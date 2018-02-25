Vice Industry Token удалось привлечь 22 млн.долл. США меньше, чем за 24 часа

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ТОРОНТО, February 22, 2018/PRNewswire/ -- Компания создаёт революцию в мире ICO предоплаченной бронью участия в "белом списке" и контрактами на возмещение монет

Блокчейновая компания Vice Industry Token Inc [https://vicetoken.com ]. привлекла 22 млн. долл. США меньше чем за сутки после старта первичного размещения своей криптовалюты Vice Industry Token (VIT).

Новая блокчейн-платформа для cекс-индустрии вознаграждает поклонников бесплатными VIT просто за просмотр контента. Зрители могут обменивать монеты на скидки при просмотре премиум-контента и пользовании другими сервисами от ведущих порносайтов. В число партнёров Vice Industry входят ведущие отраслевые бренды Penthouse и Exxxtasy.

"Мы рады получить позитивный отклик на запуск нашей революционной платформы, - отметил основатель и главный исполнительный директор Vice Industry Token Inc. Стюарт Дункан (Stuart Duncan). - Поддержка нашего сообщества является ключом к успеху этой инициативы, и это лишь начало".

По мере насыщения медиа-среды разнообразным контентом растёт и конкуренция за внимание зрителя, а доходы от рекламы стремительно падают. Стюарт Дункан называет текущую модель, основанную на спонсорском контенте, "сломанной".

Платформа Vice Industry Token использует потенциал новой "экономики внимания", признающей внимание людей дефицитным и ценным ресурсом. Платформа позволяет издателям активно взаимодействовать со своей аудиторией, вознаграждая их монетами VIT за внимание и действенное участие.

"Продюсеры контента фактически создают собственную валюту и уникальную экономическую систему для своего сообщества. Крупнейшие международные издатели медиа для взрослых сделали вывод, что для их бизнеса валюта сообщества столь же жизнеспособна, как и традиционные фиатные деньги. Вот как блокчейны завоевывают мир", - прокомментировал г-н Дункан.

В стремлении бросить вызов доминированию "китов" ICO и обеспечить своему обширному сообществу максимальные возможности для участия в продаже токенов Vice Industry внедрила революционную систему предоплаченного бронирования места в "белом списке".

Участники торгов выплачивали часть суммы от общей стоимости токенов, которые они планировали приобрести. Этот процесс был внедрён с целью защиты вкладчиков, которым зачастую приходится идти на экстраординарные меры для включения в переполненные "белые списки", что, однако, не гарантирует им возможности участия в торгах или вложения всех запланированных ими сумм вкладов. В течение 24 часов после обнародования размера сбора за бронирование компания получила платежи от желающих войти в "белый список" на сумму свыше 200 000 долл. США.

"По нашему мнению, подобная модель бронирования участия в торгах помогает создать равные условия для всех покупателей, - добавил Дункан. - Надеемся, что и остальные игроки отрасли последуют нашему примеру".

Ещё одной уникальной особенностью этой инициативы является тот факт, что контракт на покупку VIT включает эксклюзивную функцию возмещения, позволяющую вкладчикам заявлять права на прокси-монеты, незамедлительно зачисляющиеся на их Ethereum-кошельки, или требовать возмещения.

О компании Vice Industry Token Inc.

Vice Industry Token Inc. - децентрализованная блокчейн-платформа и криптографическая монета для секс-индустрии, позволяющая создателям эффективнее монетизировать свой контент, вознаграждая зрителей за их внимание. https://vicetoken.com

Source:

Vice Industry Token Inc.

Кэтрин (Katherine) @ VIT, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , +44-(0)2086146816