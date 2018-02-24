Серьезные меры для предотвращения загрязнения экологии предпринимает «Терминал Астафьева»

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Во исполнение поручения Губернатора Приморского края по итогам рабочего совещания по вопросу загрязнения окружающей среды в результате перевалки угля в морских портах Находкинского городского округа «Терминал Астафьева» продолжает наращивать пылезащитные ограждения.

На сегодняшний день полностью завершены работы по увеличению пылезащитного ограждения, выполненного из жестких аэродинамических панелей со стороны микрорайона Мыс Астафьева. Ограждение было увеличено с 13 метров высоты до 21 метра на участке, протяженностью 340 метров. Также, на этом участке ведутся дополнительные работы по возведению второго контура пылезащитного ограждения.

Кроме того, было получено разрешение на использование земельного участка в жилом микрорайоне Мыс Астафьева с целью размещения на нем защитного ограждения, выполненного из жестких аэродинамических пылеветрозащитных панелей для предотвращения загрязнения территории микрорайона.

Комплекс пылезащитных ограждений, возводимый «Терминалом Астафьева» позволит уже в этом году значительно снизить выбросы угольной пыли во время перевалки угля.

Напомним, что в дополнение к этим мерам, руководство «Терминала Астафьева» подписало соглашение с ВРИО Губернатора Приморского края Андреем Тарасенко, предусматривающее, в том числе, сокращение перевалки угля при неблагоприятных метеорологических условиях.

Меры, принимаемые сегодня стивидорными компаниями по защите экологии Находки, находятся на постоянном контроле у руководства Приморского края и полномочного представителя Президента Российской Федерации по ДВФО Юрия Трутнева.