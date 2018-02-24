Казахстанская поисковая криптоплатформа Dagrsol 2.0 и одноименный браузер позволят заработать всем пользователям

МОСКВА, February 22, 2018/PRNewswire/ -- Dagrsol Searching Engine Inc. объявляет о запуске своей поисковой криптоплатформы Dagrsol версии 2.0 и одноименного браузера уже в ближайший месяц. На закрытом форуме акционеров президент компании Артем Гурин рассказал о стратегии по внедрению блокчейн-технологий в рамках одной страны.
Напомним, первый человек республики поставил курс на цифровизацию государства, благодаря которой созданные стартапы позволят добиться роста экономики и попасть в топ-30 самых развитых государств.
Регистрация Bank of Dagrsol на основе технологии блокчейн объединяет опытных инвесторов, которые хотят развиваться и вкладываться в инновационные проекты, такие как Интернет вещей, искусственный интеллект, компьютерное зрение, цифровая трансформация, машинное обучение. В сервисе Dagr Fund разработчики и предприниматели получают полную финансовую, юридическую, техническую поддержку, программное обеспечение, вычислительные мощности, рекламу и продвижение, выходят на IPO, выпускают токены и торгуют акциями.
Благодаря децентрализованному серверу флагманская поисковая система Dagrsol версии 2.0 не сохраняет историю поиска, не хранит и не передает данные о пользователях. Она позволяет активным участникам зарабатывать на рекламе, делясь с ними 90 % дохода.
Эксперты утверждают, что цена акций компании и криптовалюты Dagra взлетит выше 200 $. При первичной капитализации проекта стоимость акций Dagrsol Searching Engine Inc. Выросла на 20 %: с 0,5 $ до 0,65 $ за одну акцию. На февраль 2018 года в криптоплатформе обращается 3 млн DGR, более 3 500 человек используют валюту.
Казахстанская криптоплатформа Dagrsol 2.0 и браузер составят конкуренцию таким крупным игрокам, как Bitcoin, Etherium и Dash, так как данная площадка обладает доступным майнингом и удобным, понятным интерфейсом продуктов, стратегия развития компании имеет общие тенденции развития с Microsoft. Подробности станут известны совсем скоро на официальной презентации компании.
Source:
Dagrsol Searching Engine INC
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