и является одной из градообразующих структур.

В частности, завод «Бош Отопительные Системы» выпускает бытовые настенные котлы и промышленные котлы Bosch. На этом предприятии работает собственная группа инженеров, которая занимается проектированием продукции специально для российского рынка.

В 2007 году Bosch стала первой иностранной компанией, наладившей в России производство электроинструментов для удовлетворения спроса быстрорастущей строительной отрасли. В настоящее время значительная часть продукции этого завода поставляется и в Западную Европу.

Также в 2007 году расширилась география присутствия компании. В Санкт-Петербурге в промышленной зоне Нойдорф-Стрельна начал работу завод Bosch по производству холодильников. Мощность первой очереди производства составила 250 тысяч единиц в год. При открытии в 2010 году второй очереди этот объем удвоился.

В 2012 году в Санкт-Петербурге была открыта линия по сборке стиральных машин, которая через два года трансформировалась в завод полного цикла, выпускающий 350 тысяч изделий в год. На открытии завода губернатор города отметил большой вклад компании Bosch в развитие региона, подчеркнув, что за 7 лет работы концерн инвестировал в экономику Санкт-Петербурга более 5 млрд рублей и создал около 850 рабочих мест.

В 2014 году в подмосковных Химках открылась новая штаб-квартира Bosch. На 60 тысячах м² расположены пять корпусов, в которых разместились административные помещения, складское здание и учебный центр. При строительстве штаб-квартиры использовались многочисленные инновационные решения, например, собственная котельная комплекса целиком построена на продуктах Bosch.

В 2015 году в индустриальном парке «Преображенка» в Самарской области Bosch запустила первую очередь завода по производству автокомпонентов. Предприятие специализируется на выпуске антиблокировочных тормозных систем и программ электронной стабилизации. Только в стартовый этап проекта было инвестировано более 26 млн евро.

Одна из составляющих глобальной стратегии Bosch — максимальное использование локальных поставщиков без потери качества конечного продукта. Так, основанный в 2015 году завод «Еврорадиаторы», расположенный в Энгельсе, закупает сталь на Магнитогорском металлургическом комбинате, что определяет стоимость выпускаемых им панельных радиаторов.

Успехи Bosch предоставляют ей возможность принимать участие в формировании мира будущего. Являясь одним из признанных лидеров в области инноваций, компания активно участвует в процессе трансформации общества. В частности, к 2020 году вся производимая ей электронная продукция будет поддерживать подключение к сети и использовать достижения в области искусственного интеллекта. Развитием этой перспективной технологии будет заниматься собственный центр.

Bosch вносит заметный вклад и в разработку систем автоматизированного вождения. В настоящее время созданный компанией облачный сервис предупреждает водителя о возможной ошибке в течение нескольких секунд.

Сегодня заводы Bosch в России производят автомобильные запчасти и диагностическое оборудование, системы безопасности и термотехнику, электроинструменты и бытовую технику. За четверть века компания открыла в России семь заводов, на которых трудится почти 4000 человек. Оборот корпорации в нашей стране сегодня превышает миллиард евро, что делает её заметным участником отечественной экономики.

Рассказывая о достижениях российской региональной организации, президент группы компаний Bosch в России, Украине, Беларуси, Закавказье, Средней Азии и Монголии Хансъюрген Оверштольц отмечает: «Все 25 лет компания успешно претворяла в жизнь стратегию укрепления локальной активности и будет придерживаться её в дальнейшем. Мы продолжаем развивать российское производство, наращивать экспорт продукции и укреплять сотрудничество с местными партнерами. Россия является стратегически важным для группы Bosch рынком. Значительная часть выпускаемой на российских заводах Bosch продукции экспортируется в страны Европы, причём производство автомобильных свечей в Энгельсе заслуженно считается одним из самых эффективных в мире».