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Finastra запускает Fusion Treasury для России и СНГ

Суббота, 24 Февраля 2018 13:59
Finastra запускает Fusion Treasury для России и СНГ Фото из открытых источников

Лондон, Великобритания, February 20, 2018/PRNewswire/ -- Finastra [http://www.finastra.com ] запускает программное решение Fusion Treasury, созданное специально для России и СНГ. Русифицированное и адаптированное под локальные требования решение, явившееся результатом приверженности компании данному региону, предоставит клиентам более широкий и удобный набор сервисов и возможностей.

 

Борис Липьяйнен, Главный Технический Директор Finastra по розничному банкингу, казначейству и рынкам капитала, заявил: "Мы отмечаем, что в банках по всему миру меняется и усиливается роль казначейства. Финансовые организации стремятся к увеличению рентабельности капитала при одновременном соответствии регуляторным требованиям, и для решения данных задач использование современных, максимально гибких технологических решений становится насущной необходимостью. Наше решение, являющееся одним из признанных лидеров рынка, используется казначействами банков России и СНГ уже многие годы, и мы рады представить на рынок новое усовершенствованное поколение данной платформы с улучшенным и расширенным функционалом на базе новейших технологий".

 

Решение Fusion Treasury основано на системе Fusion Kondor, которая давно и успешно зарекомендовала себя на российском рынке, а теперь включает в себя специфические финансовые инструменты и бизнес-процессы для автоматизации работы казначейств банков стран СНГ. Оно предоставляет широкий набор средств для аналитики в режиме реального времени и соответствия внутренним и регуляторным требованиям с учетом региональной специфики. Это позволяет оптимизировать процессы фондирования, управления ликвидностью, работу с залогами и хеджирование.

 

Данные по банковской и торговой книгам могут быть централизованы для более качественного казначейского контроля и прогнозирования.

Облачные технологии и микро-сервисы позволяют максимально эффективно трансформировать архитектуру казначейства с применением лучших мировых практик, реализованных в программном решении. Многие инфраструктурные задачи автоматизируются, включая тестирование и обновление, тем самым высвобождая внутренние ресурсы для оптимизации бизнеса.

 

Параллельно с запуском обновленной версии Fusion Treasury, компания Finastra аннонсировала подписание договора о технологическом партнерстве с российской компанией RB Technologies, которая будет предоставлять сервисы по внедрению и поддержке решений Finastra для казначейства и рынков капитала в СНГ, и, в первую очередь, обновленной версии Fusion Treasury.

 

Илья Исаков, управляющий директор RB Technologies, заявил, "Finastra – признанный мировой лидер в области систем автоматизации казначейства и рынков капитала с большим количеством клиентов в России и СНГ. Мы рады тому, что теперь будем работать с коллегами из Finastra и пользователями их решений в России. Наши знания локальной специфики и опыт внедрений выгодно дополнят технологии Finastra и помогут компании успешно развиваться в данном регионе".

 

О компании Finastra 

Предлагая открытые инновационные ИТ-платформы, Finastra помогает в максимальной степени раскрывать как личностный, так и предпринимательский потенциал в сфере финансов. Образованная в 2017 году слиянием компаний Misys и D+H, компания Finastra предлагает широчайший спектр финансовых программных решений в мире на сегодняшний день - в том числе системы для поддержки розничного банкинга, транзакционного банкинга, кредитования, а также казначейства и рынков капитала. Решения Finastra позволяют клиентам внедрять и использовать критически важные технологии как на своих площадках, так и в облаке. Масштаб и географический диапазон деятельности компании подтверждают способность Finastra осуществлять эффективное обслуживание клиентов вне зависимости от их размера  или местоположения - будь то глобальные финансовые институты или региональные банки и кредитные союзы. Благодаря открытым, безопасным и надежным решениям клиенты Finastra обретают возможность ускорить темпы роста бизнеса, оптимировать затраты, снизить риски  и постоянно совершенствовать свой продуктовый портфель в соответствии с динамично меняющимися потребностями клиентов. Технологиями Finastra пользуются 48 из 50 крупнейших банков мира.

 

Посетите сайт:  http://www.finastra.com.

 

Source:

Finastra

 

Контакты: Caroline Duff, Global Head of PR, Finastra, T: +44-(0)20-3320-5892, E: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., http://www.finastra.com; Штаб-квартира компании: One Kingdom Street, Paddington, London, W2 6BL, United Kingdom, T +44(0)-20-3320-5000

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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