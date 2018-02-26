RTB House начинает свою деятельность в Японии

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RTB House - международная компания, предоставляющая услуги ретаргетинга на основе метода глубокого обучения (одного из направлений Искусственного Интеллекта), добавила японский рынок в портфель своих представительств региона Юго-Восточной Азии и Океании.

В феврале 2018 года RTB House расширил свое присутствие в регионе открытием офиса в Токио. На сегодняшний день Япония является четвертым рынком в списке стран с развитой индустрией электронной торговли. Ежегодный темп роста отрасли (CAGR 2018-2022) составляет 5,9%, ожидаемый объем рынка электронной коммерции в 2022 году - 113,854 млн долларов США, а проникновение интернета в стране на сегодняшний день - почти 94%. Такие показатели предоставляют широкие возможности RTB House к успешному использованию технологий программатик на основе метода глубокого обучения.

«Укрепив свое присутствие в регионе Юго-Восточной Азии и Океании за последние два года, мы приняли решение открыть офис в Японии и тем самым расширить нашу географию предоставления услуг ретаргетинга», - прокомментировал событие Якуб Ратайчак (Jakub Ratajczak), управляющий директор RTB House в странах Юго-Восточной Азии и Океании, который возглавит операционную деятельность компании в Японии. «Увеличение рекламных бюджетов спровоцировало спрос на решения, которые принесут дополнительную выгоду маркетологам. Работа алгоритмов, основанная на принципах метода глубокого обучения, отличает нашу платформу от технологий других операторов ретаргетинга, осуществляя кампании на 50% эффективнее, чем без применения этого метода. Предлагая уникальное и гибкое решение ретартетинга, мы хотели бы помочь игрокам индустрии электронной коммерции привлечь самых перспективных покупателей, увеличить отдачу от своих инвестиций в онлайн-маркетинг и рекламные кампании».

RTB House на постоянной основе сотрудничает с ведущими маркетинговыми агентствами в регионе (Cyber Agent, Dentsu Digital, GMO Nikko, Septeni, Medix, Kizuku). Региональное представительство планирует полностью реализовать свой потенциал, привлекая новых менеджеров по работе с клиентами, специалистов по продажам и покупателей инвентаря. За последние 12 месяцев доходы RTB House в регионе Юго-Восточной Азии и Океании выросли в 6 раз.

До открытия офиса в Токио, RTB House уже присутствовал в 11 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индонезию, Малайзию, Таиланд, Тайвань, Сингапур. В прошлом году Индия и Австралия были добавлены в портфель рынков RTB House.

RTB House - одна из немногих компаний в мире, которым удалось разработать и внедрить собственную технологию для покупки рекламы по модели RTB (в режиме реального времени) - решение, в котором покупатели участвуют в аукционах онлайн. Компания ведет свою деятельность во всем мире и осуществляет рекламные кампании для международных брендов на почти 70 рынках Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Азии и Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.